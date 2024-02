Guía del WWDC 2024: Fecha, hora, cómo ver y qué esperar.

De todos los grandes eventos de Apple del año, la WWDC es la más confiable: cada uno de los pasados 17 de junio, puntualmente, Apple ha celebrado una gran reunión con sus socios desarrolladores y ha anunciado una cantidad de importantes actualizaciones de software. El lanzamiento del iPhone en septiembre y el evento de primavera de marzo/abril (que no ocurrió en 2023) casi parecen impredecibles en comparación. En este artículo, mencionamos los principales anuncios (y algunas novedades más pequeñas) que puedes esperar escuchar en la WWDC 2024. Algunos de estos –actualizaciones a los cinco grandes sistemas operativos de Apple, obviamente– son tan predecibles como el momento del evento. Pero creemos que Apple nos sorprenderá este año. Todavía no tenemos una fecha confirmada para la WWDC 2024, pero esperamos que comience el lunes 3 de junio o el lunes 10 de junio a las 10 a.m. PDT. Apple suele organizar una “experiencia especial en persona” para afortunados desarrolladores, estudiantes y la prensa para ver el discurso principal en vivo en Apple Park, pero el evento se transmitirá en vivo para que el mundo lo vea y toda la conferencia y sus talleres se realizarán en línea. Sigue leyendo para descubrir qué nos depara la WWDC 2024.

¿Cuándo es la WWDC 2024? Apple aún no ha confirmado, pero, basándonos en las fechas en las que Apple ha celebrado la WWDC en los últimos años, esperamos que la WWDC 2024 comience el lunes 3 de junio o el lunes 10 de junio a las 10 a.m. PDT. Aquí están las fechas de los últimos años: WWDC 2023: 5-9 de junio WWDC 2022: 6-10 de junio WWDC 2021: 7-11 de junio WWDC 2020: 22-26 de junio WWDC 2019: 3-7 de junio WWDC 2018: 4-8 de junio WWDC 2017: 5-9 de junio

¿A qué hora empieza la WWDC 2024? No sabemos con certeza a qué hora comenzará la WWDC 2024, pero estamos bastante seguros de que el evento principal comenzará a las 10 a.m. en California. Si te preguntas a qué hora comenzará el discurso principal de la WWDC donde te encuentras, se traduce en: EE.UU: a las 10 a.m. (PDT), 11 a.m. (MDT), mediodía (CDT), 1 p.m. (EDT); Canadá: a las 2 p.m. (ADT); Reino Unido: a las 6 p.m. (BST); Europa: a las 7 p.m. (CEST); India: a las 10:30 p.m. (IST); Singapur y China: al día siguiente a la 1 a.m.; Japón: al día siguiente a las 2 a.m. (JST); Australia: al día siguiente a la 1 a.m. (AWST), 2:30 a.m. (ACST), 3 a.m. (AEST); Nueva Zelanda: al día siguiente a las 5 a.m. (NZST).

¿Dónde ver la WWDC 2024? Cuando comience la WWDC, Apple transmitirá en vivo el discurso de apertura en su sitio web y en otros lugares, incluso en YouTube y en la app de Apple TV. Esto significa que podrás ver la presentación en iPhone, iPad, Mac, Apple TV e incluso PC. Aquí tienes el video del discurso principal de la WWDC de 2023. ¿Qué se lanzará en la WWDC 2024? La WWDC significa Conferencia Mundial de Desarrolladores y está dedicada a los desarrolladores de software de terceros que crean aplicaciones para las plataformas de Apple: iPhone, iPad, Mac y ahora Vision Pro. Si eres un desarrollador, tenemos más información sobre cómo obtener una invitación a continuación. Aunque los desarrolladores son el corazón del evento, también es un evento de prensa que Apple utiliza para anunciar sus planes de software y posiblemente algunos nuevos Mac y otros productos al mundo. Sigue leyendo para descubrir lo que esperamos que Apple revele en el evento, desde software y hardware hasta algunos productos completamente nuevos.

Apple WWDC 2024: Lanzamientos de software La WWDC se trata completamente de software, así que podemos estar seguros de que Apple revelará detalles de sus próximas actualizaciones de sistemas operativos para iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod y Apple Watch. Estas actualizaciones luego se emitirán a los desarrolladores como una beta para probar y, luego de algunas semanas, comenzará una beta pública. Finalmente, el nuevo software estará disponible para que todos lo descarguen en el otoño (usualmente en septiembre para iOS/iPadOS/watchOS y en octubre para macOS, aunque en 2023 macOS Sonoma llegó en septiembre). Aquí está lo que puedes esperar:

iOS 18 El plato principal del evento simplemente por la cantidad de propietarios de iPhone en todo el planeta. Si tienes un iPhone fabricado en los últimos cinco años, es probable que puedas instalar la nueva versión de iOS cuando se lance en el otoño de 2024. Los rumores que hemos escuchado sobre iOS 18 hasta ahora indican que podría ser una de las actualizaciones de iOS más grandes hasta la fecha. Puedes esperar características específicas de IA, incluidas actualizaciones de IA generativa para Siri, Pages, Numbers y Keynote. También se dice que el soporte RCS llegará a los iPhones en ese momento. Pero antes de eso, hay todo un ciclo de pruebas beta por recorrer. iOS 18 se anunciará en la WWDC 2024, luego se lanzará como una beta para desarrolladores (solo para desarrolladores de aplicaciones registrados) casi inmediatamente después del discurso principal. Los desarrolladores podrán instalar la beta de iOS y algunas semanas después se lanzará una versión beta pública disponible para todos los usuarios que deseen probar las nuevas funciones. Nuestro consejo es ser cauteloso y estar preparado para posibles fallos graves con el software beta, incluso podría “brick” tu dispositivo. Con el paso de los próximos meses, las betas de desarrolladores y públicas pasarán por un proceso de pruebas donde las características se ajustarán, cambiarán, corregirán y actualizarán hasta llegar a la versión pública final de iOS 18.0, muy probablemente en septiembre. Lee todos los rumores y nuestras expectativas para iOS 18 en nuestra guía de iOS 18.

iPadOS 18 La actualización acompañante para propietarios de iPad, iPadOS 18 probablemente incorporará la mayoría de las nuevas características de iOS 18, pero adaptadas a una interfaz de pantalla más grande. Cuando los dos sistemas operativos móviles de Apple se separaron en 2019, eran similares en la mayoría de los aspectos, pero la versión de iPad se está adentrando constantemente en su propio reino. En 2022, Apple lanzó iPad OS 16 un mes después de iOS 16, por lo que es posible que las dos versiones no lleguen al mismo tiempo.

macOS 15 ¿Qué tiene Apple preparado para su continuación de macOS Sonoma? Lo averiguaremos en la WWDC 2024. Esta versión tendrá el número macOS 15, pero lo que es menos predecible es el hito californiano que Apple nombrará a partir de esta versión. Hasta ahora hemos tenido: Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura y Sonoma. Basándonos en las marcas registradas que Apple ha solicitado, macOS Rincon o Skyline podrían ser probable. Compartiremos todos los rumores y nuestras expectativas para macOS 15 en nuestra guía de macOS 15.

visionOS 2 Ahora que el Vision Pro está a la venta, puedes esperar escuchar acerca de nuevas características de software que llegarán al dispositivo en la WWDC. Es probable que Apple tenga cosas que decir sobre nuevas aplicaciones creadas para el dispositivo, así como software de terceros que se está creando para Vision Pro.

watchOS 11 El nuevo sistema operativo para el Apple Watch se revelará en la WWDC 2024. Esto es más nicho que las actualizaciones de iPhone, iPad y Mac mencionadas anteriormente, pero podría traer más funciones de salud y estado físico a los propietarios de Apple Watch en todo el mundo. Se espera que AT tenga un impacto aquí también.

tvOS 18 El sistema operativo de Apple TV es el menos prominente de los grandes sistemas operativos de Apple, corre en el Apple TV. ¿Qué recibiremos este año? Lo descubrirás en la WWDC.

Versión de software 18 de HomePod Apple también es probable que actualice el software en el HomePod y el HomePod mini junto con los otros sistemas operativos. En 2022, Apple presentó la versión de software 16 de HomePod que no trajo muchas nuevas funciones en ese momento, pero una actualización posterior: la versión de software 16.3 de HomePod trajo detección de temperatura y humedad al HomePod mini y más. Es posible que escuchemos más sobre los planes de Apple para el HomePod durante el evento de la WWDC—especialmente porque se rumorea que Apple está planeando grandes cambios en el HomePod. Otro software También puedes esperar que Apple actualice sus aplicaciones centradas en los desarrolladores, como Swift, Xcode y TestFlight. Apple mostró este logo especial de Swift en su sitio web de la WWDC 2023.

Apple WWDC 2024: Lanzamientos de hardware La WWDC tiende a ser un evento centrado en el software, pero Apple a menudo ha encontrado tiempo durante sus discursos de WWDC para lanzar productos de hardware también. Las primeras revisiones de iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 y iPhone 4S, se lanzaron todas en la WWDC, y el HomePod tuvo su presentación en el evento en 2017 también. Sin embargo, el evento se ha centrado en lanzamientos de Mac en los últimos años. Apple presentó el iMac Pro en 2017 junto con actualizaciones…