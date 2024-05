Se dice que Bill Gates está vendiendo un par de yates después de caer a su posición más baja en la lista de multimillonarios en 34 años.

Bill Gates supuestamente está vendiendo un par de yates después de caer a su posición más baja en la lista de multimillonarios en 34 años

Bill Gates, el cofundador de Microsoft Corp. y un renombrado filántropo, ha estado descendiendo en la lista de los multimillonarios del mundo.

A pesar de contar con un patrimonio neto de casi $128 mil millones, Gates se encuentra en el No. 9 en el Índice de Multimillonarios de Forbes, una caída significativa desde su posición anterior en el No. 7 hace un mes. Esto marca su posición más baja desde 1990, cuando ocupaba el puesto 16.

Gates ha sido reconocido no solo por su inmensa riqueza, sino también por su defensa ambiental, lo que hace que su propiedad de superyates sea algo controversial. En 2021, pagó alrededor de $25 millones por su primer superyate, el Wayfinder, un catamarán de 224 pies construido por Astilleros Armon. El yate está diseñado como un barco sombra, que suele acompañar a un barco nodriza más grande, que hasta hace poco no se había revelado al público.

El barco nodriza, conocido como Proyecto 821, está en construcción en Feadship. Será uno de los yates más grandes y lujosos que el astillero haya construido. Con entrega prevista para 2024, el Proyecto 821 se extiende por 390 pies con un volumen interno que supera las 7,000 toneladas brutas (GT).

Los detalles sobre el yate se han mantenido en secreto, pero recientes filtraciones revelan que está en el mercado por 600 millones de euros ($642 millones). La etiqueta de precio es significativamente más alta que construcciones anteriores de Feadship, posiblemente porque su estado inacabado ofrece a posibles compradores la oportunidad de personalizar el yate.

Junto con el Proyecto 821, el Wayfinder también está en venta y se avistó en el mercado de alquiler a principios de este año, lo que sugiere un cambio en el enfoque de Gates hacia sus activos.

Las razones detrás de las ventas no se han declarado, lo que ha llevado a especulaciones sobre sus motivaciones. Algunos sugieren que los costos de mantenimiento y operación de los extravagantes barcos son imprácticos, mientras que otros especulan que Gates está intensificando su compromiso con causas ambientales. Sus declaraciones anteriores han destacado su conciencia de su gran huella de carbono, principalmente por vuelos privados, y sus esfuerzos continuos para mitigar su impacto ambiental.

“Aunque no me importa en qué puesto me encuentre en la lista de las personas más ricas del mundo, sé que a medida que tenga éxito dando, bajaré e eventualmente saldré de la lista por completo,” escribió Gates en una publicación de blog de Gates Notes de 2022 reforzando su compromiso con la filantropía.

Esto se alinea con su objetivo de larga data de donar la mayor parte de su riqueza a la Fundación Bill & Melinda Gates.

Estos movimientos podrían significar una alineación más profunda del estilo de vida de Gates con su abogacía pública por la sostenibilidad y la reducción del consumo. La venta de los yates podría ser vista como Gates dando ejemplo de reducir el consumo de lujo para disminuir su impacto ambiental, reforzando su credibilidad como activista climático en medio de la creciente preocupación global por el cambio climático.

Este artículo Bill Gates supuestamente está vendiendo un par de yates después de caer a su posición más baja en la lista de multimillonarios en 34 años apareció originalmente en Benzinga.com

