La ONU estudiará informes de violencia sexual en Israel durante el ataque del 7 de octubre.

El equipo de las Naciones Unidas ha llegado a Israel para examinar los informes de violencia sexual durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre, incluso cuando Hamas y algunos críticos de Israel continúan rechazando la evidencia de que ocurrieron tales agresiones.Los funcionarios israelíes han dicho que los terroristas de Hamas maltrataron a mujeres durante su incursión en el sur de Israel y se han quejado de que los líderes de la ONU y otros han sido lentos al condenar los asaltos sexuales.La visita de la ONU llega después de que múltiples organizaciones de noticias informaron sobre denuncias de violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre. En un artículo del 28 de diciembre, The New York Times documentó un patrón de violencia de género en el ataque e identificó al menos siete lugares donde mujeres y niñas israelíes parecían haber sido asaltadas o mutiladas.El equipo “tiene como objetivo dar voz a sobrevivientes, testigos, rehenes liberados recientemente y a aquellos afectados; identificar vías de apoyo, incluida la justicia y la rendición de cuentas; y recopilar, analizar y verificar la información”, dijo un comunicado emitido el miércoles por la oficina de Pramila Patten, la representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos, quien lidera la visita.Si bien el gobierno israelí ha dado la bienvenida al equipo de la Sra. Patten, que llegó el domingo por la noche, se ha negado a cooperar con otro organismo de la ONU que investiga las atrocidades del 7 de octubre, acusándolo de tener prejuicios contra Israel.Hamas, que es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, niega que los combatientes palestinos hayan agredido sexualmente a mujeres durante el ataque.Ha descrito las acusaciones como “propaganda de la guerra” destinada a “justificar los verdaderos crímenes de asesinato en masa y limpieza étnica que Israel está perpetrando contra nuestro pueblo”, refiriéndose a la campaña militar israelí que, según funcionarios locales, ha matado a más de 26,000 personas en Gaza desde el 7 de octubre.Hamas dijo en un comunicado emitido por Basem Naim, miembro de la oficina política del grupo, que la operación del 7 de octubre “fue muy breve”, y que sus combatientes solo tuvieron tiempo para su misión “de aplastar los sitios militares enemigos”. Pero gran parte de las imágenes de video muestran a criminales con uniformes de Hamas matando a civiles desarmados en un ataque de un día en el que los funcionarios israelíes dicen que murieron o fueron tomadas como rehenes alrededor de 1,400 personas.Los críticos han puesto en duda el informe del Times en las redes sociales, cuestionando la fiabilidad de los testigos citados en el artículo. Algunos también dicen que no logró demostrar que Hamas planificó y dirigió la violencia sexual, o que alguno de los atacantes eran miembros del grupo, señalando que otros militantes y residentes ordinarios de Gaza también entraron a Israel ese día.El artículo del Times citó a cuatro personas que describieron haber presenciado agresiones sexuales mientras se escondían durante el ataque liderado por Hamas, dos de las cuales han sido objeto de fuerte escrutinio.Una de ellas, una contadora de 26 años que pidió ser identificada solo por su primer nombre, Sapir, ha sido presentada como un testigo clave por la policía israelí. En una conferencia de prensa el 14 de noviembre, los funcionarios mostraron un fragmento de tres minutos de una entrevista en video en la que describió haber presenciado a una mujer violada, mutilada y asesinada.Algunos críticos han dicho que sus comentarios en el video de la policía fueron inconsistentes con lo que le dijo a The Times.El Times encontró a Sapir y habló con ella varias veces antes de la publicación de su artículo, incluidas dos horas afuera de un café. En estas entrevistas, ella relató una experiencia que comenzó en la discoteca del sur de Israel donde los terroristas asesinaron a más de 360 personas.Fue alcanzada por disparos en la espalda durante el ataque, dijo, y, a pesar de sentirse débil a veces y esconderse debajo de las ramas de un árbol, vio grupos de hombres armados, muchos de ellos vestidos con uniformes militares, que violaban y mataban a al menos cinco mujeres. También le dijo al Times que vio a los agresores llevando las cabezas de tres mujeres.La policía israelí se ha negado a revelar más detalles de lo que Sapir les dijo a ellos, argumentando que proporcionar más detalles podría obstaculizar su investigación. Pero dejaron que The Times viera partes de otro video en el que Sapir le dijo a los investigadores gran parte de lo que le dijo al Times, describiendo múltiples agresiones sexuales.La policía también afirmó que encontraron la bolsa de Sapir donde ella dijo que había estado escondida, y ropa de mujer cerca del lugar donde ocurrieron las violaciones. Y se encontraron tres cabezas decapitadas más lejos, cerca de los cuerpos de los agresores con uniformes militares, dijeron funcionarios israelíes, sin proporcionar más detalles.En una entrevista separada, Yura Karol, de 22 años, quien se escondía al lado de Sapir, le dijo al Times que apenas levantó la cabeza, pero también vio a una mujer violada y asesinada mientras estaba rodeada por hombres armados, algunos vestidos con uniformes militares. Al preguntarle por qué la policía israelí solo publicó parte del testimonio de Sapir, Mirit Ben Mayor, superintendenta jefa de la policía y vocera, dijo: “Necesitábamos mostrarle al mundo, que incrédulamente no nos creía acerca de la violencia sexual, y, por otro lado, necesitábamos proteger la investigación”.El otro testigo que ha sido examinado es Raz Cohen, un consultor de seguridad que ha descrito haber presenciado una violación en un lugar diferente a varios medios de comunicación. Los críticos han cuestionado su credibilidad porque no dijo que presenció tal ataque en sus primeras entrevistas con los reporteros, el 9 de octubre.Mr. Cohen empezó a hablar de presenciar violaciones en entrevistas al día siguiente. Habló con The Times en noviembre, y dijo que vio a cinco hombres vestidos de civil violar y matar a una mujer mientras se escondía en un lecho de un arroyo seco.Los críticos han señalado que en otras entrevistas llegó más lejos que con The Times para describir a los terroristas como civiles. Un amigo que estaba escondido con él, Shoam Gueta, también le dijo a The Times que vio a un grupo de hombres violar y matar a una mujer. Al preguntarle este mes por qué no mencionó la violación al principio, Mr. Cohen citó el estrés de su experiencia, y dijo en un mensaje de texto que entonces no se dio cuenta de que él era uno de los pocos testigos sobrevivientes. Se negó a ser entrevistado nuevamente, diciendo que estaba trabajando para recuperarse del trauma que sufrió.Kateryna Busol, una abogada ucraniana especializada en derecho internacional, incluidos los delitos contra las mujeres, dijo que una ligera variación en el testimonio de los testigos “no necesariamente invalida la experiencia del testigo”.”Después de una experiencia tan traumática, es natural tener ciertos puntos ciegos y fluctuar en la forma en que se recuerdan ciertos aspectos del evento”, dijo.Durante el shock y la confusión del 7 de octubre, la policía israelí ha reconocido que no realizaron autopsias ni recopilaron otras pruebas forenses. Los expertos dicen que no es inusual que tales pruebas sean mínimas en casos de violencia sexual en tiempos de guerra.El artículo del Times describió el caso de Gal Abdush, una madre de dos hijos que murió junto con su esposo después de huir de la discoteca, y la angustia de su familia por la incertidumbre. Según el video de cómo encontraron su cuerpo, los funcionarios de la policía israelí dijeron que creían que había sido violada, y algunos miembros de la familia Abdush dijeron que temían lo mismo.”Me parece, y realmente espero estar equivocado”, dijo Zvika Alter, un cuñado, a principios de diciembre, “que fue violada”.Desde la publicación del artículo del Times, algunos miembros de la familia han negado o puesto en duda esa posibilidad, incluido otro cuñado que dijo haber hablado con el esposo de la Sra. Abdush antes de ser asesinado. Los críticos también aprovecharon un comentario de Instagram de Miral Alter, Zvika’s wife and one of Ms. Abdush’s sisters, suggesting that The Times misled the family about the focus of the article.Ms. Alter, a quien The Times no había entrevistado antes de la publicación del artículo, eliminó el comentario poco después de publicarlo. Pero los críticos difundieron imágenes de él para afirmar falsamente que la familia había renunciado al artículo.La semana pasada, la Sra. Alter dijo a The Times que estaba molesta de que su publicación se usara para cuestionar si Hamas agredió sexualmente a las mujeres y que…