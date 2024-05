SONGD anuncia la implementación de una división de acciones inversa de 1 por 500,000 y la reducción de las acciones comunes pendientes por Investing.com.

“

Nápoles, FL, 19 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Music Licensing, Inc. (OTC: SONGD) anuncia hoy un hito significativo en su reestructuración corporativa, ya que la empresa se prepara para llevar a cabo una división inversa de acciones de 1 por cada 500,000 efectiva a partir del 20 de mayo de 2024. Este movimiento estratégico tiene como objetivo optimizar el valor para los accionistas y mejorar la posición financiera de la empresa.

Tras la división inversa de acciones, Music Licensing, Inc. contará con aproximadamente 6,004 acciones comunes en circulación, una reducción sustancial respecto a su recuento anterior. El cambio temporal en el símbolo de las acciones de la compañía a (OTC: SONGD) durante aproximadamente 20 días refleja este periodo de transición.

Como parte de la división inversa de acciones, a los accionistas fraccionarios se les proporcionará un pago en efectivo en lugar de un redondeo de acciones fraccionarias, de acuerdo con las divulgaciones de la empresa en sus presentaciones ante la SEC. Esto demuestra el compromiso de Music Licensing, Inc. con la equidad y la transparencia en sus acciones corporativas.

Basándose en el precio de cierre del 17 de mayo de 2024, Music Licensing, Inc. (OTC: SONGD) anticipa que su precio de acción se abrirá a $100 USD por acción. Con solo aproximadamente 6,004 acciones comunes en circulación, se espera que este movimiento consolide aún más la posición de la empresa en el mercado y mejore el valor para los accionistas.

Además, Music Licensing, Inc. tiene la intención de llevar a cabo un programa de recompra a largo plazo, sujeto a la aprobación de la junta directiva y el cumplimiento normativo. La empresa buscará activamente retener a un Corredor de Bolsa o Banco de Inversión para implementar este programa, demostrando su dedicación a maximizar los retornos para los accionistas.

Además, Music Licensing, Inc. planea reducir significativamente el número de acciones autorizadas pendiente de la aprobación de la junta directiva. Se proporcionarán actualizaciones sobre esta iniciativa en breve, subrayando el compromiso de la empresa con una gobernanza corporativa prudente y una gestión eficaz del capital.

Como parte de la división inversa de acciones, el CUSIP de Music Licensing, Inc. ha cambiado a CUSIP: 67075W207. Se alienta a los accionistas a actualizar sus registros en consecuencia.

Acerca de Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (OTC: SONGD) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), una empresa de cartera diversificada, también conocida como Pro Music Rights, es la quinta organización de derechos de ejecución pública (PRO) que se forma en los Estados Unidos. Sus licenciatarios incluyen empresas destacadas como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo, y muchas otras. Pro Music Rights tiene una cuota de mercado estimada del 7.4% en los Estados Unidos, lo que representa más de 2,500,000 obras que cuentan con artistas destacados como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert, y muchos otros, así como Música Creada por Inteligencia Artificial (IA). Además, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) posee participaciones de regalías en Listerine “Mouthwash” Antiséptico, así como obras musicales de artistas como Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey, y numerosos otros.

Declaraciones a futuro:

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, que se pretende que estén cubiertas por los refugios seguros creados por ellas. Se advierte a los inversores que todas las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres, incluyendo sin limitación, la capacidad de Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. de lograr su plan de negocios declarado. Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. cree que las suposiciones subyacentes en las declaraciones a futuro contenidas aquí son razonables, cualquiera de las suposiciones podría ser inexacta, y por lo tanto, no puede haber ninguna garantía de que las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa resulten ser precisas. A la luz de las incertidumbres significativas inherentes en las declaraciones a futuro incluidas aquí, la inclusión de dicha información no debe ser considerada como una representación por parte de Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc., u cualquier otra persona.

Divulgación de No Asesoría Legal:

Este comunicado de prensa no constituye asesoramiento legal, y se recomienda a los lectores que busquen la asesoría legal para cualquier asunto legal o preguntas relacionadas con el contenido aquí.

Divulgación de No Asesoría de Inversión:

Esta comunicación está destinada únicamente con fines informativos y de ninguna manera implica o constituye una recomendación o solicitud para la compra o venta de cualquier valor, mercancía, bono, opciones, derivados, u otros productos de inversión. Cualquier decisión relacionada con inversiones debe hacerse después de una investigación minuciosa y consulta con un asesor financiero calificado o profesional. No asumimos responsabilidad por cualquier acción tomada o no tomada basada en la información proporcionada en esta comunicación

Contacto: [email protected]

FUENTE: Music Licensing, Inc.

