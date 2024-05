Israel afirma que sus tropas han matado a 50 milicianos en el este de Rafah.

Las tropas israelíes han matado aproximadamente 50 hombres armados desde que avanzaron en la parte este de Rafah en la Franja de Gaza sur a principios de semana, dijo el Ejército de Defensa de Israel (IDF) el jueves por la noche.

Según las estimaciones del ejército, alrededor de 150,000 palestinos han sido evacuados de Rafah este desde el inicio de la operación.

Los soldados israelíes también han avanzado en partes de Rafah en la frontera con Egipto, con el ejército tomando el control del cruce fronterizo en el lado palestino.

The Times of Israel informó que el ejército israelí actualmente no planea extender la llamada a la evacuación a áreas de Rafah más allá del este, debido a las negociaciones en curso con Hamas.

Durante la operación en Rafah, también se han encontrado 10 nuevos túneles y actualmente se están preparando para volarlos, según el IDF.

El jueves, tres soldados israelíes resultaron heridos en un túnel con trampa explosiva, según el ejército. Fueron llevados al hospital para recibir tratamiento médico.