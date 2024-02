Ucrania se defiende contra una Rusia implacable

La desesperada lucha de Ucrania por hacer frente a Rusia

La unidad fue diezmada por el fuego ucraniano, el último soldado sobreviviente en un asalto ruso se refugió en un cráter poco profundo mientras los ucranianos le gritaban que se rindiera. Alzó dos granadas en el aire y un dron ucraniano descendió en picado desde arriba y explotó.

Pronto, el humo se despejó y un dron de vigilancia que sobrevolaba el área reveló el cadáver del soldado ruso. El ataque de ese día, justo al norte de la ciudad destruida de Avdiivka, fue repelido. Pero los ucranianos no subestimaban la situación: vendrían muchos más.

“Vienen en oleadas”, dijo el teniente Oleksandr Shyrshyn, de 29 años, el comandante adjunto del batallón en la 47.a Brigada Mecanizada. “Y no se detienen”.

Mientras la guerra entra en su tercer año, los ucranianos se encuentran superados en número y armamento. Después de dominar los combates en el primer año y sostener una batalla mayormente estancada en el segundo, ahora han perdido el impulso contra Rusia. Ahora están cavando y luchando por mantenerse firmes.

Los equipos de mortero necesitan racionar proyectiles de artillería. Las tropas están siendo rotadas desde unidades en retaguardia para unirse a las desgastadas unidades de infantería en el frente y escasean suministros críticos para reparar y mantener los vehículos blindados de Ucrania.

Debido a que Ucrania tiene una escasez crítica de municiones, por ejemplo, no pueden darse el lujo de disparar solamente a uno o dos soldados enemigos que avanzan, por lo que los rusos se adaptan y a menudo se mueven en pequeños grupos hacia sus posiciones más avanzadas. Tratan de reunir suficientes soldados para asaltar una trinchera ucraniana y abrumar a los defensores.

“Ahora no tenemos suficiente equipo, suficiente gente para ir al ataque”, dijo el teniente Shyrshyn. “Entonces el principal objetivo, por ahora, es mantener la posición que tenemos”.

Kyiv anunció recientemente una asignación de casi $500 millones para construir fortificaciones a lo largo de su frontera con Rusia y crear una línea defensiva más profunda en la región este de Donbás que pueda servir como posiciones de repliegue si los rusos logran una importante avanzada.

El epicentro de la lucha sigue siendo alrededor de Avdiivka en la región este de Donetsk, donde los rusos han lanzado asaltos incansables, sin importar los obstáculos. Pasaron semanas luchando por el control de un montón de escoria industrial en las afueras de la ciudad, enviando oleadas de tropas solo para ser diezmados en horripilantes ráfagas de fuego. Se arrastran a través de túneles bajo las calles de la ciudad y dirigen vehículos no tripulados cargados de explosivos hacia las posiciones ucranianas.

Todo esto en busca de otra ciudad aniquilada. Pero sus ataques en Avdiivka y en otros lugares a lo largo del frente sirven a un objetivo más amplio: para tomar ventaja ahora que el apoyo militar estadounidense a Ucrania ha cesado, y abrumar a los ucranianos con pura masa.

Aunque ahora están casi exclusivamente dedicados a operaciones defensivas, los soldados ucranianos entrevistados a lo largo del frente dijeron que eso no significa que puedan simplemente quedarse en un rincón. Buscan infligir el máximo daño a las fuerzas rusas mientras evitan batallas prolongadas que podrían resultar en pérdidas significativas.

Hasta el momento, las fuerzas rusas están teniendo solo avances marginales a pesar de verter enormes recursos en su operativo invernal.

El mes pasado, periodistas de The New York Times pudieron presenciar varias batallas recientes con comandantes y operadores de drones alrededor de Avdiivka y otra ciudad destrozada, Vuhledar, que son dos puntos clave en el frente oriental. El alcance de las pérdidas rusas quedó evidente en los campos llenos de vehículos blindados en ruinas y los cuerpos destrozados de soldados tirados en campos nevados.

Los ucranianos están utilizando minas y otros obstáculos para canalizar vehículos blindados rusos a zonas letales, donde pueden ser alcanzados con fuego de armas pesadas casi en cada intento de asalto con blindados. También están utilizando vehículos de combate suministrados por Occidente y tanques como cazadores-asaltantes cuando las tropas rusas se acercan a las posiciones ucranianas.

Ya que los rusos ahora pueden disparar cinco veces más proyectiles que los ucranianos en algunas partes del frente, según unidades de artillería trabajando en el frente, los ucranianos han tenido que recurrir cada vez más a los drones equipados con bombas piloteados a distancia, conocidos como FPVs, para tratar de cubrir la brecha.

Pero el poder de fuego ucraniano sigue siendo limitado. El mayor Serhii Bets, de 30 años, jefe de Estado Mayor del 48º Batallón de Rifles Independiente de la 72ª Brigada Mecanizada, dijo que los drones eran una herramienta efectiva, pero no se pueden comparar con las grandes artillerías.

“Un drone en primera persona no desmontará el refugio, no derribará la línea de árboles”, dijo. “No ejerce tanta presión psicológica en el enemigo. Y no tenemos muchos equipos FPV”.

Los rusos también siguen dominando los cielos y, después de una breve pausa tras el derribo de varios aviones de combate rusos, los bombardeos aéreos han sido reanudados, dijeron los soldados.

Docenas de enormes cráteres dejados por bombas de 1,000 libras en pueblos aniquilados son testimonio de la fuerza destructiva que Rusia sigue aplicando.

Mientras no queda claro cuánto tiempo puede mantener Kyiv su defensa si sus aliados occidentales no continúan proporcionando un robusto apoyo militar, las fuerzas ucranianas siguen infligiendo daños significativos a las fuerzas rusas mientras en su mayoría mantienen el frente.

Desde que Rusia empezó las operaciones ofensivas renovadas en octubre, ha perdido 365 tanques principales de batalla y unos 700 vehículos blindados.

Más de 13,000 soldados rusos fueron matados y heridos en solo dos meses de operaciones dirigidas a capturar Avdiivka, según una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada en diciembre. Eso equivale a unas 3,000 bajas rusas por milla cuadrada de tierras ganadas.

Aún así, la agencia de inteligencia británica advirtió que Rusia probablemente podrá “continuar este nivel de actividad ofensiva en el futuro previsible”.

“Si los rusos están interesados en una sección particular del frente, la arrasarán por completo”, dijo el mayor Bets del batallón de rifles, señalando una pantalla que mostraba imágenes en vivo de un dron para ilustrar su punto.

“Desde mediados de diciembre, los rusos han destruido completamente esta línea de árboles”, dijo. “Si miras alrededor de la línea de árboles dentro de un radio de 100 por 100, es solo terreno arado”. Pero, dijo, los defensores ucranianos están “cavando agujeros para de alguna forma sobrevivir, manteniéndose firmes”.

Aún así, incluso pequeñas conquistas rusas representan riesgos para Ucrania. La captura de Marinka, una ciudad cerca de Avdiivka a las afueras de la ciudad de Donetsk, después de años de combates, ha permitido a los rusos abrir una nueva línea de ataque en otra ciudad, Vuhledar, desde el norte.

“El enemigo ha tenido éxito parcialmente”, dijo el mayor Bets. “No lo ocultaremos”.

Usan su ventaja en artillería para “desorientar a nuestros hombres en las trincheras, y luego llega la infantería”, explicó. “Estamos luchando contra la infantería tranquilamente y manteniendo nuestro terreno”.

“No es ningún secreto que la estrategia del Kremlin sea agotar a los ucranianos, y sus fuerzas son muy conscientes de la escasez de artillería ucraniana, ajustando tácticas repetidamente para ganar una ventaja.

Mientras los cañones hacían temblar el suelo en Avdiivka la semana pasada, más de 150 rusos se arrastraban a través de un tubo estrecho bajo tierra para dirigirse a un importante puesto fortificado ucraniano en una instalación recreativa llamada “La cabaña del zar”.

Emergieron detrás de los ucranianos y los emboscaron, según ambas partes. Durante un evento de campaña el miércoles, el presidente Vladimir V. Putin, que se postula para la reelección, pareció mencionar la operación como evidencia de éxito en el campo de batalla, diciendo que los soldados rusos “se apoderaron de 19 casas y las están ocupando”.

A medida que disminuye el suministro y la munición, los ucranianos dijeron que tendrán que pagar un precio mayor en sangre para simplemente mantener sus líneas.

El teniente Serhii Stetsenko, de 40 años, comandante de un pelotón de asalto, dijo que incluso si los rusos solo logran avanzar unos pocos metros, cavaban trincheras y se fortificaban.

A menudo, solo dejan dos o tres soldados en estas nuevas posiciones avanzadas. “Los llaman camellos”, dijo, usando un término coloquial para referirse a las personas que hacen trabajos tediosos mientras son tratados como animales.

Estos soldados pueden pasar varios días cavando mientras otro grupo se reúne para preparar otra operación de asalto, dijo.

El sargento Danylo, comandante de una unidad de reconocimiento aéreo para la 47ª, quien solicitó que no se use su apellido por razones de seguridad, dijo que si la defensa está funcionando bien, deshacen un ataque antes de que se lleve a cabo por completo.

“Las operaciones defensivas se controlan mucho más”, dijo el sargento Danylo durante una entrevista en un puesto de avanzada cercano a Avdiivka. “Estás preparando las condiciones para el terreno que controlas”.

Pero en batalla, las cosas pueden salirse de control rápidamente.

El teniente Stetsenko describió un enfrentamiento reciente cuando…