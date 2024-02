Zelensky sugiere una importante reestructuración del gobierno de Ucrania.

El Presidente Volodymyr Zelensky dijo que era necesaria una amplia reforma de la cúpula militar y civil de Ucrania para reiniciar el esfuerzo de guerra del país, sugiriendo que un importante cambio en su gobierno era inminente.

Los comentarios del Sr. Zelensky, en una emisión emitida el domingo por la noche, indicaron que sus planes iban más allá de reemplazar al comandante militar, el Gral. Valeriy Zaluzhny. Las tensiones entre el liderazgo militar y civil, que han estado creciendo durante meses, parecían haber alcanzado un punto de quiebre la semana pasada, cuando el Sr. Zelensky convocó al general a una reunión para decirle que iba a ser destituido, según funcionarios ucranianos familiarizados con la discusión.

Sin embargo, la decisión fue postergada, creando una sensación de incertidumbre en la cúpula del gobierno en un momento precario en la guerra.

“Es necesario un reinicio, un nuevo comienzo”, dijo el Sr. Zelensky al medio de comunicación italiano Rai News en la emisión del domingo por la noche. “Tengo algo serio en mente, que no se trata de una sola persona sino de la dirección del liderazgo del país”.

Las fuerzas ucranianas agotadas luchan por contener nuevas ofensivas rusas en todo el frente, con el epicentro de la lucha alrededor de la devastada ciudad de Avdiivka en la región oriental de Donetsk.

Soldados rusos, utilizando una densa cobertura de nubes para evadir la detección por parte de drones de vigilancia ucranianos, lograron penetrar en las afueras del norte de la ciudad en los últimos días, según soldados ucranianos en la zona.

Están amenazando cada vez más una línea de suministro vital y el control de Ucrania sobre la ciudad. La caída de Avdiivka representaría la victoria más significativa de las fuerzas rusas desde que tomaron Bakhmut en mayo, y abriría nuevas líneas de asalto en el intento del Kremlin de apoderarse de toda la región oriental de Donbas.

También liberaría recursos para otro avance ruso que se lleva a cabo a varios cientos de millas hacia el norte, en la región de Kharkiv.

Moscú ha reunido más de 40,000 soldados y cientos de tanques y vehículos blindados cerca de Kupiansk, como parte de lo que los comandantes militares ucranianos dijeron que es un intenso intento de recuperar territorio en Járkov que las fuerzas rusas perdieron en una ofensiva ucraniana hace más de un año.

La defensa ucraniana ha sido socavada por la suspensión de vital ayuda militar estadounidense, con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes bloqueando repetidos intentos de proveer nuevos fondos.

La falta de asistencia no solo ha resultado en una escasez crítica de artillería y otras armas, sino que también ha hecho que la planificación para el futuro sea sumamente difícil.

Mientras los legisladores ucranianos debaten acaloradamente sobre una nueva ley de movilización que podría llevar al reclutamiento de hasta 500,000 soldados, la discusión se complica por el hecho de que los líderes ucranianos no saben qué recursos estarán disponibles para entrenar y equipar a esos soldados.

Incluso antes del punto muerto en Washington, la ayuda recientemente comprometida para Ucrania había bajado casi un 90 por ciento entre agosto y octubre en comparación con el mismo período en 2022, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un instituto de investigación alemán.

Mientras que los republicanos y demócratas del Senado revelaron el domingo un proyecto de ley de $118.3 mil millones que vinculaba $60 mil millones en ayuda de seguridad para Ucrania a la asistencia para Israel, así como a reformas de seguridad fronteriza de EE. UU., El presidente Mike Johnson, quien insistió en vincular los diferentes temas, dijo que el proyecto de ley estaría “muerto al llegar” a la Cámara controlada por los republicanos.

El ex presidente Donald J. Trump está haciendo campaña contra el acuerdo y está presionando a sus seguidores en el Congreso para bloquearlo.

El Sr. Biden instó a los legisladores el domingo a aprobar la legislación, diciendo que “si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, irá más allá de Ucrania, y el costo para América aumentará”.

Las fuerzas ucranianas están en su punto más débil desde el verano de 2022. La frustración del Sr. Zelensky con el Sr. Zaluzhny ha crecido en el último año, a medida que la lucha ha quedado estancada en una sangrienta guerra de trincheras estática. Pero el Sr. Zelensky ha actuado con cautela, consciente de los riesgos de reemplazar al popular comandante militar.

El Sr. Zaluzhny es muy respetado por los soldados de rango y considerado un héroe por muchos en el país por orquestar la defensa de Ucrania durante los primeros caóticos meses de la guerra, el mayor conflicto terrestre de Europa en décadas.

Su destitución podría avivar preocupaciones sobre la inestabilidad en el liderazgo en tiempos de guerra de Kyiv y casi con seguridad sería utilizada por los propagandistas rusos para retratar al Sr. Zelensky como un tirano no democrático.

“Cuando hablamos de esto, me refiero a un reemplazo de una serie de líderes estatales, no solo en un solo sector como el militar”, dijo el Sr. Zelensky en la emisión del domingo, cuando se le preguntó sobre informes de que planeaba reemplazar al general Zaluzhny. “Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria”.

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., dijo que la Casa Blanca había sido consultada sobre posibles cambios en el liderazgo de Ucrania y no opinaría sobre decisiones de personal.

“Es el derecho soberano de Ucrania y el derecho del presidente de Ucrania tomar sus decisiones de personal”. dijo en Face the Nation de CBS. “Hemos sido claros, simplemente no vamos a enredarnos en esa decisión en particular. Lo hemos indicado directamente a los ucranianos.