La historia dice que un anuncio de división de acciones de Nvidia podría estar llegando el 22 de mayo

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha subido hasta convertirse de nuevo en una acción casi de $1,000, lo cual suele ser un umbral donde los inversores comienzan a esperar un split de acciones. Si bien no hay una regla fija sobre cuándo esperar un split (algunas empresas nunca lo hacen), la historia nos dice que Nvidia podría estar considerando uno ahora.

Además, el 22 de mayo podría ser el día en que se anuncie, lo cual está a la vuelta de la esquina. La última vez que Nvidia anunció un split de acciones, la acción se disparó y subió significativamente. Entonces, ¿deberías comprar antes de este posible anuncio?

El último split de acciones se anunció en un momento similar en 2021

La última vez que Nvidia realizó un split de acciones fue el 20 de julio de 2021. Ese split de cuatro a uno dividió cada acción de Nvidia en cuatro partes separadas, aumentando así el número de acciones cuatro veces y reduciendo el precio de la acción a un 25% de su valor original. Sin este split, la acción de Nvidia estaría alrededor de $3,600 hoy.

Sin embargo, el momento de este último anuncio de split sienta las bases para un posible anuncio el 22 de mayo durante la presentación de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2025. En su presentación de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2022 (que ocurrió el 26 de mayo de 2021), Nvidia anunció a los accionistas que la junta directiva acordó hacer un split de acciones. Este es un momento perfecto, ya que la reunión anual de accionistas estaba programada para ocurrir solo unas semanas más tarde para que los accionistas pudieran aprobar la votación. En ese momento, Nvidia estaba cotizando alrededor de $600, por lo que la acción es mucho más cara hoy que cuando decidió hacer un split de acciones.

Con el escenario preparado para casi el mismo escenario tres años después, no me sorprendería si Nvidia anunciara un split de acciones el 22 de mayo. La pregunta es, ¿encenderá una subida como lo hizo la última vez? Después de que se anunciaron los resultados del primer trimestre de Nvidia, hasta la fecha del split de acciones, la acción tuvo un impresionante ascenso.

Gráfica de NVDA

Con la acción subiendo un 30% en los días posteriores al anuncio del split de acciones, ¿quién no querría adelantarse a ese movimiento? Sin embargo, los inversores no deben esperar esa misma reacción nuevamente.

Si el precio de las acciones de Nvidia aumentara un 30% desde los niveles actuales, su capitalización de mercado aumentaría de $2.3 billones a aproximadamente $3 billones. Eso permitiría a Nvidia superar a Apple como la segunda empresa más grande del mundo y acercarse a Microsoft como la empresa más grande del mundo.

Dudo que un anuncio de split de acciones pueda crear casi $700 mil millones en valor. Afortunadamente, hay otras razones para comprar la acción.

El crecimiento del negocio de Nvidia está impulsando el precio de las acciones

Si bien el umbral donde las empresas hacen split de acciones difiere para cada negocio, la razón sigue siendo la misma: su precio de acciones se ha vuelto demasiado caro. Esto ocurre porque el negocio está teniendo éxito, un gran problema a tener.

El negocio de Nvidia ha estado en llamas últimamente, con sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) vendiéndose a un ritmo increíble para satisfacer la demanda de los centros de datos construidos para impulsar la carrera armamentista de la inteligencia artificial (IA).

Cualquier movimiento de acciones de un posible anuncio de split de acciones debería atribuirse a su negocio de GPU, ya que es la fuerza impulsora detrás de la acción. Con la administración guiando a los inversores para un ingreso del primer trimestre de aproximadamente $24 mil millones (lo que indica un crecimiento del 234%), estamos programados para ver otro trimestre monstruoso reportado nuevamente.

Aunque pueda estar llegando un anuncio de split de acciones, los inversores deben mirar más allá de eso para determinar si Nvidia es una posible compra (o no).

Keithen Drury no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La historia indica que un anuncio de split de acciones de Nvidia podría estar llegando el 22 de mayo fue publicado originalmente por The Motley Fool