Blogueros militares rusos critican a los propagandistas del Kremlin por ignorar las enormes pérdidas y “errores” rusos en Ucrania.

Los blogueros militares rusos han denunciado a los propagandistas del Kremlin después de las importantes pérdidas rusas en Ucrania.

La destrucción de un convoy ruso por parte de Ucrania fue particularmente criticada.

Un propagandista ruso respondió a los críticos, diciendo que deberían ser encarcelados por publicar pérdidas.

Los blogueros militares rusos arremetieron contra los propagandistas del Kremlin después de que ignoraran recientes “errores” del ejército ruso, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Señalaron una pérdida particularmente perjudicial en un asalto blindado contra la 72ª Brigada de Infantería Mecanizada de Ucrania cerca del pueblo de Novomykhailivka en la región de Donbas en el este de Ucrania, según el informe.

En el asalto, las fuerzas rusas supuestamente fueron atacadas por drones ucranianos y sufrieron pérdidas importantes, perdiendo un convoy de vehículos blindados, incluidos varios tanques T-72 y vehículos de combate de infantería.

Los blogueros militares rusos criticaron las escenas, que fueron compartidas por el Ministerio de Defensa de Ucrania en X, anteriormente Twitter.

Uno etiquetó a “expertos” que aparecen en el programa de televisión del propagandista del Kremlin, Vladimir Solovyov, como “traidores y vendidos” por “falsamente afirmar que las fuerzas rusas tienen suministros adecuados de sistemas de guerra electrónica (EW) y radios para repeler drones ucranianos de visión en primera persona (FPV)”, en lugar de reconocer el incidente “con crítica y decepción”.

Después del incidente, el bloguero militar Maksim Kalashnikov escribió, según el Kyiv Post: “Una vez más, nuestro convoy fue destrozado por [drones ucranianos]. Novomykhailivka. No hay protección desde el cielo. No hay armas de defensa aérea de pequeño calibre, no hay bloqueo a pequeña escala”.

“¿Cuál es el punto de estos ataques? ¿Para que [los altos mandos del ejército ruso] puedan informar que están tomando medidas decisivas y para que puedan ganar medallas al desechar las vidas de su propia gente?” agregó.

Solovyov, un prominente propagandista ruso, dijo que cualquiera que publique tales videos debería ser “arrestado y encarcelado”, según el informe.

Los blogueros también criticaron a los comandantes militares rusos después del asalto, con uno acusándolos de “estupidez e incompetencia total”, según el ISW.

El bloguero “cuestionó cómo los comandantes rusos pueden no tener en cuenta los drones ucranianos en los planes de ataque y permitirse perder tanto equipo y personal”, dijo el centro de estudios.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha buscado censurar la información que “desacredita” al estado ruso o a sus fuerzas armadas, firmando una ley en 2022 que permitió a su gobierno procesar a aquellos que “difunden información ‘poco confiable'” o “apoyan sanciones contra Rusia”, según el Instituto de Paz de los Estados Unidos.