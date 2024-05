Las acciones europeas suben ligeramente; Ryanair informa de un aumento en los beneficios Por Investing.com

“

Investing.com – Los mercados bursátiles europeos subieron el lunes, comenzando la nueva semana con una nota positiva en medio de crecientes esperanzas de alivio de la política monetaria a nivel mundial en un futuro cercano.

A las 03:10 ET (07:10 GMT), el de Alemania cotizaba un 0.2% más alto, el de Francia subía un 0.1%, mientras que el en el Reino Unido subía un 0.2%.

PMIs europeos que se publicarán esta semana

Los principales índices europeos han comenzado con pequeñas ganancias el lunes, cotizando cerca de niveles récord, al inicio de una semana que incluye la publicación de los últimos datos de actividad económica regional.

Una lenta recuperación en la zona euro parece estar en marcha después de seis trimestres consecutivos de crecimiento estancado o negativo, por lo que los datos de PMIs de la región deberían mantenerse en el lado adecuado de la línea entre la expansión y la contracción.

Dicho esto, se espera ampliamente que el recorte las tasas de interés en junio, ya que los funcionarios buscan aliviar la política monetaria para ayudar a la recuperación de la región.

En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene previsto publicar las de su reunión del 30 de abril al 1 de mayo esta semana, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que es probable que las tasas se mantengan más altas durante más tiempo debido a las persistentes presiones inflacionarias.

Además, varios funcionarios de la Fed también están programados para hablar durante la semana, incluidos el presidente de la Fed de Atlanta, , los gobernadores Michael Barr, y , la presidenta de la Fed de Cleveland, , el presidente de la Fed de Nueva York, y la presidenta de la Fed de Richmond .

En Asia, Beijing implementó una serie de medidas de apoyo para la economía, específicamente el mercado inmobiliario la semana pasada, ya que buscaba impulsar una recuperación económica lenta.

China también mantuvo su tasa de interés de referencia en niveles récord el lunes.

Ryanair reporta un fuerte aumento en sus beneficios anuales

En el sector corporativo, la temporada de resultados se está acercando gradualmente a su fin, pero aún hay algunos informes tardíos, incluido Ryanair (IR:).

Las acciones de la aerolínea de bajo coste cayeron un 0.9% a pesar de reportar un sólido aumento del 34% en sus beneficios anuales, a pesar de ver un fuerte aumento en los costos de combustible, después de aumentar sus tarifas en más de una quinta parte.

La aerolínea más grande de Europa en número de pasajeros dijo que podría transportar hasta 200 millones de personas este año si los aviones que ha pedido a Boeing (NYSE:) llegan a tiempo.

Dicho esto, Ryanair dijo que era solo “cautamente optimista” de que las tarifas en pleno verano estarían “estables o ligeramente por encima” del año pasado, y decidió no dar pronósticos de beneficios para el año actual, diciendo que eso dependía “en gran medida” de evitar eventos adversos como las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, extensas interrupciones del tráfico aéreo o mayores retrasos en la entrega de Boeing.

El crudo sube ante la incertidumbre en Irán

Los precios del crudo subieron el lunes, sumándose a las ganancias de la semana anterior, ante la incertidumbre sobre el destino del presidente iraní Ebrahim Raisi después de un supuesto accidente de helicóptero.

A las 03:10 ET, los futuros del (WTI) cotizaban un 0.3% más alto a $79.81 por barril, mientras que el contrato de subía un 0.4% a $84.31 por barril.

Los medios estatales iraníes dijeron que el mal tiempo causó el accidente el domingo y complicaba los esfuerzos de rescate.

La incertidumbre sobre el destino de Raisi se produce en medio de tensiones en el rico en petróleo Oriente Medio, con Israel y el grupo militante Hamas en guerra en Gaza, mientras que Israel e Irán han lanzado ataques uno contra el otro a principios de este año.

Brent terminó la semana anterior con un aumento del 1%, su primera ganancia semanal en tres semanas, mientras que el WTI subió un 2% por indicadores económicos mejorados de EE.UU. y China, los mayores consumidores de petróleo del mundo.

Además, subió un 1.2% a $2,445.50/onza, mientras que subió a 1.0872.

