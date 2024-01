Solución: El Cash Diario de Apple Card no está apareciendo.

Recibir efectivo diario de su Apple Card es fácilmente una de las mejores características de la línea de crédito de Apple, aunque es posible que necesite saber qué hacer si no aparece en su cuenta. Recientemente tuve un problema en el que no podía ver mi Efectivo Diario de Apple Card, y afortunadamente, la solución es bastante sencilla. Echemos un vistazo.

¿Por qué no aparece mi Efectivo Diario de Apple?

Si su Efectivo Diario de Apple no aparece, es probable que haya dos razones específicas en juego: o no ha configurado Apple Cash en su Wallet, o aún necesita esperar a que se agregue el Efectivo Diario a su Apple Wallet. El Efectivo Diario continuará acumulándose incluso si no ha configurado Apple Cash en su Wallet. Además, puede que necesite esperar un tiempo para que se actualice su Efectivo Diario en su cuenta. Es posible que necesite esperar un par de días para ver un total actualizado.

Cómo Solucionar que el Efectivo Diario de Apple no Aparezca

Con eso en mente, hay dos cosas simples que puede hacer para intentar solucionar que el Efectivo Diario de Apple no aparezca. Lo primero es reiniciar su iPhone, e incluso puede usar Siri para hacerlo. Algunos usuarios informan que reiniciar sus iPhones puede actualizar su saldo.

Su segunda opción es esperar. Revise a continuación para obtener más información.

También recuerde que si no configuró Apple Cash, su Efectivo Diario puede ir a su saldo de estado de cuenta o a una cuenta de ahorros si lo configuró de esa manera. Asegúrese de verificar también estas cuentas.

Configurar su Apple Cash

Es importante tener en cuenta que Apple Cash es diferente de su Efectivo Diario de Apple. Aunque puede ser un poco confuso, su Efectivo Diario de Apple es el dinero que recibe de las compras con su Apple Card. Apple Cash es una forma de almacenar dinero y hacer transacciones a través de su dispositivo Apple. Son similares pero tienen una distinción importante. También puede consultar nuestra guía sobre cómo aplicar el Efectivo Diario a su Apple Card para obtener más información sobre ambos.

Tiempo necesario: 1 minuto

Es bastante fácil verificar si tiene configurado Apple Cash:

Desde su iPhone, vaya a Configuración. Haga clic en Wallet & Apple Pay.

Asegúrese de que Apple Cash esté habilitado.

Si necesita activarlo, ingrese su contraseña y luego haga clic en Continuar.

¿Cuánto tiempo tarda el Efectivo Diario en aparecer en Apple Cash?

Su Efectivo Diario debería aparecer en su Apple Cash tan pronto como se aclare su transacción de compra. Sin embargo, dado que depende de cuándo se aclara una transacción, a veces puede depender de cuándo el comerciante o su banco aclara la transacción. Por eso puede llevar hasta tres días que ciertas transacciones de Efectivo Diario aparezcan en su cuenta de Apple Cash. Si no ingresa inmediatamente a su cuenta, recuerde que a veces solo hace falta paciencia.

¿Por qué no está disponible mi Apple Cash?

Pueden intervenir varios factores si su Apple Cash no está disponible. Estos problemas pueden ir desde la necesidad de verificar su identidad hasta la sospecha potencial de fraude, aunque esto también pueden incluir estafadores atacándolo por fraude. Otras razones pueden incluir aspectos simples, como el sitio web no estar disponible o validar incorrectamente su cuenta.

Consulte nuestra guía completa sobre cómo solucionar que Apple Cash no esté disponible.

Con hasta un 3% de reembolso en compras, hay muchas razones para elegir la Apple Card. Además, Apple Cash puede ser extremadamente útil para configurar pagos recurrentes, entre otras capacidades. Aunque puede ser un poco confuso al principio, una vez que entre en su cuenta, el manejo de su Apple Cash también es extremadamente fácil.