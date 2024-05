¡Netflix construye un parque temático dentro de Roblox! Prepárate para Nextworld

Netflix acaba de anunciar Nextworld, un parque temático digital impulsado por Roblox. Este último es uno de los juegos más populares disponibles gracias a sus casi infinitas posibilidades de creación. Hay un montón de juegos y experiencias creadas en Roblox por la comunidad. Ahora, el servicio de streaming más popular del mundo se une a la fiesta.

Nextworld se encuentra actualmente en acceso anticipado. Es un mundo basado en Roblox tematizado en algunos de los contenidos más populares de Netflix. Las personas tendrán acceso a áreas, juegos y experiencias relacionadas con sus programas favoritos.

Nextworld es un parque temático impulsado por Roblox para los fans de las series de Netflix

Según informa Engadget, Nextworld actualmente cuenta con juegos y actividades basados en Stranger Things, One Piece, Cobra Kai, Jurassic World: Chaos Theory y la saga Rebel Moon de Zack Snyder. Todas las actividades se presentan en forma de un parque temático para explorar. También parece que habrá muchos secretos por descubrir.

Los juegos disponibles inicialmente son de diferentes géneros y parecen lo suficientemente elaborados como para no aburrirse rápidamente. Por ejemplo, Stranger Things: Escape from Hawkins High se centra en la supervivencia con matices de terror. Luego, One Piece: East Blue Brawls es un simulador de lucha que encantará a los fans de la adaptación live-action del popular manga/anime.

Cada jugador tendrá un espacio personal llamado Fan Pod, que es personalizable. Puedes obtener objetos coleccionables y accesorios para personalizar Fan Pod a medida que juegas, superando desafíos, encontrando secretos, etc.

Nextworld tendrá un componente social con eventos y más

El factor social también será importante, ya que te permitirá interactuar con otros usuarios. Esto incluye ver contenido en Netflix juntos a través del espacio llamado “Streamship”. De hecho, la empresa está preparando “estrenos y fiestas de visualización” que tendrán lugar en Nextworld a través de Streamship.

Puedes acceder al parque temático de Netflix y Roblox desde cualquier plataforma donde esté disponible este último. Esto incluye consolas, PC e incluso dispositivos móviles.