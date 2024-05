Selecciones de la NBA, probabilidades, mejores apuestas para Nuggets vs. Timberwolves: Por qué Denver cierra la serie en el Juego 6 de alto puntaje.

La postemporada 2024 de la NBA está en marcha, y el mercado de apuestas de baloncesto está más candente que nunca. CBS Sports proporcionará selecciones diarias durante toda la postemporada. Sam Quinn hará al menos una selección para cada juego entre ahora y las Finales de la NBA.

Obviamente, lo que Nikola Jokic hizo a Minnesota habla por sí mismo. No hay solución para el tres veces MVP, y si la hubiera, puedes apostar a que los Lobos lo habrían intentado. Han lanzado cada combinación de sus hombres grandes contra él en individuales y dobles y nada ha funcionado. Por supuesto, todos los que juegan contra Denver tienen ese problema. Minnesota tiene uno más apremiante. Los Timberwolves no pueden anotar. Minnesota está obteniendo solo 106.1 puntos por cada 100 posesiones en sus últimos tres juegos y tendrán a Mike Conley, quien se espera que juegue a pesar de una lesión en la pantorrilla. El Juego 5 nos mostró lo difícil que esto hace la vida para Anthony Edwards. Pone toda la carga de creación del ataque en sus hombros, y los Nuggets respondieron enviándole frecuentemente un hombre extra en defensa desde las pantallas. Terminó con solo 18 puntos. Podrías potencialmente convencerme de que la mejor defensa número 1 hace un poco mejor contra Jokic en el Juego 6. No creo que los Timberwolves puedan anotar lo suficiente para vencer a los Nuggets. La selección: Nuggets +2

Los libros han sido reacios a subir la línea del total de puntos en los últimos varios juegos. La cifra del Juego 6 de 205 sigue siendo baja cuando recordamos que los Juegos 3, 4 y 5 todos estuvieron entre 207 y 222. Lo preocupante de ese número es que los Nuggets y Timberwolves solo hicieron 17 triples en el Juego 5. Todo fue sostenible y dentro del arco. Si el grifo de los triples se enciende como lo hizo en el Juego 4, van a dejar en el polvo este total de puntos, pero incluso si no lo hacen, bueno, vimos esa versión de este enfrentamiento en el Juego 5 y el over aún se alcanzó. La selección: Más de 205

Los Nuggets hicieron bien en convertir a Edwards en un pasador en el Juego 6. A menos que Conley demuestre que está lo suficientemente saludable como para castigarlos, espera que los Nuggets mantengan una estrategia defensiva similar. En general funcionó, pero Edwards aún logró acumular nueve asistencias en la derrota. Ese es un resultado que Denver aceptará, y uno que Minnesota no ha encontrado la manera de evitar. La selección: Edwards Más de 6.5 Asistencias