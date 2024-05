Críticas al comercial del Apple iPad Pro por Hugh Grant y otros.

Un comercial de Apple para la nueva tableta iPad Pro que muestra una prensa industrial literalmente aplastando un televisor, instrumentos musicales, libros y más encendió una fuerte reacción enojada entre muchos en Hollywood y otras industrias creativas.

El anuncio, titulado “¡Aplasta!”, muestra una variedad de varios objetos, incluyendo un tocadiscos, un piano, una guitarra, un televisor antiguo, cámaras, una máquina de escribir, libros, latas de pintura y tubos, y una máquina de juegos arcade clásica, siendo comprimidos en (¡voilà!) el nuevo iPad Pro. El anuncio está musicalizado con la canción “All I Ever Need Is You” de Sonny and Cher. (Mira el anuncio a continuación).

“Imagínate todas las cosas que se podrán crear con él”, publicó el CEO de Apple, Tim Cook, en X sobre el nuevo iPad Pro junto con el anuncio.

La idea, por supuesto, es que la tableta iPad Pro te permite ver programas de televisión y películas, escuchar y crear música, jugar, leer libros, tomar fotos, grabar videos y más, en un formato elegante que es más delgado que nunca.

Pero el anuncio ha sido interpretado más como una representación visual de la devastación de las industrias culturales por parte de la industria tecnológica. “La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley”, comentó el actor Hugh Grant en X.

La cineasta y actriz Justine Bateman, quien ha sido asesora de SAG-AFTRA en temas de IA, tuvo una reacción similar incrédula: “Realmente, ¿qué les pasa?”, dijo citando la publicación de Cook.

El productor, director y escritor Asif Kapadia escribió: “Me gustan los iPads, pero no sé por qué alguien pensó que este anuncio era una buena idea. Es la metáfora más honesta de lo que las compañías tecnológicas hacen a las artes, a los artistas, músicos, creadores, escritores, cineastas: los exprimen, los usan, no pagan bien, lo toman todo y luego dicen que todo fue creado por ellos”.

“Si pensaste que este anuncio de iPad era extraño, deberías haber visto el primer corte donde alinearon a todos tus personajes favoritos y los dispararon”, comentó el actor, escritor y productor Luke Barnett en X.

El cineasta Reza Sixo Safai compartió una versión del anuncio del iPad Pro reproduciéndose al revés, comentando: “Hey @Apple, lo arreglé por ti”.

Apple no respondió a una solicitud de comentario. [ACTUALIZACIÓN, 9 de mayo: La empresa emitió una disculpa por el anuncio, diciendo: “No dimos en el blanco con este video, y lo lamentamos.”]

Cabe destacar que Apple ha sido conocida durante mucho tiempo por crear comerciales que llaman la atención y desafían la sabiduría convencional. La empresa, después de todo, una vez utilizó el eslogan “Piensa diferente”.

Uno de los comerciales más famosos de la historia del Super Bowl es el comercial “1984” de Apple, dirigido por Ridley Scott, que instaba a los consumidores a rebelarse contra la hegemonía de la PC de IBM para probar la nueva tecnología de computadora doméstica en forma de Macintosh. En 2002, una campaña publicitaria de Apple animaba a los consumidores a usar el iPod para “Rip. Mix. Burn” sus propias listas de reproducción de CDs, sin importar lo que pudiera hacer a la economía de la industria musical.

James Clark, director de marketing de la firma de capital de riesgo con sede en el Reino Unido Molten Ventures, comparó los comerciales “1984” y “¡Aplasta!” de Apple de esta manera: “1984: Mundo monótono, conformista, industrial explotado por humano colorido y vibrante. 2024: La humanidad colorida y vibrante es aplastada por prensa industrial monótona y conformista”.

Apple anunció el nuevo iPad Pro el martes, destacando su “diseño increíblemente delgado y ligero”, disponible en modelos de 13 y 11 pulgadas con acabados plateado o “negro espacial”. Están disponibles para ordenar en línea ahora y estarán en tiendas a partir del 15 de mayo. El iPad Pro de 11 pulgadas (5.3 milímetros de grosor) parte de $999 y la versión de 13 pulgadas (5.1 mm) parte de $1,299.

Mira el anuncio “¡Aplasta!”, creado por el equipo creativo interno de Apple:

Brian Steinberg contribuyó a este artículo.