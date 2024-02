El jefe de Samsung, Lee Jae-yong, es absuelto de delitos financieros relacionados con la fusión de 2015.

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La corte de Corea del Sur absolvió el lunes al presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, de delitos financieros relacionados con una polémica fusión entre filiales de Samsung en 2015 que fortaleció su control sobre la mayor empresa de Corea del Sur.

La sentencia por parte del Juzgado del Distrito Central de Seúl podría aliviar los problemas legales que rodean al heredero de Samsung a menos de dos años después de que fuera perdonado por una condena separada por soborno en un escándalo de corrupción que contribuyó a la caída del gobierno previo de Corea del Sur.

El tribunal afirmó que la fiscalía no logró probar suficientemente que la fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries se llevó a cabo ilegalmente con el objetivo de fortalecer el control de Lee sobre Samsung Electronics.

Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de cinco años para Lee, a quien se acusó de manipulación de precios de acciones y fraude contable. No estaba claro de inmediato si apelarían la sentencia. Lee negó haber actuado mal en el caso actual, describiendo la fusión de 2015 como una “actividad comercial normal”.

Lee, de 55 años, no respondió preguntas de los reporteros al salir de la corte. You Jin Kim, abogado de Lee, elogió la sentencia, diciendo que confirmaba que la fusión era legal.

Lee, heredero corporativo de tercera generación que fue nombrado oficialmente presidente de Samsung Electronics en octubre de 2022, ha dirigido el grupo de empresas Samsung desde 2014, cuando su padre fallecido, el expresidente Lee Kun-hee, sufrió un ataque cardíaco.

Lee Jae-yong pasó 18 meses en prisión después de ser condenado en 2017 por cargos de soborno separados relacionados con el acuerdo de 2015. Inicialmente fue sentenciado a cinco años de prisión por ofrecer sobornos por valor de 8.6 mil millones de wones (6.4 millones de dólares) a la entonces presidenta Park Geun-hye y su confidente cercano para obtener el apoyo del gobierno para la fusión de 2015, que fue clave para fortalecer su control sobre el imperio empresarial de Samsung y solidificar la sucesión de liderazgo de padre a hijo.

La Sra. Park y su amiga también fueron condenadas en el escándalo y los ciudadanos de Corea del Sur, indignados, realizaron manifestaciones masivas durante meses exigiendo el fin de los vínculos turbios entre los negocios y la política. Las protestas finalmente llevaron a la destitución de Park de su cargo.

Lee fue liberado en libertad condicional en 2021 y perdonado por el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol en agosto de 2022, en medidas que extendieron una historia de indulgencia hacia los grandes delitos económicos en Corea del Sur y un trato preferencial hacia los magnates convictos.

Algunos accionistas se opusieron a la fusión de 2015, argumentando que beneficiaba injustamente a la familia Lee y perjudicaba a los accionistas minoritarios.

También hubo indignación pública por la forma en que la participación del Fondo Nacional de Pensiones en Samsung C&T, la entidad fusionada, cayó en cientos de millones de dólares después de que Park presionara al Servicio Nacional de Pensiones para que apoyara el acuerdo.

Los fiscales han argumentado que Lee y otros funcionarios de Samsung causaron daños a los accionistas de Samsung C&T, una importante empresa de construcción, al manipular los activos corporativos para orquestar una fusión favorable a Cheil, una empresa de parques de diversiones y ropa donde Lee era el mayor accionista.

Los fiscales también afirmaron que los ejecutivos de Samsung, a través de un fraude contable, inflaron el valor de Samsung Biologics, una subsidiaria de Cheil, en más de 4 billones de wones (3 mil millones de dólares) en un esfuerzo por hacer que el acuerdo pareciera justo.

En el fallo del lunes, el tribunal dijo que las pruebas de la fiscalía no fueron suficientes para establecer que la fusión de 2015 se llevó a cabo a través de pasos ilegales o sirvió el único propósito de fortalecer el control de Lee sobre Samsung Electronics, diciendo que probablemente estuvieron involucradas consideraciones comerciales más amplias. El tribunal dijo que no estaba claro que las condiciones del acuerdo perjudicaran injustamente los intereses de los accionistas y agregó que los fiscales no lograron demostrar que los funcionarios de Samsung cometieron fraude contable.

Los líderes empresariales surcoreanos a menudo reciben castigos relativamente indulgentes por corrupción, irregularidades empresariales y otros delitos, con jueces que a menudo citan preocupaciones por la economía del país.

Lee ha estado enfrentando uno de sus periodos más difíciles como líder de uno de los mayores fabricantes de chips de computadora y teléfonos inteligentes del mundo, con la guerra de Rusia en Ucrania y otras agitaciones geopolíticas perjudicando la economía mundial y reduciendo el gasto en tecnología.

La empresa informó la semana pasada de una caída anual del 34% en las ganancias operativas para el trimestre de octubre a diciembre, ya que la demanda lenta de sus televisores y otros productos electrónicos de consumo compensaba los difíciles avances del mercado de chips de memoria.

___

El escritor de AP Kim Tong-hyung contribuyó a este reporte.