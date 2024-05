El jugador del Real Madrid Toni Kroos se retirará después de la Eurocopa 2024.

Alex Kirkland

Rodrigo Faez

May 21, 2024, 06:58 AM ET

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se retirará del fútbol después de jugar para Alemania en el Campeonato Europeo de este verano, anunció el jugador el martes.

Kroos, de 34 años, ha ganado 22 trofeos con el Madrid desde que se unió en 2014, incluidas cuatro Ligas de Campeones, más otra con el Bayern de Múnich, y cuatro títulos de LaLiga.

El centrocampista planteó por primera vez la posibilidad de retirarse en 2022, antes de decidir continuar una temporada más, pero ahora ha elegido poner fin a su carrera este verano.

“Después de 10 años, al final de la temporada, este capítulo llega a su fin”, publicó Kroos en Instagram.

“Me gustaría agradecer especialmente a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero especialmente me gustaría agradecerles a ustedes, queridos madridistas, por su afecto y su amor desde el primer día hasta el último.

Toni Kroos ha anunciado que pondrá fin a su carrera después de la Euro 2024. Foto de Lars Baron/Getty Images

“Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista activo llegará a su fin este verano después del Campeonato Europeo. Como siempre he dicho: Real Madrid es y será mi último club. Estoy feliz y orgulloso de haber encontrado el momento adecuado para mi decisión en mi mente y de haber podido elegirlo por mi cuenta. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en el punto más alto de mi nivel de rendimiento”.

Kroos anunció su regreso a la selección nacional de fútbol de Alemania en febrero antes de la Euro, habiendo retirado anteriormente su retiro del equipo nacional en 2021.

“Sospechábamos de que algunas personas sabían [su decisión], pero aún nos ha sorprendido”, dijo una fuente cercana al vestuario a ESPN. “La verdad es que es insustituible”.

El Real Madrid ganó LaLiga esta temporada y se enfrentará al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones en Wembley el 1 de junio.

“Pensábamos que se quedaría, pero estamos eternamente agradecidos”, dijo una fuente del club a ESPN. “Era una posibilidad”.

“Estoy convencido de que esta es la decisión correcta”, dijo Kroos en un episodio especial de su podcast, “Einfach mal Luppen”, que se lanzó el martes.

“He estado pensando en esto durante meses, y con sus pros y contras, es lo que quiero. … Quiero que recuerden que me fui en mi mejor momento. Prometí que cuando me fui de Madrid, dejaría el fútbol”.

“Toni Kroos ha decidido poner fin a su carrera como futbolista profesional después de la Euro 2024”, dijo el Madrid en un comunicado el martes.

“El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y cariño a Toni Kroos, un jugador que ya es parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

“Toni Kroos llegó a nuestro club en 2014 y ha sido un jugador fundamental en uno de los períodos más exitosos de los 122 años de historia del Real Madrid. Durante las diez temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha ganado 22 títulos en 463 partidos hasta la fecha: cuatro Copas de Europa, cinco Copas del Mundo de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España.

“Toni Kroos permanecerá siempre en el corazón de todos los aficionados del Real Madrid por su excelencia futbolística y por ser un jugador que lo ha dado todo por esta camiseta”.

Kroos jugó en el Bayern de Múnich en categorías juveniles y debutó en el primer equipo en septiembre de 2007. Formó parte del equipo del Bayern que ganó la Liga de Campeones en 2013 antes de unirse al Madrid el verano siguiente.

Desde entonces, ha sido una figura clave en el centro del campo del Madrid, formando un trío icónico junto a Luka Modric y Casemiro.

“Siempre he dicho que no iré a ningún otro lugar”, dijo en noviembre de 2022. “No cambiaré de clubes. Me retiraré aquí. Lo único que no sé es cuándo”.

