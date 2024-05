El gestor de fondos de cobertura Boaz Weinstein dice que el rally de acciones meme hace una “burla” de la inversión

La locura de las acciones meme está de vuelta, pero el titán de los fondos de cobertura Boaz Weinstein dijo que no quiere tener nada que ver con ella. Weinstein, el fundador y director de inversiones de Saba Capital Management, dijo que aunque los operadores podrían ganar dinero montando la manía alrededor de ciertas acciones meme, no es realmente invertir y socava los desafíos sufridos por los inversores más centrados. “Es desconcertante”, dijo a “Squawk Box” de CNBC el martes por la mañana. “Queremos ganar un 10%, queremos ganar un 15% – [cuando] ves algo que sube un 100% [pero] no sabes por qué, se siente genial porque sube, no baja para quienes lo tienen; pero ciertamente de alguna manera, se podría decir, se burla del desafío de invertir”. “No se puede justificar en nada más que pura especulación”, agregó. “¿Por qué hoy, por qué no un millón de dólares por acción? Y así lo veo y no lo entiendo, y no quiero ser parte de ello”. Las acciones de GameStop subieron un 110% el martes, luego de un avance del 74% el lunes. AMC se disparó un 137%, extendiendo una ganancia del 100% el día anterior. La negociación en ambos valores se detuvo en un momento el martes debido a la volatilidad. El resurgimiento de la manía meme comenzó el domingo por la noche, cuando “Roaring Kitty”, el hombre que primero encendió el fenómeno de las acciones meme a través de GameStop en 2021, publicó en X por primera vez desde entonces. Más allá de las acciones meme, Weinstein dijo que seguramente habrá mucha volatilidad en el mercado “brumoso” en los próximos meses, citando la inflación, la geopolítica y las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. “La forma en que cambian las cosas -la inflación, ¿se ha controlado, vamos a tener niveles más altos por más tiempo? Hay una cantidad muy elevada de incertidumbre”, dijo Weinstein. “Solo toma las escaramuzas geográficas que tenemos. Cuando sumas todo eso … vamos a tener un colapso crediticio en los próximos años si las cosas no cambian”. También dijo que si Donald Trump es elegido nuevamente, podría afectar la relación entre los mercados de renta variable y renta fija “bastante”. “Tal vez en ambos casos, habrá mucha volatilidad, y estoy bastante emocionado por ello”, agregó.