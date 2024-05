Huir de Rafah: 450,000 refugiados.

Casi medio millón de palestinos han huido de Gaza, según las Naciones Unidas, mientras continúa una incursión militar israelí en la zona.

Aproximadamente 450,000 personas han huido de la ciudad palestina en el sur de la Franja de Gaza en la última semana, según UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), la agencia de la ONU que brinda ayuda a los refugiados palestinos.

“Las personas enfrentan un constante agotamiento, hambre y miedo. En ninguna parte es seguro. Un inmediato #cesefuego es la única esperanza”, dijo UNRWA en una publicación del martes en la plataforma de redes sociales X.

Antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaran a avanzar hacia la ciudad, al menos un millón de palestinos se refugiaban en Rafah.

En la última semana, no ha llegado comida a través de los dos principales cruces fronterizos en el sur de la franja, según The Associated Press. La paralización de suministros de alimentos se produce mientras alrededor de 1.1 millones de palestinos enfrentan niveles drásticos de hambre y la población está al borde de la inanición, según la ONU.

Las FDI han continuado su lucha contra Hamas, un grupo militante palestino, en el norte de Gaza. Las órdenes de evacuación de las FDI, emitidas el sábado, han desplazado a unas 100,000 personas hasta ahora, según el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

“Seguimos profundamente preocupados por la falta de protección de los civiles y la falta de seguridad para las operaciones humanitarias”, dijo Haq. “Los civiles deben ser protegidos y tener sus necesidades básicas cubiertas, ya sea que se muevan o se queden. Aquellos que se vayan deben tener suficiente tiempo para hacerlo, así como una ruta segura y un lugar seguro a donde ir”.

Las operaciones militares israelíes y el bombardeo de Gaza han matado alrededor de 35,000 palestinos, según funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza. La guerra, ahora en su séptimo mes, comenzó tras el ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel que mató alrededor de 1,200 israelíes y tomó alrededor de 250 rehenes.