Star Wars: El nuevo tráiler del Acolyte podría haber arruinado la gran sorpresa argumental de la serie de Disney Plus.

¡Atención, aquí vienen posibles spoilers enormes de Star Wars: The Acolyte!

Star Wars: The Acolyte está a menos de dos semanas de su debut en Disney Plus, pero parece que uno de sus mayores giros argumentales ya ha sido arruinado.

Durante el fin de semana (18-19 de mayo), se lanzó un nuevo avance de The Acolyte, uno de los programas que más me emocionan a mediados de 2024, en los distintos canales de redes sociales de Star Wars y Disney Plus. A simple vista, el avance parecía ser nada más que un nuevo tráiler para promocionar la serie, y emocionar más aún a la base de fans incondicionales de Star Wars, antes del estreno de The Acolyte el 4 de junio. De hecho, a pesar de su breve duración, hay mucho material nuevo para analizar detenidamente, incluyendo la confirmación de que el látigo de sable de luz de la Maestra Jedi favorita de los fans, Vernestra Rwoh, aparecerá.

Pero esa revelación que tanto gusta a la multitud se ve eclipsada por un giro argumental potencialmente enorme que podría haber sido arruinado de antemano, y todo ello gracias a los subtítulos que acompañaron al último avance de The Acolyte. Estoy a punto de hablar sobre esos spoilers después del avance que viene a continuación, así que da marcha atrás ahora si no quieres que nada se estropee antes del lanzamiento de la serie.

Entonces, ¿qué han revelado accidentalmente Lucasfilm y Disney? Parece que Mae, el personaje interpretado por Amandla Stenberg, quien fue elegida como la estrella principal de The Acolyte en diciembre de 2022, interpreta a gemelas, siendo la hermana de Mae conocida como Osha.

¿Por qué es tan importante? Por un lado, los avances y materiales de marketing de The Acolyte solo han confirmado que Stenberg interpreta a Mae. Parece ser un miembro del Lado Oscuro que anda asesinando Jedi por orden de su Señor Sith no identificado. Hasta ahora, los distintos avances de la serie, incluido el anterior, han sugerido que Mae es un antigua Padawan del Maestro Jedi Sol (interpretado por Lee Jung-jae de Squid Game). Esto lleva a Sol a embarcarse en una búsqueda para encontrar a su ex alumna y detenerla de matar a los usuarios del Lado Luminoso de la Fuerza. Hasta aquí todo claro.

El último avance, sin embargo, sugiere que no es así. Parece que Sol ha confundido a Mae con Osha y cree que su verdadera antigua aprendiz, Osha, es culpable de cometer esos crímenes atroces. En resumen: Osha está siendo inculpada por asesinato por su diabólica hermana gemela, de la que nadie parece saber que existe.

¡Madre mía, esto revela mucho! ¡El enfrentamiento de invierno con Mae ya parece súper interesante! ¡Y las teorías sobre la hermana gemela están en aumento! #TheAcolyte https://t.co/z66VzdyORb12 de mayo de 2024

Ahora, si has visto el último avance en las últimas 12 horas (en el momento de escribir esto) y/o has llegado a este punto del artículo, es probable que estés confundido. Si ves el avance anterior con los subtítulos puestos ahora, no se menciona a ningún personaje llamado Osha. Entonces, ¿de dónde obtengo mi información? De este hilo de Reddit de filtraciones de Star Wars, que tiene una captura de pantalla del nombre de Osha mencionado cuando el personaje de Stenberg es confrontado por Sol y dice “¡No fui yo! ¡Créeme!”

También hay una teoría predominante de los fans de que Mae tiene una hermana gemela que está siendo falsamente perseguida por los Jedi por las transgresiones de dicha hermana. Esa rumor comenzó a extenderse después de que el prominente insider de la industria DanielRPK publicara la información intrigante en su página de Patreon (gracias a GameRant por el avistamiento) en diciembre de 2023, y solo ha ganado más tracción en las semanas y meses siguientes.

De hecho, como señala el usuario de X/Twitter @HarrisHarrisev9 (ver arriba), otros avances han insinuado también este giro argumental en particular. Oh, y no olvidemos que la showrunner Leslye Headland dijo que su propuesta para un programa de Star Wars era “Frozen meets Kill Bill” (según The Hollywood Reporter) – la influencia del cuento basado en hermanos del primero añadiendo más peso a la teoría de fans más destacada de The Acolyte.

Lo más revelador sobre este posible spoiler argumental es el hecho de que Lucasfilm y Disney han eliminado cualquier mención de Osha de los subtítulos del avance. Si eso no es una clara señal de “metimos la pata, aquí no hay nada que ver, chicos”, no sé qué lo es. Solo esperemos que haya más impactantes giros argumentales por venir como parte de la narrativa de The Acolyte. Mientras esperamos que llegue, ¿por qué no leer mi análisis del tráiler principal de Star Wars: The Acolyte para saber más sobre qué esperar de la primera serie de Star Wars en acción real establecida durante la era de la Alta República?

