Grammys 2024: Los altibajos y por qué Taylor Swift ganó el álbum del año

Fuente de la imagen, Getty ImagesPie de foto, SZA fue uno de los grandes ganadores en los Premios Grammy 2024Por Mark SavageCorresponsal de Música de la BBCLos Premios Grammy 2024 terminaron con un boom: Taylor Swift se llevó a casa su cuarto álbum del año, lo que consolida su posición como una de las mejores compositoras de su era. Aunque fue lo suficientemente amable como para usar su discurso para alabar a su compañera nominada, Lana Del Rey, llamándola “una leyenda en su apogeo” que ha marcado la agenda de toda una generación de artistas femeninas.A pesar de que Taylor obtuvo el título principal, fue una noche bastante equitativa según los estándares de los Grammy. Favoritos como Miley Cyrus, Billie Eilish, SZA y Boygenius se llevaron a casa varios premios, mientras que el mejor artista novel fue para la estrella de R&B Victoria Monét, la primera vez que un acto femenino de R&B ha ganado ese premio desde Alicia Keys en 2002.En el camino, hubo muchas sorpresas (¡Celine Dion!) y actuaciones impresionantes (Burna Boy, Dua Lipa). Aquí están los aspectos más destacados, aspectos más bajos y lecciones de la “noche más importante de la música”.

Cualquier actor métrico es un logro increíble: Taylor Swift ha ganado el álbum del año tres veces más que The Beatles, dos más que Adele y uno más que Stevie Wonder. De hecho, ha ganado el premio más que nadie. Nunca. Su último honor es para “Midnights” del 2022, una colección de canciones nebulosas y oníricas sobre las obsesiones de la madrugada. En el momento de su lanzamiento, no fue su álbum mejor recibido. Por esa razón, muchas personas pensaron que la estrella de R&B SZA o la banda de indie Boygenius eran más propensos a ganar. Pero los Grammy no se limitan a méritos musicales, y Swift está actualmente en medio de una fase imperial. Su gira Eras ha roto récords en taquilla, ha estimulado economías locales, ha provocado una investigación gubernamental en Ticketmaster e incluso ha causado actividad sísmica. La cantante también fue nombrada la persona del año de la revista Time, mientras que su romance con Travis Kelce trajo nuevos ojos al fútbol americano.

Es difícil discutir en contra de su dominio cultural, pero todo proviene de la música. Este es un factor que los 11,000 votantes de la Academia de Grabación habrán estado muy atentos. Se toman muy en serio la composición de canciones, lo que significa que toman muy en serio a Swift, quien existe en el cruce del éxito comercial y la innovación sonora. Así que su cuarta victoria en los Grammy fue casi inevitable, incluso si tu álbum de Taylor Swift preferido es Folklore (respuesta correcta), 1989 (también aceptable) o Lover (necesitamos hablar).

LUGARES ALTOS: Una ovación de pie para Joni Mitchell

La música de Joni Mitchell es como un lenguaje propio. Es cruda, mágica, casi dolorosamente hermosa. Pero en los últimos 10 años, la cantante estuvo casi privada de lenguaje después de un aneurisma cerebral que amenazaba su vida. Después de una intensa rehabilitación, regresó al escenario en el Newport Folk Festival en 2022, y una grabación de ese concierto le valió a la cantante el Grammy al mejor álbum de folk el domingo por la noche. Mitchell siguió eso con una actuación de “Both Sides Now”, apoyada por los músicos Brandi Carlile y Jacob Collier.

Al principio, su voz pareció atraparse, pero a medida que la canción continuaba, se acomodó en un tono vocal rico y oscuro. “Dicen, Joni, has cambiado”, cantó, adaptando la letra a la ocasión. “Algo se perdió, pero algo se ganó al vivir cada día”. Rica en experiencia y cargada de significado, la actuación fue excepcionalmente conmovedora. Merecidamente llevó a la multitud a ponerse de pie.