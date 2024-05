Miles se unen a la marcha pro-palestina en Londres

Miles de manifestantes pro-palestinos desfilaron por el centro de Londres el sábado, reiterando llamados a un alto el fuego en Gaza. La protesta marcó el 76 aniversario de lo que los palestinos se refieren como la Nakba: el desplazamiento masivo de personas después de la creación de Israel en 1948. La Policía Metropolitana dijo que había mantenido “discusiones regulares” con los organizadores de la Campaña de Solidaridad con Palestina para minimizar las interrupciones. Una contra manifestación del grupo pro-Israel Suficiente es Suficiente tuvo lugar en Piccadilly Circus al mismo tiempo. Ch Supt Colin Wingrove, a cargo de la operación policial de este fin de semana, dijo: “Todos los londinenses tienen derecho a que se escuchen sus voces, así como también tienen derecho a llevar sus vidas sin miedo ni ser objeto de interrupciones graves. La marcha pro-palestina fue el 14º evento de este tipo realizado en Londres desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1,200 personas y más de 240 fueron secuestradas. Después del ataque del 7 de octubre, Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ha matado a más de 35,000 personas, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Los manifestantes, algunos llevando pancartas que decían “alto al fuego ahora”, se escucharon cantando y coreando mientras se dirigían desde Regent’s Street a Whitehall, donde se reunieron para los discursos. Una manifestante, Sandi, una palestina que tiene familia en Gaza, dijo que no había tenido noticias de sus parientes allí en los últimos 10 días. “La conexión a internet está caída, así que a veces tarda más – semanas – que no tengo noticias de ellos”, dijo a la BBC. “Como todos los demás en Gaza, están sufriendo por falta de seguridad, acceso a alimentos, internet, ayuda médica y libertad de movimiento”. Stephen Kapos, un sobreviviente del Holocausto, dijo que asistía a la marcha para expresar solidaridad con el pueblo palestino y protestar contra lo que describió como el “uso indebido de la memoria del Holocausto” por parte de los líderes israelíes. “Es un insulto a mi familia, un insulto a la memoria del Holocausto y un insulto al sufrimiento de ese período. Estoy protestando contra eso. No en nuestro nombre”, dijo. La Campaña de Solidaridad con Palestina dijo que los manifestantes estaban llamando “nuevamente a la acción para poner fin al genocidio en Gaza”. La máxima corte de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), está considerando un caso presentado por Sudáfrica en enero acusando a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel ha rechazado la afirmación como falsa y “groseramente distorsionada”. Se espera que la CIJ no emita un fallo sobre el caso de genocidio durante varios años.