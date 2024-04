Cómo este joven sobreviviente de cáncer superó los días ‘oscuros’ y ‘desafiantes’ – Nacional

Matthew McKinnon sabía que algo estaba mal cuando fue a atrapar un balón de fútbol durante su práctica de la preparatoria en Surrey, Columbia Británica, en la primavera de 2012 y no pudo atraparlo por completo.

McKinnon, de 28 años, quien estaba en el grado 11 en ese momento, dijo que estaba experimentando visión doble, náuseas y dolores de cabeza. Después de esa práctica, sus padres lo llevaron al médico de familia donde le recetaron un medicamento contra las náuseas que generalmente solo se daba a pacientes con cáncer.

“Fue un presagio de lo que vendría”, dijo McKinnon a Global News.

Incluso con medicamentos y una visita al quiropráctico, su salud empeoró rápidamente en los siguientes días.

“Finalmente, mis padres decidieron que debíamos hacer una tomografía computarizada donde me diagnosticaron erróneamente con algo llamado sinusitis, [y me] enviaron a casa con medicación. Y durante ese fin de semana tuve lo que solo podíamos describir como convulsiones, y mis padres decidieron llevarme de vuelta”, dijo.

Fue entonces cuando una tomografía computarizada encontró un tumor en su cerebro, y fue llevado de inmediato al Hospital de Niños de la Columbia Británica y tuvo una cirugía de emergencia en el cerebro.

“Y luego, cinco días después, en el Día del Padre, tuve mi segunda cirugía cerebral”, dijo.

Los días ‘oscuros’ que siguieron

A menudo, cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, se encuentra navegando la enfermedad solo, emocional y físicamente, explicó Carly Fleming, una psicoterapeuta registrada con sede en Hamilton, Ontario.

“Solo la palabra cáncer está cargada de tanto miedo, y muy a menudo puede haber desesperanza”, dijo, agregando que esto puede ser más complicado cuando los jóvenes son diagnosticados con la enfermedad.

“Tienes esta confluencia de cosas prácticas para resolver con este problema emocional profundo. Y ahora tienes un problema de desarrollo. Así que dependiendo de tu edad, todavía hay hitos de desarrollo por venir, tu cerebro no está completamente desarrollado aún, tus relaciones no están completamente desarrolladas aún”, dijo.

“Las profundidades de eso son incluso más profundas de lo que son cuando un adulto recibe un diagnóstico

Después de un diagnóstico de cáncer, Fleming dijo que muchos adultos jóvenes y niños pueden tener dificultades para mantener amistades, hacer frente a las pérdidas y enfrentar la posible pérdida de fertilidad.

Y aquí es donde McKinnon dijo que se encontró después de su diagnóstico en la preparatoria.

Después de sus cirugías, pasó alrededor de tres semanas en recuperación en el hospital antes de poder regresar a casa. Durante ese tiempo, dijo, un equipo de médicos le dio un plan de tratamiento de 30 sesiones de radiación en la cabeza y la columna vertebral, así como seis rondas de quimioterapia. Este régimen persistió hasta mediados de su último año de colegio.

En este tiempo, McKinnon dijo que comenzó a experimentar efectos que cambiaron la vida del tratamiento, incluyendo una doble visión permanente y graves problemas de salud mental.

“Tenía planes de ir [a la universidad] para ingeniería civil, y tenía esperanzas de jugar al fútbol con un equipo con el que había estado desde que tenía cinco años. Y todas esas cosas inmediatamente se convirtieron en una incógnita”, dijo.

“Fue disruptivo y desafiante. Esos tiempos oscuros fueron muy, muy desafiantes. Era la desesperación, la depresión y la ansiedad centradas en torno a mi cáncer”.

Aunque su tratamiento terminó en enero de 2013, McKinnon dijo que su viaje con el cáncer no terminó ahí. Por ejemplo, le dijeron por un trabajador social que debido a los altos niveles de radiación por los que pasó, había una posibilidad de que fuera infértil.

Esta es una de las luchas que los jóvenes con cáncer tienen que enfrentar, dijo Fleming.

Como psicoterapeuta que trabaja con pacientes con cáncer, ella encuentra que mucha gente se enfoca en la “supervivencia práctica” de pasar por los tratamientos. Y una vez que eso termina, llega la necesidad de mirar hacia atrás e intentar analizar el trauma y el peso emocional que conlleva el cáncer.

“Incluso en las mejores circunstancias, tu vida se ve diferente ahora”, dijo. “Has cambiado, ya no eres la persona que eras antes del cáncer. Cómo viajas por el mundo puede verse realmente diferente”.

Cada día, la Sociedad Canadiense del Cáncer estima que 655 personas en Canadá son diagnosticadas con cáncer y 238 personas mueren a causa de él.

Pero hay esperanza y progreso, gracias a los tratamientos y terapias mejorados. McKinnon acredita la investigación y los tratamientos mejorados en el ámbito del cáncer por salvar su vida.

“Cuando me diagnosticaron en 2012, era un 90 por ciento de éxito”, dijo. “Si me hubieran diagnosticado solo 10 años antes en 2002, habría sido un diagnóstico terminal. Así que para mí, es esa investigación que tuvo lugar en solo esos 10 años lo que me permitió seguir aquí”.

McKinnon, quien ahora está libre de cáncer, reconoció el apoyo invaluable de su familia durante su tratamiento, así como la asistencia proporcionada por la Sociedad Canadiense del Cáncer. A través de sus programas, dijo que encontró consuelo y compañerismo entre otros que compartían experiencias similares.

También acreditó al diagnóstico de cáncer por darle el don de la resiliencia.

“Quiero que otros sepan que el sufrimiento por el que pasan, es difícil, y es duro y es real, y que hay muchas posibilidades que pueden surgir de eso. Y apoyarse en las personas de sus vidas y reconocer que a veces no podemos ver lo bueno que puede venir de una situación difícil”, dijo.

Su diagnóstico de cáncer lo llevó a Ottawa donde conoció a su esposa. Y a pesar de que le dijeron que tal vez no podría tener hijos, tiene un hijo de dos años llamado James.

“Hay cosas buenas por venir. Mi esposa Danica y yo hemos estado casados casi tres años ahora. Nos conocimos a través de la iglesia aquí en Ottawa. Y ella es definitivamente una de las mayores alegrías e luces en mi vida, al igual que nuestro hijo James”, dijo.

Cuando alguien está luchando con cáncer, Fleming destaca la normalidad de sentirse deprimido o ansioso.

Y aunque algunas personas pueden no tener el apoyo de la familia o amigos, algunos terapeutas con experiencia y formación pueden ayudar, dijo.

“Yo soy uno de esos terapeutas. Trabajo con muchos de ellos, y puede ser un lugar increíble para encontrar apoyo”, dijo.

“Nadie pasa por un cáncer sin sufrir una angustia emocional significativa. Nade lo hace. Y por lo tanto, no es que haya algo roto cuando una persona está luchando emocionalmente. No es que haya algún tipo de problema importante. Es completamente normal”.