Sanjay Nirupam acusa a Sanjay Raut de ser el cerebro del escándalo de la ‘khichdi’ en Maharashtra.

El ex líder del Congreso Sanjay Nirupam alegó que el portavoz de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, es el ‘cerebro’ del ‘escándalo del khichdi’ en Maharashtra.

“Cuando comencé a trabajar en este escándalo, descubrí que el ‘cerebro’ de todo este escándalo es el portavoz de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, quien ha recibido dinero en nombre de su hija, hermano y socio. Ha aceptado sobornos a través de cheques a nombre de su hija Vidhita Sanjay Raut, quien es inocente y no tiene conocimiento del escándalo completo,” dijo el Sr. Nirupam.

“Todo el escándalo se hizo bajo ‘Sahyadri Refreshment’, la empresa a la que se le otorgó un contrato de ₹6 crore para distribuir paquetes de khichdi y los familiares de Sanjay Raut recibieron una comisión de ₹1 cr,” agregó el Sr. Nirupam.

Mr. Nirupam dijo que también se debe tomar acción contra el líder de Shiv Sena (UBT) y candidato del partido en el noroeste de Mumbai, Amol G. Kirtikar, quien fue recientemente convocado por la Dirección de Cumplimiento (ED) para investigar su presunta participación en el ‘escándalo del khichdi’.

El Sr. Nirupam exigió la detención del Sr. Raut, diciendo que su partido había arrebatado comida a los pobres durante la pandemia de COVID-19.

“La ED tiene todos los documentos, no necesito presentar nada. Antes de ser político, fui periodista. He investigado el asunto y he adquirido suficientes pruebas para probar el caso,” añadió.