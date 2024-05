El CEO de Lamborghini dice que los superdeportivos totalmente eléctricos no son algo que se esté vendiendo hasta ahora.

“

Lamborghini SpA se está mostrando cautelosa en la conversión de sus rugientes autos deportivos a totalmente eléctricos, ya que la desconfianza en torno a la tecnología está creciendo.

Aunque el rendimiento no será un problema en un vehículo eléctrico, algunos aspectos emocionales, como el sonido del motor V10 del Huracán, no se pueden replicar, dijo el jefe de Lamborghini, Stephan Winkelmann. La marca perteneciente al Grupo Volkswagen AG también se mantiene abierta al uso de e-combustibles si la regulación se vuelve más favorable.

Los superdeportivos totalmente eléctricos “no están vendiendo hasta ahora”, dijo Winkelmann en una entrevista. “Es demasiado pronto, y tenemos que ver más adelante si y cuándo esto va a suceder”.

Es un momento tenso en el sector automotriz de alta gama, que está deliberando cómo lidiar con la presión regulatoria para reducir las emisiones a medida que la demanda de vehículos eléctricos baja y los gobiernos reducen los subsidios para la tecnología. Mercedes-Benz Group AG ha detenido el desarrollo de bases separadas para sedanes de lujo eléctricos para ahorrar dinero y planea vender autos que funcionen con gasolina más tiempo de lo esperado.

El rival de Lamborghini, Ferrari NV, está más avanzado en su impulso de electrificación y el próximo mes planea abrir una fábrica que fabricará superdeportivos híbridos y eléctricos en Maranello, Italia. Su primer modelo totalmente eléctrico está previsto para el próximo año.

BYD Co. ha superado a ambos al presentar un automóvil deportivo eléctrico de 1,68 millones de yuanes ($232,452) en febrero. El Yangwang U9 se venderá inicialmente solo en China, donde la exposición de Lamborghini es “limitada”, dijo Winkelmann.

Lamborghini ha tenido éxito vendiendo híbridos enchufables, incluido el automóvil deportivo Revuelto, pero su primer modelo totalmente eléctrico, el crossover de dos puertas Lanzador, no llegará hasta 2028.

La marca está revisando su cadena de suministro y producción para que para 2030 pueda producir Lamborghinis con un 40% menos de emisiones de dióxido de carbono que actualmente, dijo Winkelmann. En cuanto a los combustibles sintéticos, la marca se está beneficiando del trabajo en Porsche, otro fabricante de automóviles de lujo en el portafolio de Volkswagen.

Los e-combustibles podrían cobrar mayor relevancia en dos años, cuando la Unión Europea revisará su plan para efectivamente prohibir las ventas de nuevos automóviles de motor de combustión para el año 2035.

“Podría haber una oportunidad si las cosas cambian”, dijo Winkelmann.

