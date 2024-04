Danielle Collins está encendida. De todos modos, va a dejar el tenis al final del año.(Note: This translation provides added context by using “de todos modos” to indicate that she is quitting regardless of any other reasons.)

MIAMI GARDENS, Florida — Danielle Collins quiere dejar una cosa perfectamente clara. Se toma muy en serio esto de abandonar el tenis.

Realmente.

La fogosa floridiana de 30 años, que ha avanzado a la final del Abierto de Miami, el torneo más cercano a su hogar en el circuito de tenis, ha escuchado a todos los incrédulos.

Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017 que ha conocido y jugado contra Collins desde la infancia, lo atribuyó a la frustración tras su derrota en tres sets frente a Iga Swiatek en Australia en enero. Jared Jacobs, el entrenador que estuvo en el box de Collins en los últimos dos Grand Slams, aun no cree totalmente que lo hará.

“Veremos”, dice él.

Otros amigos en el circuito se acercan encogiéndose de hombros y preguntan, “¿Por qué?” —en parte porque saben, si la salud lo permite, lo buena que puede ser en comparación con ellas.

Ninguno de ellos importa. No la sorpresa que le dio a la número 1 del mundo Swiatek en Melbourne. No el avance a la final de un torneo justo por debajo del nivel de un Grand Slam, o el dinero que dejará sobre la mesa en futuras ganancias y patrocinios. Todo ha sido genial, pero ha terminado con eso, o al menos lo estará al final de la temporada.



Collins dice que se retirará del tenis al final del año (Shi Tang/Getty Images)

“He estado haciendo esto un tiempo”, dice ella, aunque en términos relativos, no ha sido tanto tiempo. Solo ha jugado profesionalmente dos temporadas más que Coco Gauff, que es 10 años más joven que ella.

De cualquier manera. Para ella se siente como si lo hubiera hecho por mucho tiempo, y tiene otras metas, otras cosas que quiere lograr, otras formas en las que quiere pasar su tiempo más allá de viajar por el mundo, vivir en habitaciones de hotel, obsesionarse con la trayectoria de una pelota amarilla difusa y si su artritis reumatoide le permitirá siquiera salir a la cancha al día siguiente. Quiere empezar una familia, pronto.

“He amado lo que he hecho y las oportunidades y las puertas que ha abierto, pero no es fácil, y soy muy casera”, dice Collins, finalista del Abierto de Australia en 2022. “Soy una persona simple. Me gusta regar mis plantas, pasear a mi perro, salir a tomar un café por la mañana y asegurarme de que la cama esté hecha. Tengo mi detergente de ropa especial y tengo mis productos de belleza en los gabinetes y, por Dios, si tuviera que estar en casa todo el tiempo, todos los días, nunca me cansaría de ella. Me gusta leer mi libro. No se necesita mucho para hacerme feliz.”

El surf y el yoga le ayudan. Más de eso está en camino.

Este provablemente sea un buen momento para señalar que sería una terrible idea para cualquiera de sus próximas oponentes interpretar esto como una falta de fuego competitivo en este momento o el resto de la temporada. Todavía golpea la pelota con abandono, especialmente con el revés, jugando ese estilo de acelerador a fondo que puede abrumar a los oponentes, como lo hizo con Caroline Garcia, la número 23 del mundo, en su cuartos de final el miércoles. Collins la desmontó en dos sets limpios, 6-3, 6-2, tan solo días después de que Garcia había vencido tanto a Naomi Osaka como a Coco Gauff.

El jueves por la noche siguió adelante, sofocando a Ekaterina Alexandrova casi desde el principio, venció por 6-3, 6-2 para avanzar a la final de un torneo de nivel 1,000, justo por debajo de los Grand Slams por primera vez en su carrera. Alexandrova había vencido a Swiatek en octavos de final. Jugará contra Elena Rybakina de Kazajistán en la final el sábado.

Ella estaba un set y un break abajo mientras Katie Volynets servía para su partido en Austin, Texas, el mes pasado. Su artritis en la espalda había sido tan severa que tuvo que asegurarse de lanzar la pelota frente a ella porque no podía arquear hacia atrás en su saque.

No importó. Ella regresó con fuerza para ganar el desempate del segundo set y el tercer set 6-0, decidiendo en lo que parecían los momentos finales que ya estaba allí en el frío gris, podría continuar la adrenalina a pesar del dolor y ganar.

“Hay muy poco que puedas hacer cuando un jugador de poder se enoja”, dijo Christo van Rensburg, director del torneo de Austin, ese día.



Collins, a la izquierda, está en los cuartos de final del Abierto de Miami (Robert Prange/Getty Images)

El lunes, Collins pasó 89 minutos desmantelando a Sorana Cirstea de Rumanía en octavos de final, venciéndola 6-3, 6-2 en la acogedora Cancha Familiar Butch Buchholz en el Estadio Hard Rock. Había un grupo de ruidosos fanáticos rumanos sentados en primera fila, que vitorearon a Cirstea y molestaron a Collins durante la tarde.

Cuando Collins cerró el último punto de la disputada pero finalmente en un solo sentido victoria, puso el dedo en sus labios para callarlos mientras se dirigía a la red para el saludo. Agarró su bolso y se dirigió sola fuera del estadio para el resto de su noche. Su box estaba vacío. Sin padres. Sin entrenador. Está volando en solitario. Manteniéndolo simple, aunque probablemente sea su último torneo en su estado natal, y su temporada de despedida ciertamente está yendo mucho mejor en este punto que otros jugadores (Rafael Nadal, Andy Murray) que intentan manejar un poco de gloria en una última campaña.

Así ha sido siempre en la familia Collins. El tenis es algo que hace, no quien es, y sus padres estarían igual de orgullosos de ella si estuviera trabajando tras un mostrado, insiste.

Su madre era maestra de preescolar y su padre tenía un pequeño negocio de jardinería. Su padre, quien estaba cortando césped para ganarse la vida hasta retirarse el año pasado a los 84 años, solía despertarse y golpear pelotas con ella antes de la escuela, y hacer que sus amigos la enfrentaran en las canchas locales de San Petersburgo, Florida.

Pero la familia no podía darse el lujo de tener los mejores entrenadores ni de hacerla viajar por todo el país, mucho menos internacionalmente, durante su adolescencia. El tenis se trataba de obtener una educación, cosa que hizo, graduándose de la Universidad de Virginia como campeona de la NCAA en dos ocasiones.

Cuando les dijo a sus padres que tenía la oportunidad de volverse profesional, ellos sugirieron que obtuviera un título de posgrado en su lugar. Ha ganado más de 7 millones de dólares en premios, aunque nunca sintió que estaba jugando por nadie más que por ella misma.

Su reacción ante su retirada planificada? Genial, quieren nietos.

“Probablemente están pensando, ‘Ya era hora’”, dice ella.

Si no hubiera sido una jugadora de tenis, probablemente hubiera ocurrido antes, por razones de deseo y salud. Después de años de médicos ignorando en gran medida sus quejas sobre periodos abundantes y calambres menstruales intensos, finalmente encontró uno que escuchó y diagnosticó correctamente endometriosis, una enfermedad en la que el tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este.

Después de someterse a una cirugía para eliminar el tejido, su médico le dijo que quedar embarazada también podría ayudar a suprimir los síntomas, pero eso realmente no funcionaba con su carrera, y siguió jugando. Después de octubre, eso ya no será una preocupación.

Podrá seguir viajando, y ya ha comenzado. Después de ser eliminada del Abierto de Australia, ella y su novio fueron de excursión a Tasmania entre los gigantescos árboles de gumtrees. No son tan grandes como los secuoyas, pero no están lejos. Tiene planeado un viaje a Sudáfrica para diciembre.

¿Extrañará el tenis?

¿Quizás? Es el tipo de profesional que puede disfrutar de la sensación de sus cuerdas en la pelota contra un guerrero de fin de semana, pero envidia a los jugadores de béisbol, baloncesto y fútbol que viajan en jets privados y fletados, y tienen partidos en casa y largas temporadas de descanso. Desearía tener partidos en casa. No los tiene, aunque tiene canchas de tenis en su casa y más al final de la calle.

“Si el formato del tenis fuera diferente, sería una historia totalmente diferente y probablemente lo reconsideraría”, dijo de su inminente retiro. “Pero la forma en que funciona este deporte, es muy difícil”.