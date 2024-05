Dos espías indios expulsados de Australia por intentar ‘robar secretos’ en 2020: medios australianos

Expulsan a dos espías indios de Australia en 2020 por intentar “robar secretos” sobre proyectos de defensa sensibles y seguridad en aeropuertos, informó los medios australianos el 30 de abril.

Aunque The Australian y The Sydney Morning Herald mencionaron que dos espías indios fueron expulsados, la Australian Broadcasting Corporation (ABC) no mencionó ningún número.

No hubo comentarios inmediatos de funcionarios indios sobre los informes de los medios australianos.

“Los espías indios fueron expulsados de Australia después de ser sorprendidos intentando robar secretos sobre proyectos de defensa sensibles y seguridad en aeropuertos, así como información clasificada sobre las relaciones comerciales de Australia”, dijo el informe de la ABC.

El llamado “nido de espías extranjeros” desbaratado por la Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) en 2020 también fue acusado de monitorear de cerca a los indios que viven en Australia y de desarrollar relaciones cercanas con políticos actuales y pasados, según el informe.

Los informes llegaron un día después de que The Washington Post nombrara a un oficial de RAW indio por presuntamente planear asesinar al extremista sij Gurpatwant Singh Pannun en suelo estadounidense el año pasado.

India dijo el 30 de abril que el informe de The Washington Post hizo “imputaciones injustificadas y no fundamentadas” sobre un asunto serio.

El informe de The Washington Post también dijo que dos oficiales de RAW (Research and Analysis Wing) fueron expulsados de Australia en 2020.

La ABC dijo que el Director General de la ASIO, Mike Burgess, insinuó por primera vez sobre el anillo de espionaje en su evaluación anual de amenazas entregada en 2021, pero no reveló qué país estaba detrás de la actividad.

“Los espías desarrollaron relaciones específicas con políticos actuales y pasados, una embajada extranjera y un servicio de policía estatal”, citó el informe a Burgess durante su discurso de marzo de 2021 en la sede de ASIO en Canberra.

“Monitorearon a la comunidad diaspórica de su país. Intentaron obtener información clasificada sobre las relaciones comerciales de Australia”, dijo.

Burgess también detalló cómo el “nido de espías” había cultivado y reclutado con éxito a un poseedor de autorización de seguridad del gobierno australiano que tenía acceso a “detalles sensibles de la tecnología de defensa”, según el informe de la ABC.