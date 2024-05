Apple se disculpa por el anuncio ‘Crush!’ del iPad Pro y cancela planes de televisión.

Durante el evento “Let Loose” de Apple el martes, la compañía presentó un nuevo anuncio para el iPad Pro, como suele hacer durante estos eventos. El anuncio, llamado “¡Aplastar!”, muestra una prensa hidráulica masiva llena de herramientas creativas: varios instrumentos musicales, pinturas, televisores, un antiguo juego de arcade, equipo de mezcla de música y más. Acompañado de “All I Ever Need is You” de Sonny & Cher, la prensa aplasta todos estos implementos artísticos y de entretenimiento, luego se levanta para revelar el iPad Pro.

El anuncio se estrenó en redes sociales y aún está disponible en YouTube, donde se puede ver.

Se suponía que evocaba la idea de que todas estas herramientas creativas y de entretenimiento ahora caben en un iPad Pro súper delgado, pero algunos lo recibieron de manera diferente. Ver a todas las herramientas de los profesionales creativos literalmente destruidas y reemplazadas por un dispositivo tecnológico tocó una fibra sensible entre los usuarios más importantes de Apple: los profesionales creativos.

Varios editoriales se escribieron rápidamente para señalar la naturaleza sin tacto del anuncio en un momento en que los usuarios más valiosos de Apple, los profesionales creativos, se sienten cada vez más reemplazados por la tecnología. Publicaciones en redes sociales de expertos y celebridades criticaron el anuncio.

Apple se disculpó por el anuncio y canceló los planes de emitirlo en televisión y otros espacios publicitarios. En una declaración a Ad Age, el vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, Tor Myhren, dijo:

“La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y para nosotros es increíblemente importante diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo siempre es celebrar las diversas formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Fallamos con este video y lo lamentamos.”

El anuncio aún está disponible en la cuenta de X de Tim Cook y en la página de YouTube de Apple, por lo que la empresa puede que no intente poner el genio en la botella con esto, sino más bien limitar su propagación futura cancelando más planes de marketing para usar el anuncio.