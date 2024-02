Ventas sólidas de Apple durante la temporada festiva ayudan a romper racha de pérdidas en ingresos, iPad y China son puntos débiles.Las fuertes ventas de Apple durante la temporada de vacaciones ayudan a romper la racha de pérdidas en ingresos, el iPad y China son puntos débiles.

Antes de hoy, durante la llamada de ganancias del primer trimestre de Apple Q1 2024 para el trimestre fiscal que finalizó el 30 de diciembre de 2023, Apple compartió algunas noticias bastante buenas: la compañía informó que ganó $119.6 mil millones en ingresos, un 2 por ciento más que el año anterior, impulsado por las ventas de iPhone y servicios durante la temporada de vacaciones. El trimestre fue tan bueno, de hecho, que Apple pudo terminar su racha perdedora de cuatro trimestres consecutivos de pérdidas.

En su llamada de ganancias, la compañía también señaló que este fue el primer trimestre fiscal que incluyó las ventas del iPhone 15 “Hoy Apple está reportando un crecimiento de ingresos para el trimestre de diciembre impulsado por las ventas de iPhone, y un récord histórico de ingresos en Servicios”, dijo Tim Cook, CEO de Apple.

Otro dato positivo que Apple mencionó fue una métrica muy interesante: base instalada de dispositivos activos, que se refiere no solo a los clientes que han comprado un producto de Apple, sino que también lo están usando actualmente. Cook dijo: “Nos complace anunciar que nuestra base instalada de dispositivos activos ha superado los 2.2 mil millones, alcanzando un máximo histórico en todos los productos y segmentos geográficos”.

El informe de ganancias llega un día antes del lanzamiento oficial de Apple Vision Pro, un producto que Apple espera que sea un punto de inflexión en el mundo de la tecnología de consumo: “Estamos anunciando estos resultados en la víspera de lo que seguramente será un día histórico al ingresar a la era de la informática espacial”, dijo Cook. “A partir de mañana, Apple Vision Pro, el dispositivo electrónico personal más avanzado, estará disponible en las tiendas de Apple para los clientes en los EE. UU…. Apple Vision Pro es un dispositivo revolucionario, construido sobre décadas de innovación de Apple y está años por delante de cualquier otra cosa”.

En su llamada de ganancias del Q1 2024, Apple dijo que las ventas de iPhone y servicios eran clave, pero China es un área débil

Puedes decir que Cook y otros en Apple tienen mucho en juego en el éxito de Apple Vision Pro. Cook también dijo: “Desbloqueará experiencias increíbles para usuarios y desarrolladores que simplemente no son posibles en ningún otro dispositivo”.

Supongo que solo el tiempo dirá si las declaraciones de Cook resultan ser ciertas o no.

La llamada no fue solo propaganda de Apple Vision Pro… En otras palabras, no todo fue color de rosa. Por ejemplo, en 2023, Apple no pudo presentar un nuevo modelo de iPad. Esa es probablemente la razón más probable por la que las iPads lo hicieron mal el año pasado. Cook dijo que los ingresos del iPad fueron de $7 mil millones, “un 25 por ciento menos que el año anterior”.

Otra área por la que Apple está preocupada, o debería estar preocupada, es el mercado en China. Las ventas en China bajaron un 13 por ciento a $20.8 mil millones, en comparación con el año anterior.

Pero en general, supongo que Cook y otros ejecutivos de Apple pensaron que había bastantes buenas noticias en este informe de ganancias del Q1 2024.

Más cosa: Aparte de Apple Vision Pro, Cook también señaló que la compañía continuaría invirtiendo en tecnologías que “moldearán el futuro”, lo que, dijo, incluye “inteligencia artificial”. Cook dijo que Apple compartiría el trabajo que han hecho en el espacio de la IA más adelante este año.