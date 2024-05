12 increíbles formas de reutilizar tu antiguo Mac mini

\”Cuando llega el momento de obtener una nueva Mac, tienes tres opciones: cambiar tu vieja Mac, venderla, o conservarla. Las Mac tienden a mantener un buen valor, pero algunas Mac son más demandadas que otras. Los MacBook son relativamente populares, pero por otro lado, parece haber un exceso de Mac minis usadas a la venta. Con Macs económicas como el Mac mini, probablemente no vale la pena el problema de venderla y Apple no te dará mucho en un cambio.

Entonces, ¿por qué no mantener ese viejo Mac mini? Hay muchos usos sensatos para él, incluso si ya pasó su mejor momento. Si tienes un Mac mini antiguo que ha sido reemplazado por un modelo más nuevo, aquí tienes algunas ideas sobre cómo puedes darle un buen uso.

###Como una Mac de emergencia

Los dispositivos de Apple son muy confiables, pero pueden ocurrir accidentes: una Mac puede caerse de un escritorio y todos hemos escuchado sobre alguien que derramó una bebida en una computadora. Por lo tanto, mientras tu Mac principal está en la tienda recuperándose de ese percance, un viejo Mac mini puede ser un salvador y ser de utilidad.

Si utilizas Time Machine para las copias de seguridad de datos, incluso puedes utilizar la Asistente de Migración para llevar rápidamente al dispositivo de reemplazo al día.

###Para el software antiguo

Hay situaciones en las cuales un usuario depende de software que ya no está disponible o ya no es compatible con el desarrollador. Tal vez estás en una situación donde una aplicación hecha a medida nunca será actualizada. O quizás tienes un software que no funciona con el emulador de Apple que permite que las Mac de la serie M ejecuten software desarrollado para procesadores Intel.

Puedes utilizar ese viejo Mac mini para estos casos. Mantén las versiones antiguas de software y aplicaciones descontinuadas en él para que puedas abrir esos archivos y archivos de archivo antiguos. Asegúrate de apagar las actualizaciones automáticas en él para que no instales accidentalmente una nueva versión de la aplicación, ya que las actualizaciones a menudo reemplazan las aplicaciones antiguas.

###Como una máquina de prueba

Si tienes una configuración con muchos dispositivos conectados – impresoras, interfaces de audio, cámaras, escáneres, etc. – una actualización de macOS a veces puede causar problemas (aunque no suele suceder). Especialmente si el dispositivo es más antiguo y el fabricante ya no actualiza los controladores.

Puedes ahorrarte muchos problemas si configuras el viejo Mac mini como un ordenador para comprobar la compatibilidad de las actualizaciones de software. Cuando ocurre una actualización, puedes instalarla en el Mac mini y luego probar la compatibilidad con tus dispositivos. De esta forma, puedes detectar problemas sin afectar tu flujo de trabajo en tu Mac principal. También puedes hacer esto con las aplicaciones en el Mac; instala la versión actualizada en el Mac mini y comprueba si funciona con tus archivos sin problemas.

Una cosa a tener en cuenta es que el Mac mini puede dejar de ser compatible con la última versión de macOS. Una Mac suele poder ejecutar la última versión principal de macOS durante 5 a 7 años hasta que Apple la descontinúa. (Una versión principal es una revisión completa. Por ejemplo, macOS 13 a 14).

###Como un grabador de vídeo digital

El Mac mini es un gran dispositivo para grabar programas de televisión de forma programada. El Geniatech EyeTV U6 se puede conectar a un puerto USB-A para recibir una señal de televisión aérea y el software EyeTV 3 incluido ofrece una guía de canales y puede realizar funciones de grabación. Sin embargo, la versión más reciente de macOS con la que es compatible el software EyeTV3 es macOS 10.14 Mojave, por lo que tu Mac mini necesita ejecutar este macOS más antiguo. Puede que encuentres otras aplicaciones que te ayuden a utilizar tu viejo Mac mini como televisor.

###Como una Mac remota

Tal vez te guste la idea de tener tu Mac mini antiguo como un segundo ordenador, pero no te guste la idea de configurar otro monitor, teclado y ratón para él. Eso ocupa mucho espacio en el escritorio. Sin embargo, puedes utilizar tu configuración en tu Mac principal para controlar de forma remota el Mac mini.

Necesitas conectar un monitor y dispositivos de entrada al Mac mini para configurar esto, y el Mac mini debe estar en tu red. Una vez hecha la configuración, puedes desconectar el monitor y los dispositivos de entrada. Así es como lo haces en el Mac mini (estos pasos son con macOS 13 Monterey. Deberían ser similares en otras versiones de macOS):

– Abre Preferencias del Sistema.

– En el cuadro de búsqueda, escribe “Compartir Pantalla” y presiona Return.

– Haz clic en Compartir Pantalla en los resultados de la búsqueda para abrir la configuración.

– Activar el interruptor de Compartir Pantalla. Puedes encontrar más configuraciones si haces clic en el icono “i”; puedes establecer una contraseña, limitar qué usuarios pueden tener acceso, y más.

– Es posible que tengas que introducir tu contraseña de usuario para confirmar la configuración.

– Cierra la ventana.

Para acceder al Mac mini de forma remota desde tu Mac principal, ve al Finder y haz clic en Ir > Red. Haz clic en tu Mac mini y luego haz clic en el botón de Compartir Pantalla. Necesitarás introducir el nombre de usuario y la contraseña del Mac mini, pero una vez hecho esto, verás la pantalla del Mac mini.

También puedes utilizar una aplicación de acceso remoto de terceros como TeamViewer, LogMeIn y AnyDesk, que ofrecen acceso a través de internet. Si deseas controlar la computadora desde un PC, puedes utilizar la versión de Mac de Microsoft Remote Desktop.

###Como una Mac solo para el trabajo

Dependiendo de tu caso de uso, puede ser una buena idea tener una Mac dedicada al trabajo y otra para uso personal. Si trabajas para una empresa, esperemos que te proporcionen un ordenador de trabajo para usar. Pero si no lo hacen y tu empleador quiere instalar software que necesitas usar o aplicaciones de gestión de plataformas, tener una Mac separada dedicada al trabajo tiene aún más sentido. Si tienes tu propio negocio, una Mac de trabajo separada puede evitar que tus datos profesionales se mezclen con tus datos personales.

###Como un reproductor de DVD/Blu-ray

¿Todavía tienes una colección de DVDs antiguos pero ya no tienes un reproductor de DVD funcional? Un Mac mini antiguo es también una buena solución. Los Mac minis lanzados antes de 2010 tienen una unidad incorporada, y si tienes un modelo sin unidad, se puede comprar una externa USB a un precio asequible. Conecta el Mac al televisor a través de HDMI, y el sonido y el audio luego saldrán por el televisor. Se necesita un ratón para funcionar.

No te preocupes por el hecho de que ya no haya una aplicación de reproductor de DVD que venga con la Mac. Tan pronto como insertes un DVD, la aplicación se abre automáticamente.

Para reproducir discos Blu-ray, necesitas obtener una unidad Blu-ray. Además, la Mac no tiene software para reproducir discos Blu-ray, por lo que necesitas un software de terceros. Desafortunadamente, muchas aplicaciones de Blu-ray han recibido críticas menos que estelares en la web, y muchas de ellas son antiguas y no se actualizan. Busca una versión de prueba o demostración para probar la aplicación antes de gastar tu dinero. Algunas aplicaciones de Blu-ray incluyen Macgo Blu-ray Player para Mac y Aiseesoft Mac Blu-ray Player.

###Como un centro de medios de comunicación

Aunque esta idea ha pasado de moda en la era de Netflix y Apple TV+, utilizar el Mac mini como centro de medios puede ser muy útil. El mini estaría dedicado a reproducir vídeos, fotos y archivos de música y está conectado al televisor a través de HDMI. En lugar de utilizar un ratón y un teclado, puedes controlar esta Mac usando un ratón, un control remoto especial o una aplicación en tu iPhone.

Otra opción es utilizar una aplicación como Kodi o Plex, que están optimizadas para el funcionamiento con control remoto. Esta solución es interesante si quieres gestionar grandes cantidades de vídeos o archivos de audio.

###Como un servidor de almacenamiento en caché

La caché de contenido es una función interesante para un servidor Mac Mini. Para actualizaciones de software y sincronización con iCloud, cada uno de tus dispositivos tiene que descargar los datos necesarios individualmente de la red, incluso si siempre es la misma actualización del sistema o de software. Todos estos datos pueden ser gestionados a través de un solo ordenador en la red – un servidor de almacenamiento en caché. Utilizar una máquina así ahorraría ancho de banda. Esta función, por supuesto, es particularmente interesante para escuelas y empresas con una mala conexión a internet, pero también puede ser útil para hogares con un gran número de Macs y dispositivos iOS.

Para activar la función, ve a Preferencias del Sistema y busca “Caché de Contenido”. Activa el interruptor para activarlo.

###Como servidor de Time Machine/copia de seguridad

Si el Mac mini tiene suficiente espacio de almacenamiento, también puedes convertirlo en un servidor de Time Machine. Las copias de seguridad de uno o más Macs ya no se hacen en un medio de almacenamiento conectado por USB, sino en esta computadora a través de la red. Tenemos un artículo dedicado con detalles sobre cómo configurar copias de seguridad de Time Machine en red.

###Como una máquina virtual de Windows

Un Mac mini antiguo con un procesador Intel se puede utilizar como un ordenador con Windows. Apple ofrece una solución muy fácil de usar para la instalación en Mac minis anteriores a 2018 con Boot Camp, que te permite arrancar en Windows o macOS al inicio. Solo puedes instalar Windows 10, no el actual Windows 11. Aun puedes utilizar Windows 10 hasta octubre de 2025, cuando las actualizaciones estarán sujetas a un cargo. Sin embargo, con el Mac mini de la serie M, debes utilizar software de máquina virtual para ejecutar Windows.

Obtén los detalles sobre cómo instalar Windows en hardware Mac.

###Como una máquina Linux

La forma más sencilla de ejecutar Linux en un Mac mini antiguo es a través de software de virtualización. Con un poco más de esfuerzo, puedes instalar Linux directamente en el viejo Mac mini, reemplazando por completo macOS. Aprende cómo instalar Linux en un viejo Mac. A partir del modelo de 2018 en adelante, sin embargo, debes recordar permitir el arranque desde los medios externos. Esta función de protección “Secure Boot” solo se puede desactivar a través de un sistema de ayuda especial.

###Como un servidor de archivos

En una pequeña empresa o en tu red doméstica, un viejo Mac mini puede cumplir la función de un servidor de archivos para datos compartidos. Si tienes cosas que quieres compartir con otros en tu empresa o hogar, puedes poner los archivos en el servidor para un fácil acceso.

Para activar el uso compartido de archivos, ve a Preferencias del Sistema y busca “Uso Compartido de Archivos”. Actívalo, y luego puedes hacer clic en el icono “i” para más opciones. Puedes crear carpetas compartidas donde se almacenan los archivos compartidos, y establecer permisos de usuario. Incluso puedes establecer usuarios para obtener acceso completo a la unidad del Mac mini si lo deseas.

###¿El sistema es demasiado antiguo?

Muchos Mac minis antiguos ya no son oficialmente compatibles con macOS Sonoma. Si tu Mac mini está utilizando una versión más antigua de macOS, ten en cuenta que podría ser un riesgo de seguridad en algún momento, ya que Apple dejará de proporcionar actualizaciones de seguridad una vez que un SO haya sido reemplazado. macOS 10.15 Catalina y macOS 12 Monterey deberían seguir ofreciendo una compatibilidad relativamente buena con Macs más nuevos, incluyendo funciones de red y iCloud. Aquí tienes una lista parcial de Mac minis antiguos y la última versión de macOS compatible con ellos:

– Mac mini de 2011: macOS 10.13.6 High Sierra

– Mac mini de 2012: macOS 10.15.7 Catalina

– Mac mini de 2014: macOS 12 Monterey

– Mac mini de 2018: macOS 14 Sonoma

También puedes instalar un sistema más nuevo en estos dispositivos utilizando la herramienta especial OpenCore Legacy Patcher. Esto implica crear un medio de instalación especial que también es compatible con los modelos más antiguos. Sonoma debería seguir funcionando con un rendimiento aceptable, especialmente en los modelos Mac Mini 2012 y 2014.

###Donar ese viejo Mac mini

Por supuesto, hay una última alternativa a reciclar: puedes donarlo. Eso aún tiene más sentido que dejarlo por ahí sin uso. Cada ciudad importante probablemente tenga un centro de reciclaje, y probablemente haya un programa comunitario cerca de ti que podría utilizar ese viejo Mac mini. Se le puede dar un buen uso en lugar de dirigirse al vertedero.

Este artículo apareció originalmente en Macwelt y fue traducido por Roman Loyola.

Este artículo apareció originalmente en nuestra publicación hermana Macwelt y fue traducido y localizado desde el alemán.\”