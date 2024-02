El Reino Unido advierte sobre una crisis alimentaria desencadenada por la guerra y la sequía.

En el hospital Ayder de Mekelle, la capital de la región de Tigray de Etiopía, los pasillos están llenos de ruido, como cualquier instalación médica ocupada. Pero en el ala pediátrica, hay una calma en las salas. Aquí yacen niños que soportan el último crisis alimentaria que ha afectado al norte de Etiopía. En su mayoría bebés, padecen de desnutrición aguda severa.

Sus madres se sientan en silencio junto a sus camas, mirando fijamente al vacío, abrazando a sus bebés, esperando que la leche que tienen pueda ser la salvación que anhelan. Porque, una vez más, Etiopía y ellas sufren una devastadora herencia de conflictos y sequías, males gemelos que en los últimos años han destruido granjas y cultivos, y han obligado a millones a abandonar sus hogares.

El gobierno dice que 16 millones de personas en todo el país enfrentan escasez de alimentos, con casi la mitad de ellos en niveles de inseguridad alimentaria de emergencia o severa. Esto significa que muchos no solo tienen hambre, sino que están muriendo de hambre.

Este es el motivo por el cual Tsega Tsigabu, de 23 años, y su hijo de cuatro meses, Kidisty, están languideciendo en el hospital Ayder. Su familia era de granjeros. Pero sus cultivos fallaron, y se mudaron a Mekelle para tratar de sobrevivir. Como muchos otros, terminaron en un campamento para personas obligadas a dejar sus hogares.

El esposo de Tsega estaba en el ejército pero se lesionó la mano y no puede trabajar. Ella llevó a su bebé a vacunarse y las enfermeras vieron de inmediato que padecía de desnutrición. “Incluso cuando estaba embarazada, no estaba comiendo una dieta equilibrada,” nos dice Tsega. “No estaba produciendo suficiente leche materna, por eso el bebé ha desarrollado desnutrición. Simplemente no tenía suficiente para comer en casa.”

“Claramente hay un riesgo de hambruna si no tomamos medidas ahora,” dice a la BBC el ministro de África del Reino Unido, Andrew Mitchell.

Los médicos del hospital nos dicen que el número de niños gravemente desnutridos que están siendo hospitalizados se ha duplicado desde 2020, cuando comenzó la guerra entre las fuerzas tigrayanas y los ejércitos etíopes y eritreos. Se acordó un alto el fuego en 2022, pero el impacto del conflicto todavía persiste, con al menos un millón de personas aún sin poder regresar a casa en la región.

Viajamos con el ministro de África del Reino Unido, Andrew Mitchell, a Agulae, a una hora en coche hacia el norte de las colinas, donde una clínica estaba evaluando a los niños de aldeas remotas. Observó cómo madres ansiosas hacían fila para medir la circunferencia de los brazos de sus hijos; mientras menos carne hay en el hueso, mayor es la probabilidad de desnutrición. Las enfermeras le mostraron sus gráficos, y todos contaban una historia similar de números empeorando.

“Claramente hay un riesgo de hambruna si no tomamos medidas ahora,” dijo el Sr. Mitchell a la BBC.

Muchas personas terminaron en campamentos después de verse obligadas a mudarse tras el fracaso de los cultivos.

“Existen indicadores graves del peligro de hambruna. Si me preguntan ‘¿Existe una hambruna en Etiopía ahora mismo?’ yo digo que no, y tenemos el poder de detenerla. Pero si no tomamos las medidas necesarias ahora, entonces hay un gran peligro de que una hambruna envuelva a este país desgarrado por la guerra, que ya ha sufrido tanto.”

Prometió que Gran Bretaña se comprometerá a destinar 100 millones de libras esterlinas para ayudar a hasta tres millones de madres y bebés en Etiopía a acceder a atención médica; un nuevo fondo para proporcionar medicamentos y vacunas diseñadas para poner fin a las muertes evitables.

Pero ¿es realmente probable que haya hambruna en Etiopía? Las agencias internacionales de ayuda son cautelosas sobre el uso de lo que algunos llaman “la palabra con F”.

Tiene una definición técnica precisa: el 20% de los hogares enfrentan escasez extrema de alimentos, el 30% de los niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda, y dos personas de cada 10,000 mueren cada día. Pocos sugieren que esos criterios se hayan cumplido formalmente en Etiopía.

Pero para Getachew Reda, presidente del gobierno regional interino de Tigray, esas definiciones son ociosas. Dijo a la BBC que hay una “hambruna en desarrollo” en Tigray. Los números de aquellos “que están mirando a la muerte de frente” están aumentando todo el tiempo, criticando a la comunidad internacional por su respuesta “poco entusiasta”.

“Una cosa que sé es que miles de personas que de otro modo habrían podido alimentarse están en una posición donde no pueden hacerlo y están muriendo de hambre,” dijo el Sr. Getachew. “Ya sea que la llames hambruna o un riesgo de hambruna o una hambruna potencial, para mí es puramente académico… Lo que sucedió en 1985, por ejemplo, palidecería en comparación si no logramos abordar el tipo de hambruna en desarrollo que tenemos delante de nosotros.”

Lo que mencionaba eran las crisis devastadoras de mediados de la década de 1980, cuando murieron cientos de miles de personas víctimas de una hambruna en Tigray y otras regiones.

El poderoso reportaje de la BBC sobre el desastre humanitario provocó una ola de publicidad y campañas, incluyendo el concierto Live Aid liderado por el músico Bob Geldof.

Estas comparaciones enfurecen al gobierno federal en Addis Abeba, que niega que haya hambruna.

Shiferaw Teklemariam, comisionado de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres de Etiopía, dijo que Etiopía es víctima del cambio climático. Adviertió a los gobiernos regionales contra politizar el tema, y les instó, junto con la comunidad internacional, a hacer más.

“Nadie realmente sabe cuán grave es esta crisis porque es difícil obtener datos precisos,” dijo.

La cabeza de la ONU en Etiopía, Ramiz Alakbarov, dijo que esta es una crisis olvidada. “El mundo no está prestando atención,” dijo. “Lamentamos todas las dificultades y problemas en otros lugares, pero la gente en esta parte del mundo no puede ser olvidada. Necesitamos organizarnos y los donantes deben aumentar su contribución.”

En un centro de distribución de alimentos en Mekelle, vimos al Programa Mundial de Alimentos haciendo lo que podía, entregando tazas de trigo y lentejas junto con aceite. Los hambrientos forman filas con códigos QR que los identifican, a ellos y a sus familias, y sus necesidades. Pero la comida que reciben es lo mínimo y los presupuestos se están agotando.

Cuando los cultivos de Tsige Degef fallaron, su familia no tenía nada a qué aferrarse.

Claire Nevill, que habla en nombre del WFP en Etiopía, dijo que lo que se necesitaba no era solo asistencia alimentaria, sino ayuda para regresar a las granjas para que las personas puedan alimentarse a sí mismas. El problema es que partes del país todavía están ocupadas por milicias y fuerzas eritreas.

“En Etiopía, tienes varias crisis superpuestas al mismo tiempo,” dijo. “Tenemos sequías, personas se están recuperando de un conflicto de dos años, la inflación está creciendo, hay un aumento en casos de enfermedades, y todo esto junto empuja a las personas más hacia el hambre y la desnutrición. Por lo tanto, si no llevamos la asistencia alimentaria a las personas ahora mismo, la situación empeorará.”

De regreso en el hospital Ayder, conocimos a Tsige Degef, de 28 años, cuya hija de 15 meses, Bereket, estaba desnutrida.

Y su historia era típica. La familia extendida de Tsige se vio obligada a vender sus bueyes durante la guerra para pagar cereales costosos. Cuando llegó la paz, los cultivos fallaron y no había nada a qué aferrarse.

Tsige ya estaba luchando…