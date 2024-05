Embargo de armas de Israel ‘no es sabio’ – con EE. UU. y el Reino Unido en una situación completamente diferente, dice Cameron | Noticias de Política

Un embargo de armas israelí “no es un camino sabio” y el Reino Unido y Estados Unidos “están en una situación totalmente diferente”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores.

Lord Cameron dijo en el programa Sunday Morning With Trevor Phillips que sería “extremadamente peligroso” para Israel intentar una ofensiva importante en Rafah.

Cameron critica a Labor por defección – seguir las últimas noticias

Pero cuando se le preguntó si el Reino Unido seguiría los pasos de Estados Unidos y detendría el suministro de armas a Israel si lanzara un ataque en la ciudad más al sur de Gaza, una ruta crucial para la ayuda, dijo que el Reino Unido y Estados Unidos “están en una situación totalmente diferente.”

“Estados Unidos es un gran proveedor estatal de armas a Israel, incluidas, ya sabes, bombas de 1000 libras y todo lo demás”, dijo.

“El Reino Unido proporciona menos del 1% de las armas de Israel y no es un proveedor estatal. Tenemos un sistema de licencias y esas licencias pueden cerrarse si se juzga que hay un riesgo serio de violación grave de los derechos humanos internacionales.”

Añadió que cuando la última vez se vio presionado para anunciar un embargo de armas, “unos días después hubo un ataque iraní masivo a Israel, incluidos 140 misiles de crucero”.

“Así que no creo que hubiera sido un camino sabio.”

“Si anunciara eso hoy, quizás me ayudaría a superar esta entrevista televisiva, pero en realidad fortalecería a Hamas. Debilitaría a Israel”, dijo Lord Cameron.

“Creo que probablemente haría menos probable un acuerdo de rescate. Así que no creo que algún tipo de declaración política sea la respuesta correcta. Deberíamos mantener nuestro riguroso proceso de asegurarnos de actuar dentro de la ley.”

Israel ha instado a los residentes de Rafah en Gaza a evacuar y dirigirse al “área humanitaria ampliada” mientras se prepara para intensificar su asalto militar.

A pesar de la fuerte presión de Estados Unidos, Israel ha dicho que procederá con un asalto a la ciudad del sur, donde más de 1,4 millones de personas se han refugiado del combate, alrededor de la mitad de ellos niños.

Las fuerzas israelíes dicen que los militantes de Hamas están atrincherados, por lo que Rafah es clave para su objetivo de desmantelar las capacidades del grupo y devolver a decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre por insurgentes que desencadenó la guerra.

Pero las tensiones sobre la ofensiva en marcha han llevado a Joe Biden a advertir que Estados Unidos dejaría de suministrar armas a Israel si continúa con una invasión.

UK ‘debería pausar armas a Israel’

Labour dijo que un asalto a gran escala en Rafah sería “catastrófico más allá de la descripción” y el Reino Unido debería adoptar la posición de Estados Unidos.

El portavoz de la oposición Jonathon Ashworth le dijo a Sky News. “No queremos ver armas utilizadas en Rafah y, como ha dicho Joe Biden, si eso sigue adelante, esas armas deben detenerse y creemos que el gobierno debería adoptar esa posición ahora.”

Leer más: Ex médico del NHS atrapado en Gaza dice que la familia está ‘aterrada’ Análisis: el informe de Estados Unidos sobre Israel es condenatorio pero cautelosamente equívoco

Lord Cameron dijo que el gobierno del Reino Unido ha sido claro en que no apoya la ofensiva en Rafah y sería incorrecto que Israel siguiera adelante “sin un plan para proteger a la gente”.

“En Rafah tienes cientos de miles de personas que se han trasladado de otras partes de Gaza. Sería extremadamente peligroso intentar una ofensiva importante de esa manera”, dijo.

Sin embargo, también dijo que el problema “se remonta a Hamas”.

“A Hamas se le ha ofrecido un acuerdo que liberaría a cientos de prisioneros de las cárceles israelíes”, dijo Lord Cameron.

“Eso proporcionaría una pausa en los combates para llevar ayuda desesperadamente necesaria a Gaza.

“Y no están aceptando ese acuerdo. Así que la pregunta realmente, creo, es para Hamas, ¿por qué permiten que este sufrimiento continúe cuando podrían detenerlo ahora?”