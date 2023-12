El Reino Unido considera desplegar fuerzas en Ucrania si Rusia intensifica significativamente la guerra.

Algunos países están contemplando enviar sus fuerzas armadas a Ucrania, y el Reino Unido es el primero en esta lista, dijo el diplomático ucraniano y ex embajador de Ucrania en el Reino Unido Vadym Prystaiko en una entrevista con Radio Liberty el 15 de diciembre.

Respondiendo a una pregunta aclaratoria sobre si Gran Bretaña está lista para enviar sus soldados a Ucrania, Prystaiko afirmó que “nadie lo admitirá nunca, especialmente los políticos”.

“Cada vez que se les pregunta, dirán, ‘no, no, de ninguna manera, vamos, preferiríamos darles todo lo que necesitan'”, dijo Prystaiko.

“Pero en realidad, el ejército está haciendo cálculos de que, Dios no lo quiera, tendrán que usar fuerzas armadas. Por eso el ejército y los diplomáticos están ahí, para planificar para el futuro”.

El liderazgo del estado debe decidir políticamente si este plan es normal o anormal.

“Pero es nuestro deber, y por eso nos contratan, planificar para lo peor”.

El Reino Unido enviaría tropas a Ucrania en caso de un “desarrollo catastrófico de la guerra”, en particular, “la continuación de la ocupación”.

La opinión pública británica no está lista para esto.

“Ningún estado democrático está listo para (intervenir) a pesar de la afirmación de Putin de que el MI6 planea un ataque al Kremlin. ​​No. Es muy difícil para los estados democráticos que dependen del ciclo de reelección, que dependen de sus votantes, que tienen que explicarse cien veces para dar el primer paso”.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine