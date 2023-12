Guy Stern, who escaped from Germany and later interrogated Nazis, passes away at 101Guy Stern, quien huyó de Alemania y luego interrogó a nazis, fallece a los 101 años

Guy Stern, que huyó del creciente antisemitismo en la Alemania nazi a los 15 años para una nueva vida en los Estados Unidos pero que regresó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de un programa de inteligencia militar que lo entrenó para interrogar prisioneros de guerra, murió el 7 de diciembre en West Bloomfield, Michigan. Tenía 101 años.Su muerte, en un hospital, fue confirmada por su esposa, Susanna Piontek, una escritora alemana.El Sr. Stern fue uno de los llamados Ritchie Boys, un grupo nombrado en honor a un campamento secreto del Ejército en Maryland que sirvió como centro de entrenamiento, donde se estima que unos 11,000 soldados, 2,000 a 3,000 de ellos judíos europeos, en su mayoría de Alemania, completaron un curso completo de instrucción.Aprendieron, entre otras cosas, cómo interrogar, interpretar y traducir para funcionarios extranjeros; reconocer los detalles de los uniformes de los prisioneros alemanes e italianos; y extraer información vital de los documentos redactados en alemán burocrático.”Estábamos librando una guerra estadounidense, y también estábamos librando una guerra intensamente personal”, dijo el Sr. Stern al Washington Post en 2005. “Estábamos en esa guerra con cada centímetro de nuestro ser”.Estaba hablando en el estreno de un documental, “Los chicos de Ritchie,” dirigido por Christian Bauer, que se celebró en el campamento cerrado en las montañas de Maryland.El Sr. Stern desembarcó en Normandía en junio de 1944, tres días después de la invasión del Día D, sirvió en Alemania, Bélgica y Francia e interrogó a prisioneros hasta el final de la guerra y durante un tiempo después.Al menos el 60 por ciento de la inteligencia accionable en la escena europea fue reunida por los Ritchie Boys, según David Frey, director del Centro de Estudios del Holocausto y Genocidio de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. El Dr. Frey dijo que probablemente no haya más de 25 o 30 Ritchie boys todavía con vida.Una de las estrategias del Sr. Stern para forzar a los prisioneros recalcitrantes a cooperar era fingir ser un feroz pero errático comisario soviético llamado Krukow. Se vistió con el atuendo apropiado; habló con acento ruso (basado en la voz del locutor ruso, un personaje del programa de radio del comediante Eddie Cantor); guardó una fotografía de Stalin supuestamente firmada para Krukow al alcance; y amenazó con enviar a los prisioneros alemanes a Siberia.”No rompimos a todos”, escribió el Sr. Stern en su libro “Invisible Ink: A Memoir” (2020). “Algunos de nuestros cautivos pueden haber reflexionado sobre la imposibilidad de transportar prisioneros a través de medio continente para enfrentarse a los temidos rusos. Pero en su mayoría funcionaba el ardid”.Günther Stern nació el 14 de enero de 1922 en Hildesheim, Alemania. Su padre, Julius, vendía textiles. Su madre, Hedwig (Silberberg) Stern, era ama de casa y ayudaba a su esposo en su trabajo.Günther tenía 11 años cuando Hitler llegó al poder en 1933. En menos de cuatro años, la campaña de terror de los nazis contra los judíos hizo la vida de la familia intolerable.Günther recordó que lo ostrasizaban en su escuela exclusiva para varones.”Fui un día a mi padre y le dije, ‘Las clases se están convirtiendo en una cámara de torturas'”, dijo en una entrevista con el programa de noticias de CBS “60 Minutes” para un segmento sobre las chicos de Ritchie en 2021.En 1937, sus padres decidieron enviar a Günther, su hijo mayor, a vivir con su tío Benno y su tía Ethel en St. Louis. Pero después de su llegada, no pudo encontrar un patrocinador para traer al resto de su familia, sus padres, su hermana Eleonore y su hermano Werner a los Estados Unidos. Los cuatro fueron asesinados por los nazis, pero el Sr. Stern nunca estuvo seguro si sus muertes ocurrieron en el gueto de Varsovia, donde pasaron tiempo, o en un campo de exterminio.Günther terminó la escuela secundaria en St. Louis, donde adoptó la sugerencia de una amiga de cambiar su nombre a Guy, y trabajó como ayudante de camarero en un hotel mientras asistía a la Universidad de Saint Louis. Intentó alistarse en la Marina tras el ataque japonés a Pearl Harbor; fue rechazado porque no había nacido en los Estados Unidos, pero fue reclutado después por el Ejército y enviado para entrenamiento básico en el Campamento Barkley, Texas, donde se naturalizó en 1943. Finalmente fue trasladado a Camp Ritchie.El Sr. Stern, a la derecha, interrogando a un prisionero de guerra alemán en 1944. Crédito… vía la familia SternMientras estaba en Alemania, utilizó un método de interrogación masiva que lo ayudó a ganar una Estrella de Bronce. Otros de sus honores incluyen caballero de la Legión de Honor, que recibió de Francia en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto en 2017.Después de su baja, completó su educación, financiada por la Ley de Derechos del Veterano de la Segunda Guerra Mundial. Se graduó de Hofstra College (ahora Universidad) en 1948 con un título de licenciatura en lenguas romances, luego obtuvo una maestría en alemán en 1950 y un doctorado en 1954 de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de la Universidad de Columbia.Durante el siguiente medio siglo, enseñó alemán en Denison University, en Granville, Ohio, y fue presidente del departamento de alemán y decano de educación de posgrado e investigación en la Universidad de Cincinnati; fue presidente del departamento de idiomas y literaturas eslavas y alemanas en la Universidad de Maryland; y vicepresidente y decano para asuntos académicos y, más tarde, profesor distinguido de literatura y historia cultural alemana en la Universidad de Wayne State en Detroit.En el momento de su muerte, el Sr. Stern era director del Instituto Internacional de los Justos en el Centro del Holocausto Zekelman en Farmington Hills, Michigan. El instituto explora e investiga el comportamiento ético durante el Holocausto; el Sr. Stern estaba especialmente interesado en el altruismo, en particular en cómo los judíos ayudaron a los judíos.La Sra. Piontek es su única sobreviviente inmediata. Su hijo, Mark, falleció en 2006. Su matrimonio con Margith Langweiler terminó en divorcio. Su segundo matrimonio, con Judith Edelstein Owens, terminó con su muerte en 2003.El Sr. Stern tradujo la colección de historias de la Sra. Piontek “¿Hemos sido posiblemente de antes? y otras historias” (2011) al inglés y escribió el prefacio. Ella, a su vez, tradujo el memoir del Sr. Stern al alemán.El Sr. Stern tenía 98 años cuando fue entrevistado para “Estados Unidos y el Holocausto” (2022), un documental de tres partes de PBS dirigido por Ken Burns, Lynn Novick y Sarah Botstein, y 99 años cuando habló con Jon Wertheim de “60 Minutes”. En ambas entrevistas, llevaba un blazer color salmón y era una presencia atractiva mientras recordaba su pasado con elocuencia.”Tenía un brillo en los ojos y una ligereza en su paso”, dijo la Sra. Novick en una entrevista telefónica.En el documental, el Sr. Stern recordó su entrada al campo de concentración de Buchenwald después de su liberación en abril de 1945 y ver a los reclusos esqueléticos, pero aún vivos.”Era un soldado curtido en ese momento, pero no pude evitarlo”, dijo. “Así que lloraba. Miré alrededor y el sargento Hadley, de una familia protestante de Ohio, lloraba como un niño, como yo. No pude soportarlo. Pero ellos sí podían: los perpetradores que podían hacer tal cosa y las víctimas que tuvieron que soportarlo”.La Sra. Novick dijo que el Sr. Stern fue una voz crítica en el documental.”Marcó muchas casillas para nosotros”, dijo. “Como alguien que creció en Alemania, que logró llegar a los Estados Unidos, que perdió a miembros de su familia, regresó a luchar contra los alemanes y luego se convirtió en académico”.