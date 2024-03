Un músico convertido en piloto demuestra que nunca es tarde para encontrar una nueva carrera.

“Nunca es demasiado tarde” es una serie que cuenta las historias de personas que deciden perseguir sus sueños a su manera.

La música en vivo ya no existía. Patrick Milando no podía sacar otra conclusión. Pero tal vez podría cambiar de rumbo.

Era un día de verano en 2020, en plena pandemia de coronavirus, y el Sr. Milando, un intérprete de trompa, había estado conduciendo por un Times Square cerrado y vacío. Con 67 años, había pasado casi medio siglo como músico profesional, desde la Ópera Metropolitana hasta más de una docena de años con “El Rey León”. Ahora esa obra musical, junto con muchas otras cosas, había cerrado. A una edad en la que sus compañeros estaban terminando su trabajo, el Sr. Milando se encontraba considerando una nueva forma de ganarse la vida, a 5,000 pies sobre su antigua manera.

A veces damos un salto feliz hacia una vida completamente nueva. A veces damos un salto feliz con un empujón.

El Sr. Milando había comenzado a volar aviones monomotores antes de la pandemia, pero simplemente como un pasatiempo. (Había acumulado alrededor de 300 horas de vuelo). Ahora, se preguntaba, ¿podría realmente convertirse en piloto profesional? Era demasiado mayor para volar para las principales aerolíneas (el límite es 65 años), pero no había límite de edad para enseñar a otros a volar.

El Sr. Milando encontró una pequeña escuela de vuelo en Nueva Jersey y se dispuso a obtener su certificado de piloto comercial. Los otros pilotos allí solían ser décadas más jóvenes, y nunca vio a un compañero intérprete de trompa. (La mayoría parecía trabajar en computadoras, observó.) Pero se sentía en casa; volar despertó algo en él.

“Hay una libertad, una autonomía. Eres el dueño de tu propio destino”, dijo.

Hoy, el Sr. Milando, de 71 años, tiene dos carreras: resulta que la muerte de la música en vivo había sido muy exagerada. Divide su tiempo entre el foso de la orquesta y los cielos amigables, donde enseña a pilotos en ciernes como él mismo lo fue una vez. (La siguiente entrevista ha sido editada y resumida).

¿Cómo te interesaste por volar?

Siendo músico, viajé mucho. Me intrigaba mucho el aspecto del vuelo. Me regalaron un juego de simulador de vuelo para divertirme cuando mis hijos eran pequeños. Se me podía escuchar en el sótano gritando, “¡Tira arriba, tira arriba!” Cuando cumplí 60 años, mi esposa me inscribió en clases de vuelo. A partir de ahí, obtuve mi licencia de piloto privado.

¿Qué te gusta del vuelo?

Es muy sereno. Uno de los momentos más agradables es cuando atraviesas las nubes, y te estás basando en tu entrenamiento en instrumentos, y de repente estás por encima de las nubes y tienes esta hermosa panorámica frente a ti.

Es una emoción. La primera vez que lo haces, cambia tu vida. Cambia tu vida y te da fe en ella.

Parece un poco más arriesgado que tocar el instrumento de viento. ¿Alguna vez te dio miedo?

Lo más aterrador fue aterrizar por primera vez. Recuerdo que tenía que tocar en una ópera en West Palm Beach, y estaba allí con mi instructor a 1,500 pies de altura, mirando hacia abajo la pista de aterrizaje, pensando, bueno, solo tengo que aterrizar este avión. Después, sentí que iba a llorar. Fue tan intenso, y asombroso.

¿Qué te llevó a considerar volar profesionalmente?

Cuando llegó la pandemia, todos nosotros, los músicos, estábamos como, “Oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer?” La sensación predominante era que la música iba a detenerse; Broadway nunca volvería.

Recuerdo que un día conducía por Times Square y vi todo cerrado con tablones. Fue realmente aterrador y pensé, bueno, intentemos la carrera n.º 2. No soy de quedarme quieto y no hacer nada.

Así que, ¿cómo lo lograste?

Encontré esta pequeña escuela de vuelo en Nueva Jersey, llamada Sky Training, y obtuve mi certificado de piloto comercial. Luego volé a Minnesota más tarde ese verano para obtener mi certificado de instructor certificado, para poder enseñarle a otras personas a volar. También obtuve un certificado de hidroaviones, solo por diversión. Eventualmente volé un hidroavión sobre el Lago Como en Italia y saludaba a — ¿quién vive allí? ¿George Clooney?

De todos modos, ahora enseño a las personas a volar desde un Cessna monomotor hasta un Piper bimotor.

¿Hay similitudes entre la música y el vuelo?

Mi éxito como músico siempre ha llegado cuando estoy totalmente enfocado en el momento. Cuando dejas de lado todas las cosas extranjeras que suceden a tu alrededor. Eso es más o menos lo que tienes que hacer cuando estás volando un avión.

Como maestro, tuve un estudiante que se congeló a 100 pies de la pista de aterrizaje. Tuve que quitarle las manos de los controles y tomar el control. Estaba en un bloqueo mental, no podía salir de él. Siempre debes estar en el momento.

¿Con qué frecuencia vuelas ahora?

Esa es la parte complicada porque soy responsable de ocho funciones a la semana en “El Rey León”. Los lunes están oscuros, así que generalmente lleno el día con estudiantes, y simplemente manteniéndome al día volando diferentes aviones. Luego generalmente contrato a alguien para que toque por mí otro día esa semana, y enseñe a más personas. Así que al final, termino volando tal vez 15 horas a la semana.

¿Tienes algún consejo para las personas que están interesadas en hacer un cambio así, pero se preocupan de ser demasiado mayores para aprender algo nuevo?

Digo ve por ello, absolutamente ve por ello. No hay motivos para no hacerlo.

¿Has terminado de hacer cambios importantes?

Soy como un tiburón, tengo que seguir moviéndome. He corrido ocho maratones; me gusta aprender idiomas. Ahora me estoy preguntando acerca de un certificado de piloto de transporte aéreo, el A.T.P., para poder empezar a volar a personas hasta el Caribe. Es prácticamente el paso final en la aviación.

Cada vez que digo que he terminado, mis hijos dicen: “Sí, ya lo he escuchado antes.” Así que supongo que voy a obtener ese A.T.P.