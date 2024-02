La oferta de Suecia para unirse a la OTAN probablemente se pospondrá hasta la próxima semana como muy pronto.

(Bloomberg) — La membresía de Suecia en la OTAN probablemente se retrasará hasta la próxima semana como muy pronto, ya que el presidente electo de Hungría aún necesita asumir el cargo.

While there is still no specific date, the process is expected to be finalized next week or the week after, according to people familiar with the preparations who asked not to be named on a confidential issue. The timing could slip however.

Los legisladores húngaros eligieron esta semana al jefe del tribunal constitucional de la nación, Tamas Sulyok, como el próximo presidente después de que un escándalo de abuso infantil derrocara al jefe de estado este mes. Se espera que Sulyok apruebe la ratificación de Budapest.

La ceremonia de adhesión en la sede de la alianza militar en Bruselas inicialmente estaba programada para este viernes, aunque de manera tentativa.

A principios de esta semana, el parlamento de Hungría aprobó la entrada de Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 21 meses después de que el país nórdico presentara su solicitud de membresía conjuntamente con Finlandia en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La membresía sueca solidificará el control de la alianza sobre el norte de Europa y la región del Báltico. Finlandia se unió en abril.

Una vez que Hungría firme el documento de ratificación, todavía haría falta presentar la documentación final en el Departamento de Estado de EE. UU. antes de que Suecia pueda convertirse en miembro.

