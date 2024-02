El ataque nocturno con UAV ruso resulta en daños a la infraestructura, sin víctimas

Rusia llevó a cabo un masivo ataque de drones en las oblasts del sur y centro de Ucrania, lo que resultó en daños a la infraestructura en la óblast de Kirovohrad, informaron las Fuerzas de Defensa del Sur en Telegram el 2 de febrero.

En particular, la infraestructura en Kryvyi Rih y la óblast de Dnipró fueron alcanzadas por drones kamikaze iraníes, dejando a decenas de miles sin electricidad. No se reportaron víctimas.

La defensa aérea destruyó un total de cinco drones, tres en la óblast de Kirovohrad y dos en la óblast de Kherson.

Natalia Gumenyuk, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur, dijo que se desató un incendio como resultado de los ataques, pero que ya ha sido contenido.

Agregó que Rusia está apuntando a áreas que brindan apoyo a las regiones del frente. Según Humeniuk, el ataque de anoche representó un intento de agotar la defensa aérea ucraniana.

En total, Rusia lanzó 24 drones, con las fuerzas de defensa aérea derribando 11. Al menos otros siete no alcanzaron sus objetivos.

