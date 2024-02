Polonia anuncia mayor control e inspecciones en la frontera con Ucrania.

El gobierno polaco ha introducido un control más estricto y una inspección más intensiva de los bienes procedentes de Ucrania en la frontera, anunció el ministro de Agricultura de Polonia Czeslaw Siekierski el X (Twitter) el 4 de febrero.

“Las importaciones excesivas de productos agrícolas de Ucrania que no cumplen con los requisitos de producción de la UE amenazan la competitividad de la agricultura polaca”, dijo el funcionario polaco.

Seis organizaciones agrícolas europeas pidieron anteriormente a Bruselas que limite las importaciones de productos ucranianos a la UE para no poner en peligro su “supervivencia”. Publicaron una declaración conjunta con este llamado.

Los transportistas polacos comenzaron huelgas en la frontera con Ucrania el 6 de noviembre, bloqueando tres puntos de control para el tráfico de carga: Korczowa-Krakivets, Hrebenne-Rava-Ruska y Dorohusk-Yahodyn. El 22 de noviembre, el bloqueo del punto de control de Yahodyn-Dorohusk en la frontera ucraniano-polaca se extendió hasta el 1 de febrero de 2024.

Los agricultores polacos se unieron a los transportistas que bloqueaban la frontera polaco-ucraniana el 20 de diciembre.

El gobierno polaco firmó un acuerdo con los agricultores para poner fin al bloqueo de la frontera con Ucrania el 6 de enero.

El ministro de Agricultura, Czeslaw Siekierski, prometió satisfacer todas las demandas de los agricultores: un subsidio de un millón de zlotys (250,035 dólares) para el maíz, un aumento de 2.5 mil millones de zlotys (625.1 millones de dólares) en préstamos y mantener el impuesto agrícola en el nivel de 2023.

El gobierno polaco acordó con los transportistas el 16 de enero poner fin al bloqueo de la frontera con Ucrania. El bloqueo se suspendió hasta el 1 de marzo.

