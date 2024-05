Paddy McGuinness y Chris Harris se van de viaje por carretera en Europa.

El documentario explorará cómo nuestros vecinos europeos envejecen con gracia y hacen que sus años por delante sean los mejores hasta ahora.

La serie estará disponible para ver en tres partes y verá al autoproclamado “bien y verdaderamente de mediana edad” Paddy y “pronto a cumplir cincuenta” Chris embarcarse en una misión para explorar los secretos para vivir una vida larga y plena.

Los dos amigos se encontrarán con algunas de las personas más saludables, felices, y longevas vivas.

En el camino, profundizarán en la cultura de cada país que visiten y realizarán bastante búsqueda interna.

Paddy McGuinness ya ha compartido algunas fotos de su tiempo en Suecia juntos.

¿A dónde viajarán Paddy McGuinness y Chris Harris para su nueva serie?

La pareja viajará a Suecia, Grecia y Suiza para la nueva serie realizada por BBC Studios Factual Entertainment Productions.

Cómo ver la nueva serie con Paddy McGuinness y Chris Harris



La nueva serie de viajes se emitirá en BBC One y iPlayer y actualmente tiene el título provisional de Paddy and Chris: Road Trippin’.

Paddy dijo: “Estoy deseando volver a la carretera con Chris Harris. No tanto espero compartir un espacio confinado con él. Él no cree en el desodorante. Por otro lado, me dará algo de qué reír en el camino. ¡Vamos!”

Chris dijo: “La idea de viaje de larga distancia de Paddy es conducir desde Bolton a Blackpool, por lo que este viaje por carretera europeo debería ser una verdadera revelación para ambos.

“Cuando terminemos de debatir los méritos de literalmente todo lo que encontramos, los espectadores esperanzadamente sacarán algo gratificante de nuestra inmersión en los secretos de la longevidad humana, pero solo espero que mi interés en el tema no disminuya a medida que pasan las millas en compañía de Paddy”.

Kalpna Patel-Knight, Jefa de Encargos de Entretenimiento, dice: “Paddy y Chris están preparando sus maletas y partiendo hacia Europa en esta emocionante nueva aventura.

“La pareja explorará diferentes países, culturas y personas y también intentará descubrir los secretos para vivir una vida larga y plena.

“Harán todo lo posible para disfrutar de estas nuevas experiencias, todo mientras, por supuesto, se ríen mucho en el camino también. ¡Buen viaje, chicos!.”

Kat Lennox, Directora Creativa de Entretenimiento Factual de BBC Studios, dice: “La química en pantalla de Paddy y Chris siempre ha sido favorita entre las audiencias y estamos muy emocionados de ofrecer más perspectiva sobre su amistad a través de esta aventura de por vida.

“¡Con mucho entretenimiento en el camino, por supuesto, será ciertamente entretenido!”