Estos 3 Acciones de Dividendos de Alto Rendimiento Están Generando Efectivo

Devon Energy (NYSE: DVN), Vitesse Energy (NYSE: VTS), y Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) son acciones energéticas de alto rendimiento con excelentes perspectivas de crecimiento. Si bien nunca es una buena idea invertir completamente en un sector (a menos que tenga una fuerte visión sobre el precio del petróleo), estas tres acciones ofrecen buenas opciones como parte de una cartera diversificada en busca de ingresos.

Flujo de efectivo en aumento

No es ningún secreto que, según las valoraciones actuales, el mercado no está enamorado de las acciones energéticas. Las acciones altamente cíclicas a menudo parecen infravaloradas debido a las valoraciones del mercado y la volatilidad inherente en sus ganancias, que son impulsadas por los precios del petróleo. Dicho esto, si toma una visión agnóstica y calcula un precio del petróleo similar al precio actual, entonces estas tres acciones parecen ser una excelente oferta.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Los analistas de Wall Street suelen seguir este enfoque y rara vez se apartan de la suposición de que el precio actual del petróleo no prevalecerá a largo plazo. Por lo tanto, las cifras de flujo de efectivo libre (FCF) y la relación de FCF con la capitalización de mercado (rendimiento de flujo de efectivo libre) reflejan el precio actual del petróleo y su impacto en los ingresos, ganancias y flujo de efectivo.

Todo esto es algo largo de explicar, pero no mire esta tabla sin entender que los números en ella están sujetos a revisiones significativas en función de la dirección del precio del petróleo. Aun así, no hay duda de que las acciones son una buena oferta.

Empresa

Rendimiento de dividendos TTM

FCF 2024

Rendimiento de FCF 2024

FCF 2025

Rendimiento de FCF 2025

Devon Energy

4.1%

$3.3 mil millones

10.5%

$3.2 mil millones

10.3%

Vitesse Energy

8.8%

$45 millones

6.4%

$82 millones

11.6%

Diamondback Energy

4.7%

$3.2 mil millones

8.5%

$5.8 mil millones

9.2%

Fuentes de datos: marketscreener.com, análisis del autor. TTM = últimos 12 meses.

Flujo de efectivo libre y desarrollos empresariales

He utilizado FCF porque la mayoría de las empresas basan sus estrategias de asignación de capital en él. Además, al observar el FCF, es fácil ver que el potencial subyacente para que las tres compañías paguen un dividendo es aún mejor de lo que se implica por su rendimiento de dividendos de los últimos 12 meses.

En teoría, las tres podrían devolver todo el FCF a los inversores como dividendos. Sin embargo, en la realidad, las compañías utilizan el efectivo de diversas otras formas, incluyendo:

Pagar deudas (lo que reduce los pagos de intereses y mejora la generación futura de FCF).

Comprar acciones (lo que reduce el número de acciones y aumenta la participación de los accionistas en el FCF futuro).

Apoyar adquisiciones de activos (que agregarán FCF).

Estas consideraciones se refieren directamente a las tres compañías en 2024.

Devon Energy

El plan de asignación de capital de Devon Energy para 2024 implica utilizar el 30% del FCF para pagar deudas y devolver el 70% restante a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. Sin embargo, su administración cree que su acción está infravalorada y prioriza las recompras de acciones este año.

La compañía paga un dividendo fijo de $0.22 por trimestre, y después de eso, el FCF restante puede destinarse tanto a recompras de acciones como a un dividendo variable. La administración decidió utilizar $205 millones en recompras de acciones en el primer trimestre en comparación con solo $82 millones en el dividendo variable ($0.13 por acción). Anualizando el dividendo total del primer trimestre de $0.35 lleva a un rendimiento de dividendos del 2.8% al precio actual de la acción. Eso puede decepcionar a algunos inversores, pero las recompras de acciones reducen el número de acciones. Como se puede ver en la tabla anterior, Devon Energy tiene mucho potencial para aumentar su dividendo variable en 2025.

Vitesse Energy

Vitesse Energy se enfoca en su dividendo fijo de $0.525 (un rendimiento de dividendos anualizado del 8.8%) mientras invierte en activos de desarrollo en Dakota del Norte. También ha autorizado un programa de recompra de acciones de $60 millones.

Las adquisiciones de activos en Dakota del Norte llevaron a la administración a elevar su pronóstico de producción para 2024 a un rango de 13,000 barriles de equivalentes de petróleo (boe/d) a 14,000 boe/d desde una estimación previa de 12,500 boe/d a 13,500 boe/d. Sin embargo, las adquisiciones también hicieron que la administración elevara el punto medio de su pronóstico de gasto de capital en $40 millones, reduciendo directamente el FCF de 2024.

Con los nuevos activos agregados a la producción en 2025, Vitesse está en condiciones de aumentar su flujo de efectivo libre, lo que hace que su dividendo actual sea fácilmente sostenible.

Diamondback Energy

La prioridad de la compañía es completar su fusión con Endeavor Energy Resources en el cuarto trimestre de 2024. Según el anuncio del acuerdo, se espera que el acuerdo resulte en una “significativa dilución de flujo de caja y flujo de caja libre por acción pro forma”.

Sin embargo, la necesidad de reducir la deuda después del acuerdo significa que Diamondback “redujo nuestro compromiso de retorno de capital futuro a al menos el 50% del flujo de efectivo libre de lo que era previamente, al menos el 75%”, según una carta del CEO Travis Stice a los inversores.

Diamondback gastó $42 millones en recompras de acciones en el primer trimestre. Aún así, no hizo ninguna en el segundo trimestre hasta finales de abril. Distribuirá $0.90 por acción en su dividendo base y $1.07 en su dividendo variable, lo que hace un dividendo trimestral total de $1.97. Anualizado, esto produce un rendimiento de dividendos del 4% al precio actual. Eso es un excelente rendimiento dado las circunstancias.

