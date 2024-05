Estrella de Coronation Street Lisa George en riesgo de quedarse ciega.

La actriz de 51 años es mejor conocida por interpretar a Beth Sutherland (Tinker) en el programa de ITV durante los últimos 12 años.

Sin embargo, en una actualización reciente, George compartió que su carrera actoral está en riesgo después de dos incidentes relacionados con sus ojos que podrían dejarle problemas de visión.

En 2016, la estrella de Coronation Street perdió parte de su visión en su ojo derecho de forma permanente después de un accidente en el jardín cuando un pesado nudo de un trozo de cuerda le golpeó en el ojo.

Más tarde, en 2022, George reveló que mientras conducía a casa celebrando el cumpleaños número 29 de la ex estrella de Corrie Katie McGlynn, su ojo izquierdo comenzó a sentirse ‘muy extraño’.

La actriz ha revelado desde entonces que le han diagnosticado una condición que causa pérdida repentina de visión en un ojo, llamada NAION, neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

La estrella de Coronation Street Lisa George revela que podría quedarse ciega después del diagnóstico



Hablando previamente con MailOnline, George dijo: “No podía decir si los camiones frente a mí se estaban fusionando en uno, fue muy aterrador.”

La actriz añadió que terminó en Urgencias, lo que la llevó a pasar una semana “horrenda” en el hospital que fue la “peor experiencia de [su] vida”.

Tras los escáneres, a la estrella de ITV se le dijo que tenía ‘racimos de nervios’ y le dieron analgésicos para llevar a casa.

Luego le dijeron a George que su visión central en su ojo izquierdo era normal pero su visión periférica se había ido.

Compartiendo su diagnóstico, la actriz dijo: “Solo el 11 por ciento de las personas en el Reino Unido lo tienen. No es un ataque al corazón o un derrame cerebral, es un intermedio entre los dos.

“Mi médico fue muy clara conmigo. Me dijo que nunca recuperaría por completo mi vista. El daño estaba hecho y tenía que vivir con ello.

“Cuando sucedió por primera vez estaba tan petrificada, pero no puedo preocuparme por lo que podría o no podría suceder, no es una forma de vivir. Solo tengo que seguir adelante.

“He aceptado lo que ha pasado. Tengo mis gafas y también tengo mis gafas progresivas para conducir ahora.”

Tras su diagnóstico, George compartió cómo los jefes de Coronation Street habían sido “brillantes” y “realmente útiles”.