Eli Lilly, 3M, PayPal, Tesla y más. (Spanish)

Échale un vistazo a las empresas que están acaparando titulares en la negociación a mediodía. Eli Lilly – Las acciones sumaron un 5% después de que Eli Lilly, fabricante del fármaco para la diabetes y pérdida de peso Mounjaro, superara las expectativas de los analistas para las ganancias ajustadas del primer trimestre. El fabricante de medicamentos con sede en Indianápolis también elevó su guía para las ganancias y los ingresos ajustados del año completo. 3M – Las acciones subieron un 4% después de que el fabricante de productos industriales y adhesivos reportara ganancias de $2.39 por acción sobre ingresos de $7.72 mil millones, superando la estimación de los analistas de $2.10 por acción sobre ingresos de $7.63 mil millones, según LSEG. PayPal – Las acciones subieron un 3.6% después de que la empresa de pagos reportara $7.70 mil millones en ingresos del primer trimestre, superando las estimaciones de los analistas de $7.51 mil millones, según LSEG. PayPal informó un crecimiento anual en el volumen total de pagos y transacciones. McDonald’s – Las acciones se mantuvieron estables después de caer hasta un 4% después de que la cadena de comida rápida no cumpliera con las expectativas de ganancias trimestrales al no alcanzar las ventas en tiendas comparables. Los precios más altos ayudaron a los ingresos de McDonald’s pero ahuyentaron a algunos clientes de bajos ingresos. Chegg – Las acciones cayeron un 20% un día después de que la empresa de educación en línea emitiera una guía decepcionante para el segundo trimestre. Chegg pronosticó que los ingresos llegarán entre $159 millones y $161 millones, por debajo del estimado de consenso de $174 millones de LSEG. En una rebaja a “rendimiento por debajo del promedio” después de los resultados, Jefferies dijo que las herramientas de IA gratuitas se han convertido en una “alternativa atractiva”. Tesla – El fabricante de vehículos eléctricos cayó un 5.5%, cediendo parte del repunte del 15% del lunes después de que superara un hito clave en la implementación de tecnología avanzada de asistencia al conductor en China. Goldman Sachs advirtió que Tesla aún enfrenta obstáculos para proporcionar tecnología de conducción completamente autónoma en el país. NXP Semiconductor – La acción subió aproximadamente un 4% después de que las ganancias superaran las estimaciones de los analistas. La empresa de chips reportó ganancias ajustadas de $3.24 por acción, superior al estimado de consenso de $3.16 por acción, según LSEG. Los ingresos de $3.13 mil millones cumplieron con las expectativas de los analistas. Tenet Healthcare – Las acciones sumaron un 9.8% gracias a las sólidas ganancias. Tenet ganó $3.22 en ganancias ajustadas por acción sobre $5.37 mil millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por FactSet pronosticaron $1.45 por acción y $5.15 mil millones. Tenet también elevó sus pronósticos internos en ambas métricas para el año completo. Corning – El fabricante de cables de fibra óptica subió un 6.2% después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos. Corning reportó 38 centavos en ganancias por acción y $3.26 mil millones en ingresos principales, superando las estimaciones de consenso de 35 centavos por acción y $3.12 mil millones de analistas encuestados por FactSet. Se espera que los ingresos del trimestre en curso sean mayores de lo que los analistas anticipan. Amkor Technology – La empresa de empaque de semiconductores subió casi un 7% después de que las ganancias e ingresos superaran las estimaciones de los analistas. Las ganancias de 24 centavos por acción sobre $1.37 mil millones en ingresos superaron las previsiones de consenso de 11 centavos y $1.36 mil millones, según FactSet. Las previsiones de ganancias e ingresos del segundo trimestre también superaron las expectativas. Sysco – El proveedor mayorista de restaurantes bajó un 2.5% después de publicar ingresos débiles del tercer trimestre fiscal de $19.38 mil millones frente a la expectativa de consenso de $19.74 mil millones, según FactSet. Las ganancias por acción de 96 centavos de Sysco, excluyendo ítems únicos, superaron las estimaciones de Wall Street por 1 centavo. GE Healthcare Technologies – Las acciones cayeron casi un 12% después de que el fabricante de dispositivos médicos no alcanzara las estimaciones de ingresos del primer trimestre de los analistas, afectado por unas ventas más débiles en China y una menor demanda de imagenología. Las ventas totales de la compañía fueron de $4.65 mil millones, mientras que los analistas encuestados por LSEG pronosticaron $4.8 mil millones. Yum China – Las acciones del operador de Taco Bell y KFC cayeron más del 7% después de que los ingresos del primer trimestre de $2.96 mil millones no alcanzaran la estimación de $3.05 mil millones de la calle, según LSEG. Las ganancias ajustadas de 71 centavos por acción superaron las ganancias anticipadas de 65 centavos por acción. Medifast – La empresa de nutrición y pérdida de peso cayó casi un 23% después de no cumplir con las expectativas de ganancias y decir que transformará un producto para apoyar a los consumidores que usan fármacos para bajar de peso. Medifast ganó 66 centavos por acción excluyendo ítems en el primer trimestre, por debajo de la estimación de 80 centavos de los analistas, según FactSet. La guía futura para las ganancias y los ingresos del trimestre actual fue débil. Coursera – La acción de educación en línea cayó casi un 10% un día después de decir que espera ingresos del segundo trimestre entre $162 millones y $166 millones, por debajo de los $178 millones esperados por los analistas encuestados por LSEG. Paccar – Las acciones cayeron un 6.6% después de que los últimos resultados del fabricante de camiones superaran las expectativas. La acción había subido más del 16% hasta el lunes en el 2024, superando al S&P 500. Paccar reportó ganancias de $2.27 por acción en el primer trimestre, más que el estimado de consenso de FactSet de $2.20. Los ingresos de $8.74 mil millones superaron los $8.25 mil millones esperados. Paramount Global – La empresa matriz de la cadena de televisión CBS y estudio de cine cayó más del 3% después de que el CEO Bob Bakish renunciara mientras continúan las conversaciones de fusión con Skydance. Será reemplazado por tres ejecutivos en lo que la compañía llamó la “Oficina del CEO”. Needham rebajó a Paramount a “mantener” desde “comprar” tras la noticia, citando demasiada incertidumbre. – Tanaya Macheel, Michelle Fox, Yun Li, Lisa Kailai Han, Pia Singh y Sarah Min de CNBC contribuyeron a la información