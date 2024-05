Cincuenta muertos en fuertes lluvias e inundaciones en el centro de Afganistán, asegura oficial de Reuters.

“

Al menos 50 personas han fallecido a raíz de una nueva oleada de fuertes lluvias e inundaciones en el centro de Afganistán, informó un funcionario el sábado.

Mawlawi Abdul Hai Zaeem, jefe del departamento de información de la provincia central de Ghor, dijo a Reuters que no había información sobre la cantidad de personas heridas en el temporal que comenzó el viernes, el cual también ha cortado muchas carreteras clave hacia la zona.

Zaeem añadió que 2,000 casas fueron completamente destruidas, 4,000 resultaron parcialmente dañadas, y más de 2,000 tiendas se encontraban bajo agua en la capital de la provincia, Feroz-Koh.

La semana pasada, inundaciones repentinas causadas por fuertes lluvias devastaron pueblos en el norte de Afganistán, cobrándose la vida de 315 personas e hiriendo a más de 1,600, informaron las autoridades el domingo.

El miércoles, un helicóptero utilizado por la fuerza aérea afgana se estrelló debido a “problemas técnicos” durante los intentos de recuperar los cuerpos de las personas que habían caído en un río en la provincia de Ghor, cobrando la vida de una persona e hiriendo a otras 12, informó el ministerio de defensa del país.

Afganistán es propenso a desastres naturales y las Naciones Unidas lo consideran uno de los países más vulnerables al cambio climático.

Ha luchado contra la escasez de ayuda después de que los talibanes tomaran el control al retirarse las fuerzas extranjeras del país en 2021, ya que la ayuda al desarrollo que sostenía las finanzas del gobierno fue recortada.

La escasez se ha agravado en años posteriores a medida que los gobiernos extranjeros se enfrentan a crisis globales competitivas y a la creciente condena de las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres afganas.

