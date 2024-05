Fiscal de la CPI solicita órdenes de arresto para Netanyahu y líderes de Hamas.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo el lunes que había solicitado órdenes de arresto para los líderes de Hamas y para el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el ataque del 7 de octubre y la guerra en Gaza.

En una declaración, Khan dijo que estaba solicitando órdenes de arresto para Yahya Sinwar, Muhammad Deif e Ismail Haniyeh de Hamas. También dijo que estaba solicitando órdenes para Netanyahu y para el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

Mientras que la solicitud de Khan aún debe ser aprobada por los jueces de la corte, el anuncio es un golpe para el gobierno de Netanyahu y probablemente avivará las críticas internacionales a la estrategia de Israel en su campaña de siete meses contra Hamas y la devastación de la población civil en Gaza.

No hubo una respuesta inmediata del gobierno israelí ni de Hamas. Israel no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción en Israel o Gaza. Pero si se emiten órdenes, los mencionados podrían ser arrestados si viajan a uno de los 124 países miembros de la corte, que incluyen la mayoría de los países europeos pero no Estados Unidos.

La declaración de Khan dijo que tenía “motivos razonables para creer” que Sinwar, Deif y Haniyeh eran responsables de “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, incluido “el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas”.

“Es la opinión de mi Oficina que estos individuos planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023, y han a través de sus propias acciones, incluyendo visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocido su responsabilidad por esos crímenes”, dijo la declaración.

Con respecto a Netanyahu y Gallant, el fiscal dijo que creía que los líderes israelíes tenían responsabilidad criminal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el uso de la inanición como arma de guerra y “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil”.

El anuncio de la corte no fue del todo sorprendente. En marzo, Volker Türk, jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo que las restricciones de Israel sobre la ayuda entrando en Gaza y la forma en que conducía la guerra podrían equivaler al uso de la inanición como arma. Eso es un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma, el tratado de la Corte Penal Internacional, o C.P.I.

Aunque la corte es un órgano judicial independiente de las Naciones Unidas, la declaración de Türk atrajo atención dada su senioridad. Funcionarios israelíes dijeron por primera vez a fines de abril que creían que la corte estaba preparando para emitir órdenes de arresto para altos funcionarios gubernamentales por cargos relacionados con la guerra.

El 26 de abril, Netanyahu dijo en redes sociales que el país “nunca aceptará ningún intento de la C.P.I. de socavar su derecho inherente de autodefensa”. Cualquier intervención de la C.P.I. “sentaría un precedente peligroso que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión atroz”, dijo Netanyahu.

La C.P.I. es el único tribunal internacional permanente con el poder de juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. No puede juzgar a los acusados en ausencia, pero sus órdenes pueden dificultar los viajes internacionales. La corte no tiene fuerza policial, dependiendo en su lugar de sus miembros para hacer arrestos. Un sospechoso arrestado típicamente es transferido a La Haya para comparecer ante el tribunal.

Israel ha negado causar la crisis de hambre en Gaza o imponer límites a la ayuda humanitaria que ingresa al territorio. Dice que las Naciones Unidas y otras organizaciones han fallado en distribuir adecuadamente alimentos y otros bienes humanitarios allí. Pero expertos en ayuda han dicho que la crisis es un resultado directo de la guerra y el casi completo asedio de Israel al territorio.

La situación alimentaria en Gaza se consideraba estable antes de que comenzara la guerra, pero ha empeorado considerablemente desde entonces y la perspectiva de una hambruna acecha desde hace meses. Los funcionarios israelíes imponen controles rigurosos sobre cualquier ayuda que ingresa a Gaza, que alberga alrededor de 2.2 millones de personas, y las condiciones caóticas en el terreno hacen difíciles las entregas de ayuda.