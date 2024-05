La WNBA entra en su era de Caitlin Clark

“

Cuando la fenómeno del baloncesto Caitlin Clark hizo su debut profesional esta semana, atrajo la audiencia de televisión más grande para un partido de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino desde 2001.

A medida que Clark y otros miembros de la superestrella clase de novatos de este año comienzan la temporada, las expectativas aumentan de que la liga está lista para catapultarse desde el fandom de nicho al éxito mainstream.

Más de 2.1 millones de personas vieron el primer partido de Clark el martes por la noche con el Indiana Fever, en el que anotó 20 puntos y registró tres asistencias. El juego, que se transmitió por ESPN2, atrajo a más espectadores que los playoffs de la Liga Nacional de Hockey que se transmitieron al mismo tiempo en ESPN.

Clark está entre una vanguardia de novatos de la WNBA de 2024, incluidos Angel Reese y Kamilla Cardoso, que encontraron un éxito sin precedentes en la universidad, impulsando récords de audiencia en muchos de sus juegos, firmando lucrativos acuerdos de patrocinio con Nike y Reebok, y atrayendo a millones de seguidores en las redes sociales.

Hace un mes, la batalla entre Clark y Cardoso en los campeonatos nacionales de baloncesto universitario atrajo a 19 millones de espectadores, en comparación con los Premios de la Academia, convirtiéndolo en el evento deportivo más visto en los Estados Unidos en cinco años fuera del fútbol americano.

La WNBA, ahora en su 28ª temporada, espera importar esa popularidad a una liga que históricamente ha luchado por competir con otros deportes profesionales.

Kamilla Cardoso, #10 de Chicago Sky, en un juego de pretemporada a principios de este mes © David Sherman/NBAE vía Getty Images

Los resultados iniciales han sido alentadores. Más de 2.4 millones de personas sintonizaron para ver el draft de jugadores del mes pasado en el que el Fever seleccionó a Clark en primer lugar en general, cuatro veces el récord de transmisión anterior. La liga vendió más camisetas en abril que en toda la temporada 2023, un aumento del 34 por ciento, y cada uno de sus 12 equipos están en camino de establecer récords de ventas de entradas.

“Soy la primera en decirle a cualquiera que esto no sucedió de la noche a la mañana”, dijo Colie Edison, directora de crecimiento de la WNBA, al Financial Times. Conocida como la W, los ejecutivos están en medio de agregar equipos, negociar nuevos contratos de derechos de medios con distribuidores y expandir el acceso a vuelos chárter para clubes. Y el campeonato universitario del mes pasado le dio a la liga una nueva ola de espectadores a los que perseguir: aproximadamente la mitad de la audiencia del juego por el título nacional no eran fanáticos de la W, dijo Edison.

Esta semana, la W presentó el nombre de su próxima franquicia, los Golden State Valkyries, que se espera que comience a competir en 2025. La liga espera expandirse a 16 equipos para 2028. Si bien las valoraciones integrales de cada franquicia actual no se rastrean públicamente, Seattle Storm fue valorado en $151 millones el año pasado cuando vendió varias participaciones minoritarias, frente a aproximadamente $10 millones en la década de 2000.

Tanto la Asociación Nacional de Baloncesto masculino como la WNBA están en el mercado en busca de sus próximos contratos de derechos de medios. Edison no quiso hacer comentarios sobre el valor de transmisión existente de la W, que vale una cifra informada de $60 millones, o cuánto creía que podrían obtener sus próximos contratos, pero dijo que la liga estaba abierta a asociarse con la NBA o seguir negociando de manera independiente para alcanzar el mejor acuerdo.

“Ahora es el momento de ajustar esos valores [mediáticos], a números que reflejen el verdadero valor de nuestra liga”, dijo.

Algunos jóvenes fanáticos luciendo camisetas de Caitlin Clark © Darron Cummings/AP

Ted Leonsis, quien es dueño de las Washington Mystics de la WNBA desde 2005, dijo que ha escuchado a ejecutivos de medios sobre un renovado interés en la WNBA especialmente después del éxito de las calificaciones universitarias femeninas. Leonsis enfatizó que la liga no está buscando solo un aumento en las tarifas de los derechos.

“El dinero no lo es todo. Es, ¿cómo vas a promover el juego? ¿Cómo vas a contar historias de los jugadores y los entrenadores y la administración? ¿Cómo vas a curar los Juegos de Estrellas? ¿Te vas a comprometer con el éxito de la liga?” dijo.

La WNBA ha estado en una trayectoria ascendente antes de la llegada de Clark y otros en su clase de draft, la audiencia total de la temporada 2023 aumentó un 21 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, sigue rezagada detrás de su contraparte masculina. La W tuvo un promedio de 505,000 espectadores durante su temporada regular el año pasado, mientras que la NBA tuvo un promedio de 1,1 millones de espectadores en su temporada regular 2023-24, según Sports Media Watch.

Algunos ven similitudes entre el momento Clark-Reese en la WNBA y un período formativo para el juego masculino. El baloncesto luchaba por atraer la atención mainstream en los Estados Unidos hasta que un par de rivales universitarios ingresaron a la NBA a fines de la década de 1970, las superestrellas generacionales Larry Bird y Magic Johnson, que trajeron consigo a los fanáticos universitarios y ayudaron a dar inicio a una nueva era para la liga.

La relativamente poco financiada W a veces ha sido sorprendida por la oleada de interés. Un juego de pretemporada entre los Minnesota Lynx y Chicago Sky, donde debutaron profesionales Reese y Cardoso, no se transmitió por televisión a principios de este mes, dejando a un fanático en la audiencia para transmitir el partido en su teléfono. Más de 400,000 personas vieron la transmisión en vivo, y hasta la fecha ha acumulado más de 2.5 millones de visualizaciones.

Caitlin Clark, #22 de Indiana Fever, intenta un tiro contra Brionna Jones de Connecticut Sun © Elsa/Getty Images

Ryan Tanke, director de operaciones de Lynx, dijo que el equipo ya había estado trabajando en mejorar lo que llama su “acceso directo al fanático”.

“Esto no es un negocio común, tenemos que asegurarnos de estar cumpliendo con este movimiento”, dijo Tanke, agregando que el equipo había agregado más de 10 nuevos empleados a su oficina principal en el último año.

Mientras tanto, la WNBA anunció la semana pasada que implementaría el uso de vuelos chárter para los equipos para el transporte entre partidos. Es una oferta estándar en otras ligas profesionales, pero ha sido un tema candente dentro de la W durante años, ya que la posición financiera relativamente más débil de la liga hizo que el uso de vuelos chárter fuera insostenible. Los propietarios de New York Liberty, el presidente de Alibaba, Joe Tsai, y su esposa Clara, fueron multados con $500,000 en 2022 por romper las reglas que daban a su escuadra una ventaja competitiva injusta.

El despliegue no ha sido uniforme, sin embargo, con algunos equipos volando en privado esta semana mientras que otros han estado usando autobuses chárter. Al ser preguntada sobre la reacción negativa, Edison dijo “habrá dolores de crecimiento, pero los planes están todos en su lugar para hacer que las cosas comiencen lo antes posible”.

Puede haber dolores de crecimiento similares para Clark, quien además de su debut de puntuación prolífico también se metió en problemas de faltas temprano en el juego y registró 10 pérdidas de balón. Aún así, la estrella ha dicho que está enfocada en el futuro: “Me hubiera gustado jugar un poco mejor esta noche”, dijo sobre su actuación. “Creo que lo más importante es aprender de ello y seguir adelante”.

