Mejor Apple Watch para comprar para niños

El Apple Watch para niños es algo que los padres están adoptando cada vez más. The New York Times una vez informó que la adopción del Apple Watch está ocurriendo entre niños de tan solo cinco años. Los padres están encontrando que el Apple Watch es más apropiado para los niños que quieren smartphones.

El Apple Watch brinda a los niños una forma de mantenerse en contacto con sus padres, compartir su ubicación y adquirir responsabilidad sin el costo completo y la complejidad de un smartphone. ¿Te estás preguntando si tal vez sea hora de considerar agregar más conectividad sin el compromiso de un smartphone? ¡Lee esto primero…

Apple Watch para niños

Con acceso muy limitado a la web y sin aplicaciones de redes sociales, el reloj puede ser un excelente dispositivo de inicio para los niños si los padres están buscando una forma manejable de introducir la tecnología desde temprano.

Configuración familiar para Apple Watch

La función Family Setup de Apple permite a los padres configurar un Apple Watch SE o Series 4 y superior con conexión celular desde su iPhone. No se requiere iPhone para el miembro de la familia.

Aunque la tarifa mensual de conexión suele rondar los $10 más tasas, T-Mobile tiene un plan amigable para niños con llamadas ilimitadas y 500MB/mes que cuesta la mitad con pago automático. Esto es conveniente si ya eres un suscriptor de T-Mobile y quieres ahorrar en un plan de reloj para tu hijo.

Modo escolar

Incluso hay un modo especial con Family Setup llamado Schooltime que restringe el Apple Watch durante las horas escolares. Los padres pueden gestionarlo de forma remota desde su iPhone. Puedes aprender más sobre Schooltime aquí, incluyendo cómo habilitarlo fuera del horario escolar para grupos de estudio y otras actividades.

Correas de reloj que se ajustan a los niños

Tengo un hijo de cinco años. Aunque no creo que esté listo para un Apple Watch, me interesaba la compatibilidad de las correas de reloj con muñecas de tamaño infantil. Él felizmente me permitió usar su muñeca para hacer pruebas.

Ninguna de las correas que ya tenía le quedaba bien a una muñeca pequeña. Sin embargo, probar una correa de Apple Watch específicamente diseñada para niños funcionó muy bien. Por menos de $15, esta correa de estilo Nike Sport con hebilla fue perfecta.

Mejores precios de Apple Watch para niños

Como introducción de prueba al mundo semi-smartphone para niños, los nuevos Apple Watches pueden ser un poco caros. Un nuevo Apple Watch SE 2 de 40mm con conexión celular cuesta $299. Por eso, los relojes de segunda mano con conexión celular son excelentes para la Configuración familiar.

Otra opción es buscar Apple Watches de segunda mano en lugares como eBay, Facebook Marketplace e inventario renovado de Amazon. Encontré un SE de 40mm con conexión celular por $120 localmente, y la Tienda Renovada de Amazon tiene ofertas muy similares.

Modelo recomendado

Asegúrate de buscar GPS + celular si quieres usar Family Setup. Los tamaños de 40mm o 41mm también son más adecuados para niños que 44mm o 45mm.

También evita el Apple Watch Series 3 si quieres configurar un reloj para un niño sin un iPhone. Puedes encontrar modelos con conexión celular baratos, pero ya no reciben actualizaciones de software. Más importante aún, no funcionan con Family Setup y requieren que el usuario tenga un iPhone.

En septiembre, Apple lanzó watchOS 10 como una actualización de software gratuita para los modelos de Apple Watch compatibles. Esto incluye Apple Watch Series 4 y superior, Apple Watch SE (primera y segunda generación) y Apple Watch Ultra 1 y 2.

¿Tienes tu propia experiencia configurando a tus hijos con un Apple Watch? ¡Comparte tus consejos y sugerencias en los comentarios!

