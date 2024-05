El Halving de Bitcoin ha Terminado. 3 Criptomonedas para Comprar Ahora.

La cuarta reducción a la mitad de las recompensas mineras de Bitcoin (CRYPTO: BTC) ya está hecha, y el mundo cripto está revolucionado. Con la tasa de inflación de Bitcoin reducida y la escasez magnificada, los expertos predicen un aumento de precios que podría extenderse por todo el mercado.

La reducción a la mitad significa que los mineros ahora reciben menos bitcoins por validar transacciones, lo que hace que cada moneda digital sea más valiosa. Se espera que esto impulse los precios en el próximo año aproximadamente, asumiendo que la demanda de Bitcoin se mantenga estable o aumente. Sin esa reacción del mercado, la minería se vuelve poco rentable y el sistema de procesamiento de transacciones se descompone.

Eso es obviamente una buena noticia para los inversores de Bitcoin. La principal criptomoneda debería ser la primera en tu lista si estás dando tus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas en estos días.

La maestra de la inversión en crecimiento, Cathie Wood de ARK Invest, está de acuerdo: el efecto de amortiguación de la inflación de los ciclos de reducción a la mitad más la llegada de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin debería llevar el precio de Bitcoin a $1.5 millones o más para el año 2030.

Una adopción más agresiva de Bitcoin en la comunidad financiera podría elevar el precio de la moneda hasta $3.8 millones, en opinión de Wood. Y no creo que esté equivocada al respecto. La única pregunta es qué tan rápido los banqueros tradicionales abrazarán la economía global cada vez más digital.

Pero Bitcoin no es la única cripto que está en juego en este momento. Ethereum (CRYPTO: ETH) y Polkadot (CRYPTO: DOT) también me parecen excelentes inversiones a largo plazo, aunque por razones muy diferentes.

Ethereum

Bitcoin y Ethereum suelen moverse juntos. Sus gráficos de precios son casi gemelos, excepto que las ganancias a largo plazo de Ethereum tienden a ser un poco más altas:

Gráfico de precios de Bitcoin

Esto se debe a un par de razones:

El sentimiento del mercado sobre Bitcoin tiende a influir en todo el mercado cripto. Cuando el nombre más antiguo y grande del negocio está haciendo titulares, la idea misma de las monedas digitales gana espacio en la discusión pública. Por lo tanto, Ethereum viaja de la mano de su primo mayor de una manera bastante directa.

Ethereum también es un pionero en criptomonedas. Sus contratos inteligentes agregan valor a la industria en general, y muchas monedas digitales populares son en realidad tokens ERC20 en la red de Ethereum. Los desarrolladores tienden a ponerse a trabajar construyendo aplicaciones y programas que dependen de contratos inteligentes cuando las criptomonedas están en los titulares, por lo que tiene sentido que la plataforma líder de contratos inteligentes supere el simple perfil de almacenamiento de valor de Bitcoin.

Por lo tanto, espero que Ethereum siga los pasos de las ganancias de precios de Bitcoin en el futuro, con una dosis extra de adrenalina agregada a la mezcla. Los analistas pesimistas señalarían que Ethereum tiene muchos rivales en la actualidad, liderados por los sistemas más rápidos de Solana (CRYPTO: SOL) y Cardano (CRYPTO: ADA).

Pero Ethereum tiene una ventaja de varios años sobre estos posibles reemplazos y una huella de mercado mucho más grande. Y no olvides que la cadena de bloques de Ethereum está en medio de un largo proceso de actualización, aumentando la velocidad de ejecución de contratos y agregando nuevas funciones.

El rey de los contratos digitales podría terminar compartiendo el trono cripto con un par de rivales, pero hay espacio para varios ganadores sustanciales ahí arriba.

Polkadot

Si Ethereum es el gemelo del gráfico Bitcoin con turbo, Polkadot desempeña el papel de una alternativa subestimada y de bajo precio. Los precios de Bitcoin se han más que duplicado en los últimos dos años, pero Polkadot ha bajado un 34% en el mismo período:

Gráfico de precios de Bitcoin

Sin embargo, Polkadot parece estar preparado para desempeñarse en un futuro cercano. Esta es la ecosistema de blockchain oficial de la Fundación Web3, y la internet tal como la conocemos parece estar lista para una nueva arquitectura. La era de los gigantes de las redes sociales comienza a sentirse obsoleta.

Con su enfoque en los ideales Web3 y en la interoperabilidad entre diferentes sistemas de blockchain, Polkadot está preparado de manera única para ganar en el próximo cambio de paradigma. El proyecto Polkadot tiene como objetivo construir una internet descentralizada, atrayendo a desarrolladores y proyectos que buscan funcionalidades avanzadas en una era más personal de interacción en línea.

Polkadot está un poco perdido en el ruido del mercado en este momento, ya que los inversores no ven muchas pruebas de que la revolución Web3 esté llegando. Veo la disminución del precio como una oportunidad de compra abierta de par en par, lo que coloca a Polkadot en condiciones de obtener mayores ganancias porcentuales desde una base más baja.

Con los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin impulsando el sentimiento del mercado en general, ahora podría ser el momento perfecto para invertir en Polkadot con un descuento absurdo.

Anders Bylund tiene posiciones en Bitcoin, Cardano, Ethereum, Polkadot y Solana. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bitcoin, Cardano, Ethereum y Solana. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Bitcoin Halving Is Done. 3 Criptomonedas para Comprar Ahora. fue publicado originalmente por The Motley Fool