La revolución de los centros de datos de IA está ocurriendo justo en tu patio trasero.

“

Si utilizas IA generativa, sabes que puede parecer magia. Los chatbots y los modelos multimedia pueden conjurar poesías o videos de alta resolución con facilidad en un abrir y cerrar de ojos.

Pero las salidas rápidas de los modelos de IA y las interfaces elegantes esconden la enorme cantidad de infraestructura física detrás de ellos, y a medida que la IA continúa creciendo, los centros de datos y las plantas de energía en los que se basa la IA comienzan a llamar la atención fuera de la industria.

A principios de esta semana, tomé un tren a Orangeburg, Nueva York, un tranquilo suburbio del Valle del Hudson, a solo 25 millas de la redacción de Fortune en el centro de Manhattan. Estaba allí para visitar uno de los muchos proyectos de infraestructura de IA que están surgiendo en todo el país; Orangeburg es el futuro hogar del nuevo sitio de centro de datos de la empresa DataBank, llamado LGA3.

DataBank ya opera dos centros de datos en el área metropolitana de Nueva York: uno en Newark, Nueva Jersey, y otro en Chelsea, Manhattan. Pero LGA3 será, con mucho, su sitio más grande; una instalación de $250 millones y 200,000 pies cuadrados que requerirá hasta 45 megavatios de energía para alimentar cinco salas de datos masivas llenas de chips de computadora.

La instalación no se abrirá hasta el próximo año, pero los inquilinos ya han estado reservando espacio, especialmente la startup de IA con sede en Nueva Jersey, CoreWeave, que recientemente aseguró una valoración de $19 mil millones y ya ha reservado casi la mitad de la capacidad de LGA3.

“El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial ha requerido una reevaluación completa de los centros de datos tradicionales para satisfacer la demanda de los requisitos de computación de próxima generación, y este nuevo campus de centros de datos proporciona algunas de las tecnologías nuevas más avanzadas que nos permitirán cumplir con nuestros clientes,” escribió Ben Venturo, fundador de CoreWeave.

Mi taxi desde la estación de tren dio al menos cuatro vueltas equivocadas mientras avanzábamos pasando por casas de campo y parques de oficinas hacia el sitio de construcción de LGA3, encajonado entre una subestación eléctrica y la línea estatal de Nueva Jersey. Bajando del coche, mi primera impresión fue el tamaño del edificio. LGA3 se veía como del tamaño de una manzana de la ciudad de Nueva York, un salón masivo de un solo piso con techos altos; no me sorprendería si se pudiera meter un avión comercial dentro.

‘Adictos a la tecnología’

El CEO de DataBank, Raul Martynek, me recibió en la entrada, llevando gafas con montura transparente y una camisa lavanda. Martynek ha estado en la industria de la infraestructura de internet durante décadas, casi desde los inicios del internet comercial en la década de 1990. Ha estado con Databank desde 2017, supervisando los 69 centros de datos de la empresa en Estados Unidos y el Reino Unido. Martynek me contó que no ha visto una explosión en la demanda de infraestructura digital como la que la IA está creando desde la burbuja de las puntocom de finales de los años 90.

“Los humanos están adictos a la tecnología, punto. Y, en última instancia, para el sector de los centros de datos, lo que hacemos es permitir a los humanos implementar más tecnología,” me dijo Martynek. “Si implementas más tecnología, necesitas más fibra, más torres celulares, más centros de datos. Y para esta fase particular en la que nos encontramos con la IA, los centros de datos son el cuello de botella.”

Un gran aumento en la demanda de la IA ha catapultado a los centros de datos a los titulares de primera plana. Martynek me explicó que la mayoría de las cosas que hacemos en línea hoy en día, desde acceder a imágenes en nuestros teléfonos hasta desplazarnos por las redes sociales o impulsar ChatGPT, implican más hardware físico de lo que nos damos cuenta. Los enrutadores Wi-Fi y las torres celulares están enviando constantemente señales a través de cables de fibra óptica subterráneos hacia centros de datos remotos y servidores, accediendo a la información almacenada y manteniendo el internet funcionando sin problemas.

“Internet es una red, ¿verdad? La información se envía a través de cables de fibra óptica como fotones. Y viajan por todo el mundo a cerca de la velocidad de la luz,” dijo Martynek. “Anoche estaba con un tipo de redes y le pregunté, ‘¿Qué haces?’ Y él dijo, ‘Somos plomeros, ¿verdad?’”

Y en estos días, ser un plomero es un buen negocio. Los aumentos exponenciales en la cantidad de datos que se generan para y por internet en los últimos 20 años, y las expectativas de que la IA solo acelerará las cosas aún más, significan que el espacio para almacenar toda esa información está en alta demanda.

“Este dispositivo no existía antes de 2007,” me dijo Martynek, señalando su iPhone. “Así que piensa en cuánto contenido y cuántas aplicaciones se han creado [por él.] Todo eso termina en un centro de datos… Ese es el ecosistema físico.

Cortesía de SourceCode Communications

La IA impulsa la necesidad de espacio de construcción

Los centros de datos pueden no ser los proyectos más atractivos, pero un aumento en la demanda de empresas de IA está atrayendo grandes inversiones, una amplia cobertura de prensa y algunos de los nombres más importantes en construcción. DataBank solo ha gastado alrededor de $4.5 mil millones en proyectos de centros de datos desde 2016. Tishman Speyer, la empresa inmobiliaria que construye LGA3, es uno de los nombres más destacados del sector; ha trabajado en el World Trade Center y en el John Hancock Center de Chicago, y también es propietaria de Rockefeller Center. Un banco de datos de baja altura junto a un complejo de béisbol de Little League en la periferia de la ciudad puede parecer una adición extraña a su cartera, pero apuesta a que los centros de datos resultarán ser tan importantes como los rascacielos.

Cuando recibí la invitación para visitar, la ubicación me sorprendió. ¿Nueva York? ¿El hogar de algunos de los precios de bienes raíces y energía más altos del país? ¿No sería más barato construir esto en medio del desierto, donde la tierra es más barata y hay acceso a energía renovable más económica?

Pero Martynek explicó que para muchos clientes simplemente no es práctico estar ubicados a miles de millas de distancia de una de las partes más importantes de su negocio. Nueva York es uno de los mercados de centros de datos más grandes del país, con alrededor de 800 megavatios de capacidad actualmente en línea, y gran parte de esto atiende a empresas financieras y tecnológicas que dependen de una capacidad informática cercana para construir y negociar las 24 horas del día.

“No es práctico que un centro de datos esté en medio de la nada – hay demasiada latencia,” dijo Martynek, refiriéndose a los retrasos en el tiempo de respuesta entre las computadoras y los centros de datos externos. “Demasiadas cosas pueden suceder en el camino.”

“Los centros de datos tienden a agruparse alrededor de las áreas metropolitanas,” continuó. “Nueva York siempre ha sido un mercado de centros de datos bastante grande. Eso es realmente una función de la población y una función de los negocios; si eres JPMorgan, no quieres que tu centro de datos esté en Omaha.”

Asimismo, la política pública es un factor. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó la iniciativa Empire AI del estado a principios de este año, que asignó más de $400 millones para financiar, entre otras cosas, infraestructura como proyectos de centros de datos.

Vestido con un casco y un chaleco reflectante, caminé por la estructura a medio construir con dos gerentes de construcción. Señalaron el área del tamaño de un hangar de aviones donde eventualmente se instalarían los bancos de chips de computadora, junto con la ventilación y el enfriamiento de agua para evitar que se sobrecalentaran.

Una vez que termine la construcción, CoreWeave y otros clientes de DataBank comenzarán a instalar sus chips, y DataBank espera que la instalación esté en pleno funcionamiento a principios del próximo año. Una vez en línea, CoreWeave comenzará a arrendar su capacidad informática a startups tecnológicas y otras empresas de IA. Martynek me dijo que DataBank no ha tenido problemas para encontrar clientes.

“Firmamos el contrato con CoreWeave el año pasado. En ese momento, este edificio ni siquiera existía; solo había tierra. Así de alta es la demanda de este producto,” dijo Martynek. “Hay un frenesí.”

Como dice el refrán, hay que aprovechar el momento, y DataBank ya está elaborando planes para otro sitio justo al lado, LGA4. La próxima vez que conduzcas por la ciudad, mantén un ojo en los edificios poco llamativos de tu área: es posible que el auge de los centros de datos de IA esté más cerca de lo que piensas.

“