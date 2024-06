6 Razones para Comprar Acciones de Nvidia Como si no Hubiera un Mañana

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido una de las acciones más calientes en los últimos años (hasta un 582% desde junio de 2021), pero hay razones para creer que aún tiene mucho potencial al alza por delante.

Veamos seis razones por las que ahora podría ser un buen momento para comprar acciones de Nvidia como si no hubiera un mañana.

1. Nvidia tiene problemas para mantenerse al día con la demanda de productos

La demanda de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia está en auge a medida que las empresas se apresuran a obtener suministros de sus chips para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA) y la inferencia utilizada en los centros de datos. Esto ha llevado a un increíble crecimiento en su segmento de centros de datos, con los ingresos del primer trimestre fiscal de 2025 aumentando un 427% interanual a $22.6 mil millones.

La compañía atribuye su crecimiento a su plataforma de computación GPU Hopper, que incluye sus chips H100 y H200. Según Nvidia, la demanda de su chip H200 junto con su recién presentada arquitectura Blackwell supera con creces la demanda y esto podría seguir siendo así hasta bien entrado 2025.

En este punto, lo único que impide a Nvidia vender aún más GPUs parece ser las limitaciones de suministro a medida que sus socios de fabricación de semiconductores buscan aumentar la capacidad de producción para mantenerse al día con la demanda.

2. CUDA amplió el foso tecnológico de Nvidia

Nvidia no es la única fabricante de GPU, pero sus chips se han convertido en el estándar de la industria debido a su plataforma de software CUDA. La compañía creó la plataforma de software gratuita en 2006 para permitir a los programadores programar directamente sus chips. Como resultado, los programadores aprendieron a programar GPUs utilizando la plataforma CUDA.

Esto ha creado un gran foso para Nvidia, ya que la mayoría de los programadores de GPU conocen la plataforma CUDA y cómo usarla. Volver a capacitar a los programadores en otras plataformas de software llevaría tiempo y, por lo tanto, sería costoso. Que los programadores tengan que conocer varias plataformas de software también probablemente los haría menos eficientes.

Al emparejar sus GPUs con CUDA, Nvidia ha podido controlar toda la pila tecnológica, desde las GPUs hasta el software y las actualizaciones de firmware. Mientras tanto, a medida que avanza su tecnología, la hace compatible con versiones anteriores, por lo que su nueva tecnología puede funcionar con la anterior.

En conjunto, este foso ha ayudado a la compañía a tener aproximadamente una participación de mercado del 80% en el mercado de GPU.

3. Nvidia continúa innovando

Otra parte importante de la historia de Nvidia es su continuo avance en el espacio de las GPU. La compañía aceleró su ciclo de desarrollo a un año en lugar de dos años, impulsando avances. Esto no solo mantendrá la demanda fuerte, sino que también mantendrá los precios altos a medida que siga impulsando la innovación.

La arquitectura Hopper de la empresa genera una gran demanda, pero ya ha introducido su nueva arquitectura Blackwell para impulsar ventas adicionales en la segunda mitad de este año y en 2025. Mientras tanto, la nueva arquitectura Rubin de la compañía ya está programada para ser lanzada en 2026.

La arquitectura de Nvidia será compatible con sus tecnologías anteriores, pero este calendario acelerado de innovación debería ser un gran impulsor a medida que los clientes traten de no quedarse atrás unos de otros.

Imagen fuente: Getty Images.

4. El auge de la IA apenas está comenzando

Aunque parece que todos han estado hablando de IA desde hace mucho tiempo, realmente solo se popularizó después de que OpenAI lanzara ChatGP en noviembre de 2022. Poco después, Microsoft aumentó significativamente su inversión en la startup y comenzó a incorporar IA en sus productos. Desde entonces, la carrera por la IA está en marcha, con numerosas grandes empresas tecnológicas buscando participar en esta próxima gran revolución tecnológica.

Dicho esto, todavía estamos en las primeras etapas de la IA generativa. La tecnología sigue siendo relativamente nueva y muchas empresas en diversas industrias están todavía en el proceso de trazar sus propias hojas de ruta de IA y cómo podrían mejorar sus negocios.

Esto es una buena noticia para una empresa como Nvidia. La IA podría ser mucho más grande dentro de varios años y se necesitarán muchas más GPUs para ayudar a impulsar la revolución de la IA.

5. Automotriz: la próxima oportunidad de la IA

Una área de la IA que podría ser la próxima gran oportunidad para Nvidia es el sector automotriz. Los vehículos de hoy en día son básicamente computadoras sobre ruedas, y la IA jugará un papel importante cuando se trate de vehículos autónomos.

Tesla utiliza chips de Nvidia para entrenar sus redes neuronales para sus funciones de conducción autónoma y piloto automático. La compañía está utilizando actualmente una unidad compuesta por 10,000 GPUs H100 de Nvidia, valorada en aproximadamente $300 millones, para apoyar el entrenamiento de su tecnología de conducción autónoma.

Nvidia también ha desarrollado otra tecnología, especialmente para el sector automotriz, como Nvidia Drive Thor, que es una computadora centralizada para automóviles para “aplicaciones de IA generativa y experiencias inmersivas en el vehículo.” Si bien el centro de datos es el mercado más grande de la compañía, el mercado automotriz también tiene mucho potencial.

Gráfico del índice de P/E (Forward) de NVDA

6. La valoración de Nvidia es relativamente barata

A pesar de las enormes ganancias en el precio de las acciones de Nvidia en los últimos años, la acción es relativamente barata, cotizando a aproximadamente 45 veces las ganancias futuras (P/E). Eso está muy por debajo de la valoración a la que cotizaba la acción hace algunos años y es barato dado su crecimiento comprobado. Con todas las oportunidades que aún tiene la compañía por delante, su valoración es otra razón por la que los inversores deberían considerar comprar las acciones como si no hubiera un mañana.

¿Debe invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considere esto:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no estaba entre ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían generar retornos extraordinarios en los próximos años.

Considere cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si hubiera invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendría $740,688!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio de Stock Advisor ha cuadriplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de junio de 2024

Geoffrey Seiler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Microsoft, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas calls de enero de 2026 $395 en Microsoft y cortas calls de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

6 Razones para Comprar Acciones de Nvidia Como Si No Hubiera un Mañana fue publicado originalmente por The Motley Fool