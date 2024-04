TikTok también podría enfrentar una prohibición en Europa

TikTok está actualmente experimentando una tormenta perfecta de investigaciones de la UE y prohibiciones nacionales. En la actualidad, el sitio web de intercambio de videos enfrenta una prohibición en los Estados Unidos a menos que su empresa matriz, ByteDance, lo venda a otra empresa. Bueno, parece que TikTok tiene más que solo el gobierno de los EE. UU. para preocuparse. Según un nuevo informe, TikTok también enfrenta una prohibición en Europa.

Recientemente, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, firmó un proyecto de ley que establece que el propietario de TikTok, ByteDance, necesita desinvertir de la empresa para que la aplicación continúe operando en los Estados Unidos. Por lo tanto, si la empresa no cumple, la aplicación será eliminada de los estados. Por el momento, estamos esperando ver el resultado de este caso.

TikTok enfrenta una prohibición en Europa

Junto con el drama que se vive en los Estados Unidos, TikTok también podría estar en problemas con Europa. Durante el debate en Maastricht, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró que una prohibición de TikTok en Europa “no está excluida”. Después de eso, dijo que la comisión fue “la primera institución en todo el mundo en prohibir TikTok en nuestros teléfonos corporativos”. Esto significa que la comisión es consciente de los peligros asociados con TikTok.

Por lo tanto, si esto avanza, TikTok podría tener algo de qué preocuparse. La empresa podría perder una gran cantidad de sus usuarios si tanto los Estados Unidos como Europa la bloquean. Sin embargo, si ByteDance vende TikTok para apaciguar a los gobiernos, entonces esa empresa perderá mucho dinero. Esto significa que ByteDance está en un dilema.

En este momento, no conocemos el resultado de estas acciones. Además, no podemos tomar la declaración de Leyen como prueba de que Europa va a prohibir la aplicación. Esto solo significa que la posibilidad no está descartada.

TikTok ya está en problemas con un gobierno europeo. Actualmente está lidiando con una investigación por parte del gobierno europeo debido a un sistema de recompensas con la aplicación TikTok Lite.

No todos están en contra de TikTok

Aunque Leyen insinuó la posibilidad de considerar una prohibición, hay otras personas que no estaban del mismo lado. La candidata principal del partido liberal ALDE, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dijo que tendrán que “ver qué sucede allí” con TikTok. Por lo tanto, esto es solo un testimonio de cuán matizada es toda esta situación, y esperamos que pasará un tiempo antes de ver cambios significativos.