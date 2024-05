Abogado de Trump apunta a Cohen tratando de retratarlo como un mentiroso.

Las tensiones aumentaron el jueves entre gritos mientras el abogado de Donald Trump contraatacaba a los fiscales, acusando repetidamente a su testigo estrella de mentir. En el día más tenso de lo que va de contrainterrogatorio, Michael Cohen, ex hombre de confianza de Trump, describió haber hablado directamente con el ex presidente sobre un pago de dinero para silenciar a una actriz porno. Pero el abogado Todd Blanche casi gritó que el testimonio de Cohen era “una mentira”. Ofreció pruebas que, según él, mostraban que en realidad habían hablado sobre algunas llamadas de broma. La teoría alternativa de Blanche sobre la llamada telefónica fue diseñada para sembrar dudas en el tercer día de Cohen en el estrado, mientras el jurado observaba el intercambio furioso con atención intensa. Tras el acalorado intercambio, regresó a toda prisa a la mesa de la defensa y se sentó junto a su cliente. Cuando el juez anunció un receso por la tarde, hubo un suspiro colectivo en la sala. Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, por supuestamente disfrazar los pagos a Cohen como gastos legales cuando en realidad eran reembolsos por el pago a Daniels, quien afirma haber tenido sexo con él. Los fiscales alegan que Trump buscó mantener información perjudicial oculta al público para proteger su campaña presidencial de 2016. Trump se ha declarado inocente de todos los cargos y ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels. En su declaración el jueves bajo presión, Cohen mantuvo que su testimonio previo era cierto, y que habló con Trump sobre el pago a Stormy Daniels en una llamada en octubre de 2016. A principios de esta semana, los fiscales preguntaron a Cohen sobre la llamada para establecer el presunto conocimiento directo de Trump del esquema de pago. Cohen testificó que mantuvo informado a su jefe en cada paso del proceso de pago a Daniels. Siendo el hombre en el centro del pago, el testimonio de Cohen es crucial para que los fiscales prueben si Trump tenía conocimiento o no del presunto plan de reembolso fraudulento. Pero los antecedentes penales de Cohen, su historial de mentir al Congreso y sus críticas públicas y vulgares hacia Trump lo convierten en un testigo poco confiable. Los equipos de Trump se han aprovechado de los problemas de credibilidad de Cohen durante casi dos días y han tratado de pintarlo como un mentiroso con un rencor contra Trump. En la mañana del jueves, Blanche reprodujo grabaciones del podcast de Cohen, Mea Culpa, donde el testigo expresaba su deseo de ver al ex presidente pasar por el proceso de reserva y dijo sobre Trump: “Quiero que este hombre caiga”. Blanche también confrontó a Cohen con un post donde llamaba al ex presidente “Dumb*** Donald”. “¿Te afecta personalmente el resultado de este juicio?” le preguntó Blanche. “Sí,” respondió Cohen.